Ισπανία: Μεγάλη φωτιά στη Σαραγόσα - Έχουν καεί ήδη 45.000 στρέμματα

Snapshot Η πυρκαγιά στην Ορές κοντά στη Σαραγόσα έχει κάψει πάνω από 45.000 στρέμματα και θα χρειαστούν μέρες για να τεθεί υπό έλεγχο.

Πολλά χωριά έχουν εκκενωθεί και δρόμοι έχουν κλείσει για την προστασία των κατοίκων, χωρίς να έχουν αναφερθεί θύματα μέχρι στιγμής.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ παρακολουθεί στενά την κατάσταση και καλεί τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Πρόσφατα, η Ισπανία αντιμετώπισε μια φονική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία που προκάλεσε 13 θανάτους και κατέκαψε 70.000 στρέμματα. Snapshot powered by AI

Η φωτιά που ξέσπασε στην Ορές, κοντά στη Σαραγόσα στη βορειοανατολική Ισπανία, έχει ήδη κάψει 45.000 στρέμματα και θα χρειαστούν «μέρες για να τεθεί υπό έλεγχο», προειδοποίησαν οι τοπικές αρχές στην Αραγονία.

Πρόκειται για μια «πυρκαγιά με περίπλοκα χαρακτηριστικά (...) και θα χρειαστεί μέρες για να τεθεί υπό έλεγχο, θα χρειαστούν μέρες για να ασφαλιστεί η περίμετρος», προειδοποίησε ο Ρομπέρτο Μπερμούδεθ ντε Κάστρο της περιφερειακής κυβέρνησης της Αραγονίας.

Τονίζοντας ότι «έχουν καεί περισσότερα από 45.000 στρέμματα», ανέφερε επίσης ότι πολλά χωριά είχαν εκκενωθεί και δρόμοι είχαν κλείσει για την προστασία των κατοίκων. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Με ανάρτηση στο X, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εξήγησε ότι παρακολουθεί «πολύ στενά» την εξέλιξη της πυρκαγιάς προτρέποντας τους πολίτες να είναι «προσεκτικοί» και «να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών».

AP

Η Ισπανία βίωσε την περασμένη εβδομάδα μια από τις πιο φονικές πυρκαγιές στη σύγχρονη ιστορία της, με 13 θανάτους σε δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στην Ανδαλουσία στις 9 Ιουλίου, η οποία κατέκαψε 70.000 στρέμματα.

AP

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