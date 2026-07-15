Η Meta χρησιμοποιεί εργαλεία AI για να απολύει εργαζομένους με ιατρικές παθήσεις

26 εργαζόμενοι κατέθεσαν αγωγή κατά της Meta, κατηγορώντας την ότι τους απέλυσε χρησιμοποιώντας AI εργαλεία

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Η Meta χρησιμοποιεί εργαλεία AI για να απολύει εργαζομένους με ιατρικές παθήσεις
AP.
ΚΟΣΜΟΣ
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  • 26 εργαζόμενοι κατέθεσαν αγωγή κατά της Meta, κατηγορώντας την ότι χρησιμοποίησε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να απολύσει άτομα με αναπηρίες ή που ζήτησαν άδειες μητρότητας ή ασθενείας.
  • Η αγωγή υποστηρίζει ότι η Meta χρησιμοποίησε AI συστήματα για να βαθμολογήσει και να κατατάξει τους υπαλλήλους, αντί για ανθρώπινη αξιολόγηση, κατά τη διαδικασία απολύσεων του Απριλίου.
  • Η Meta αρνείται τους ισχυρισμούς, δηλώνοντας ότι οι αποφάσεις για απολύσεις λαμβάνονται αποκλειστικά από ανθρώπους και όχι από εργαλεία AI.
  • Η αγωγή ζητά προσωρινή αναστολή των απολύσεων, ανεξάρτητο έλεγχο των εργαλείων AI της Meta και αποζημίωση είτε με επαναπρόσληψη είτε με χρηματική αμοιβή.
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Δεκάδες υπάλληλοι της Meta κατέθεσαν αγωγή κατά της εταιρείας, κατηγορώντας την ότι χρησιμοποίησε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να στοχοποιήσει άτομα με αναπηρίες ή άτομα που ζήτησαν άδεια μητρότητας ή άδεια ασθένειας, με σκοπό να τους απολύσει.

Η αγωγή, η οποία κατατέθηκε τη Δευτέρα στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της βόρειας περιφέρειας της Καλιφόρνιας, αναφέρεται στη μείωση του εργατικού δυναμικού που πραγματοποίησε η Meta τον Απρίλιο, όταν απέλυσε περίπου 8.000 υπαλλήλους.

Η αγωγή ισχυρίζεται ότι η Meta, μητρική εταιρεία του Facebook, του Instagram και του WhatsApp, χρησιμοποίησε έναν «συνδυασμό συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης», συμπεριλαμβανομένων αξιολογήσεων απόδοσης με βάση το AI και δεδομένων παρακολούθησης, για να εντοπίσει ποιοι θα απολυθούν.

«Η Meta δεν έφτιαξε την λίστα απολύσεων με την βοήθεια διευθυντικών στελεχών που γνωρίζουν την απόδοση του κάθε εργαζομένου», αναφέρεται στην αγωγή 71 σελίδων. Αντίθετα, οι 26 εργαζόμενοι που κατέθεσαν την αγωγή ισχυρίζονται ότι η εταιρεία χρησιμοποίησε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης «για να βαθμολογήσει, να κατατάξει και να επιλέξει υπαλλήλους που θα συμπεριληφθούν στην λίστα απολύσεων».

Οι εργαζόμενοι ζητούν από το δικαστήριο να εμποδίσει τη Meta προσωρινά από το να ολοκληρώσει τις διαδικασίες απόλυσης μέχρι να ολοκληρωθεί το ζήτημα της αγωγής, καθώς και αποζημίωση με την μορφή της επαναπρόσληψης ή της χρηματικής αμοιβής.

Η αγωγή, που κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Όκλαντ της Καλιφόρνια αργά τη Δευτέρα, αναφέρει ότι η εταιρεία βασίστηκε σε παράγοντες όπως η παραγωγικότητα και η χρήση τεχνητής νοημοσύνης όταν άρχισε να περικόπτει χιλιάδες θέσεις εργασίας φέτος, βάζοντας σε μειονεκτική θέση άτομα που έχασαν την εργασία τους λόγω ιατρικών παθήσεων.

