Ουκρανία: Ο απερχόμενος υπουργός Άμυνας αποκάλυψε τη δοκιμή εγχώριου βαλλιστικού πυραύλου

Ο Μιχαΐλο Φέντοροφ ανακοίνωσε την παραίτησή του, λίγες ημέρες μετά την απομάκρυνση της πρωθυπουργού Γιούλια Σβιριντένκο

Επιμέλεια - Ελένη Ευστρατίου

Ουκρανία: Ο απερχόμενος υπουργός Άμυνας αποκάλυψε τη δοκιμή εγχώριου βαλλιστικού πυραύλου
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  • Ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Μιχαΐλο Φέντοροφ, ανακοίνωσε την παραίτησή του μετά τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης.
  • Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις δοκίμασαν με επιτυχία έναν εγχώρια κατασκευασμένο βαλλιστικό πύραυλο.
  • Ο πύραυλος έχει βελτιωμένη ακρίβεια και μειωμένο κόστος κατά 30%, σύμφωνα με τον Φέντοροφ.
  • Ο πρόεδρος Ζελένσκι σχεδιάζει να προτείνει τον Ιχόρ Κλιμένκο ως νέο υπουργό Άμυνας.
  • Η παραίτηση του Φέντοροφ και η δοκιμή του πυραύλου συνέβησαν παράλληλα με την απομάκρυνση της πρωθυπουργού Γιούλια Σβιριντένκο.
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Μετά την ανακοίνωση της παραίτησής του, ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Μιχαΐλο Φέντοροφ, ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις προχώρησαν σε δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου, εγχώριας κατασκευής.

«Συμβολικά, την ημέρα που διαλύθηκε η κυβέρνηση, ένας βαλλιστικός πύραυλος που αναπτύχθηκε από το υπουργείο Άμυνας δοκιμάστηκε με επιτυχία», έγραψε στο Telegram ο Φέντοροφ, ο οποίος ανακοίνωσε την παραίτησή του.

«Αναθεωρήσαμε ριζικά τις τεχνικές απαιτήσεις και πετύχαμε μέγιστη ακρίβεια. Μειώσαμε το κόστος κατά 30%. Η Ουκρανία θα ανέβει επίπεδο», συμπλήρωσε.

Ανασχηματισμός της ουκρανικής κυβέρνησης

Ο Μιχαΐλο Φέντοροφ ανακοίνωσε την παραίτησή του, λίγες ημέρες μετά την απομάκρυνση της πρωθυπουργού Γιούλια Σβιριντένκο, στο πλαίσιο του ανασχηματισμού της κυβέρνησης από τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ήταν μεγάλη μου τιμή να υπηρετήσω τον ουκρανικό λαό ως υπουργός Άμυνας», έγραψε σε μακροσκελή ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, παραθέτοντας ορισμένα επιτεύγματα από τότε που ανέλαβε καθήκοντα τον Ιανουάριο.

Νωρίτερα, βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος αποκάλυψαν πως ο Ζελένσκι σκοπεύει να επιλέξει τον υπουργό Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο για να ηγηθεί του υπουργείου Άμυνας.

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