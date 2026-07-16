Λονδίνο: Συνελήφθη 20χρονος για απειλές θανάτου κατά του Νάιτζελ Φάρατζ

Snapshot Συνελήφθη 20χρονος στο Λονδίνο για απειλές θανάτου κατά του Νάιτζελ Φάρατζ μέσω κοινωνικής πλατφόρμας.

Η σύλληψη έγινε λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία της εκπροσώπου του Reform UK Αν Γουίτικαμ.

Ο ύποπτος έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι θα πυροβολήσει τον Φάρατζ στο κεφάλι αν κερδίσει στις τοπικές εκλογές.

Ο Νάιτζελ Φάρατζ έχει δεχτεί πάνω από 1.500 απειλές, εκ των οποίων 597 ήταν απειλές θανάτου από τον Φεβρουάριο.

Παρά τη παραίτησή του από βουλευτική έδρα, ο Φάρατζ θα είναι υποψήφιος στις επαναληπτικές εκλογές της 13ης Αυγούστου. Snapshot powered by AI

Χειροπέδες σε έναν άνδρα περίπου 20 ετών έβαλαν οι αστυνομικοί στο Λονδίνο, ο οποίος κατηγορείται για απειλές θανάτου σε βάρος του ηγέτη του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK Νάιτζελ Φάρατζ, σύμφωνα με την αστυνομία και με βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Η σύλληψη έγινε λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία της Αν Γουίτικαμ, της εκπροσώπου του κόμματος και πρώην υπουργού με τους Συντηρητικούς, σε μια «στοχευμένη επίθεση», όπως την χαρακτηρίζει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία.

Η αστυνομία του Λονδίνου ανέφερε ότι την Τρίτη (14/07), συνελήφθη ένας άνδρας ηλικίας 20 ετών «με την υποψία ότι έστειλε απειλητικά μηνύματα σε ένα μέλος του κοινοβουλίου», το οποίο, ως συνήθως, δεν κατονομάστηκε. Η σύλληψη «συνδέεται με μια ανάρτηση σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης νωρίτερα αυτήν την χρονιά, η οποία καταγγέλθηκε στην αστυνομία στις 8 Μαΐου», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Telegraph, ο ύποπτος έγραψε στην πλατφόρμα Χ, απευθυνόμενος στον Φάρατζ: «Θα σε πυροβολήσω στο κεφάλι αν κερδίσεις», αναφερόμενος στις τοπικές εκλογές που διεξήχθησαν στις 7 Μαΐου στη Βρετανία.

Η πλατφόρμα ενημέρωσε την αστυνομία που συνέλαβε τον νεαρό, στο νότιο Λονδίνο. Παρέμεινε υπό κράτηση κατά τη διάρκεια της νύχτας και κατόπιν αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση.

Σχεδόν 600 απειλές θανάτου στον Φάρατζ

Ο Φάρατζ έχει εκφράσει πολλές φορές ανησυχίες για την ασφάλειά του. Ο Ζία Γιουσούφ, πρόεδρος του Reform UK, είπε την Τετάρτη σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ότι ο Φάρατζ έχει δεχτεί περισσότερες από 1.500 απειλές, εκ των οποίων οι 597 ήταν «απειλές θανάτου» από τον περασμένο Φεβρουάριο και υποσχέθηκε ότι κάθε βουλευτής του κόμματος θα φρουρείται «24 ώρες το 24ωρο».

Τον Οκτώβριο του 2025, ένας Αφγανός που έφτασε στη Βρετανία με μια λέμβο και είχε απειλήσει τον Φάρατζ μέσω του TikTok καταδικάστηκε σε φυλάκιση 5 ετών.

Ο Φάρατζ παραιτήθηκε την περασμένη εβδομάδα από τη βουλευτική έδρα στο Κλάκτον-ον-Σι της νοτιοανατολικής Αγγλίας, μετά το σκάνδαλο για τις δωρεές που έλαβε από εύπορους υποστηρικτές του κόμματός του, χωρίς να τις δηλώσει ποτέ. Θα είναι όμως και πάλι υποψήφιος στις επαναληπτικές εκλογές που θα διεξαχθούν στην περιφέρειά του στις 13 Αυγούστου.

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