«Έτσι, εργαζόμενοι που έλαβαν ιατρικές άδειες επιλέχθηκαν δυσανάλογα για να απολυθούν, με βάση βαθμολογίες που όχι μόνο δεν έλαβαν υπόψη τις άδειές τους, αλλά στην ουσία τιμώρησαν τους εργαζόμενους που έλαβαν αυτό που δικαιούνται», αναφέρεται στην αγωγή.

Ορισμένοι υπάλληλοι δεν έλαβαν καμία ειδοποίηση για το πρόγραμμα

Μία από τις εργαζόμενες είναι επιστήμονας που βρισκόταν σε εγκεκριμένη άδεια μητρότητας και ενημερώθηκε ότι απολύεται μόλις δύο ημέρες πριν γεννήσει. Ένας άλλος είναι μηχανικός ο οποίος δήλωσε ότι έλαβε «χαμηλότερη βαθμολογία κατά την διάρκεια της αξιολόγησής του» λόγω του χρόνου που έλειψε από τον χώρο της εργασίας λόγω τραυματισμού. Ένας άλλος εργαζόμενος που βρισκόταν σε άδεια ασθενείας, δήλωσε ότι απολύθηκε 16 ημέρες μετά την έναρξη της άδειάς του.

Ένας εκπρόσωπος της Meta αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς των εργαζομένων. «Αυτοί οι ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι και και δεν στηρίζονται σε αληθινά γεγονότα», ανέφερε ο ίδιος σε δήλωσή του προς την εφημερίδα Guardian. «Οι αποφάσεις σχετικά με τις απολύσεις των εργαζομένων λαμβάνονταν και λαμβάνονται από ανθρώπους και μόνο, όχι από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης».

Η Meta εισήγαγε ένα πρόγραμμα παρακολούθησης των εργαζομένων μέσω τεχνητής νοημοσύνης νωρίτερα φέτος. Σχεδιάστηκε για να καταγράφει τι πληκτρολογούν οι εργαζόμενοι στους υπολογιστές τους, την δραστηριότητα του ποντικιού, το ιστορικό περιήγησης, καθώς και μηνύματα, email και δεδομένα GPS. Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, διευθύνων σύμβουλος της Meta, δήλωσε ότι σκοπός της εταιρείας ήταν να εκπαιδεύσει τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης με βάση τις συμπεριφορές των εργαζομένων της.

Ωστόσο, η αγωγή ισχυρίζεται ότι η Meta ξεκίνησε το πρόγραμμα παρακολούθησης κρυφά, χωρίς τη συναίνεση των υπαλλήλων. Σύμφωνα με την αγωγή, η Meta απλώς ενημέρωσε τους υπαλλήλους σχετικά με το ζήτημα μέσω μιας «ανάρτησης ενός απλού μηχανικού και όχι από κάποιο ανώτερο στέλεχος».

«Ορισμένοι υπάλληλοι δεν έλαβαν καμία ειδοποίηση για το πρόγραμμα».

Στην αγωγή, οι δικηγόροι των υπαλλήλων ζήτησαν από το δικαστήριο να εγκρίνει αμέσως έναν ανεξάρτητο έλεγχο των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης της Meta, με σκοπό να διευκρινιστούν οι ακριβείς λόγοι για τους οποίους απολύθηκαν οι 26 εργαζόμενοι.

Οι υπάλληλοι θα εξακολουθούν να είναι υπάλληλοι της Meta μέχρι τις 22 Ιουλίου, οπότε και προβλέπεται να απολυθούν, σύμφωνα με τους δικηγόρους, ενώ επικαλούμενοι φόβους για αντίποινα, ζήτησαν από τον δικαστή να επιτρέψει στους υπαλλήλους να παραμείνουν ανώνυμοι.

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