Ανδαλουσία: Ταυτοποιήθηκαν οι νεκροί από τη μεγάλη πυρκαγιά - Δέκα ακόμη άνθρωποι αγνοούνται

Snapshot Ταυτοποιήθηκαν και είναι 13 οι νεκροί από τη μεγάλη πυρκαγιά στην Ανδαλουσία, εκ των οποίων 12 ήταν αλλοδαποί και ένας Ισπανός.

Οι 12 νεκροί εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητά τους προσπαθώντας να διαφύγουν, ενώ μία 93χρονη γυναίκα κατέληξε στο νοσοκομείο.

Οι νεκροί περιλαμβάνουν επτά Βρετανούς, τρεις Βέλγους, μία Γαλλίδα και μία Αμερικανίδα.

Δέκα άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται και ενδέχεται να υπάρχουν επιπλέον θύματα που δεν έχουν εντοπιστεί.

Πρόκειται για την πιο πολύνεκρη πυρκαγιά στην Ισπανία τα τελευταία πάνω από 40 χρόνια. Snapshot powered by AI

Ταυτοποιήθηκαν όλα τα θύματα της πυρκαγιάς στην Ανδαλουσία της Ισπανίας, η οποία ξέσπασε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης.

Από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση έχασαν τη ζωή τους συνολικά 13 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 12 εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητά τους όταν προσπαθούσαν να φύγουν, ενώ μία 93χρονη γυναίκα κατέληξε αργότερα στο νοσοκομείο.

Οι νεκροί ήταν όλοι ξένοι εκτός από έναν Ισπανό, σύμφωνα με την ανακοίνωση των Αρχών που ολοκλήρωσαν τις εξετάσεις νεκροψίας-νεκροτομής την Τρίτη. Συγκεκριμένα, επτά ήταν υπήκοοι Βρετανίας, τρεις από το Βέλγιο, ενώ υπήρχαν και μία Γαλλίδα νεκρή καθώς και μία υπήκοος ΗΠΑ.

«Το απόγευμα ολοκληρώθηκε η αναγνώριση των θυμάτων της πυρκαγιάς στη Λος Γκαγιάρδος», εξήγησε σε ανακοίνωσή της ιατροδικαστική υπηρεσία.

Σύμφωνα με το SkyNews, δέκα άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, με τις εγκληματολογικές υπηρεσίες της Ισπανίας να θεωρούν ότι υπάρχουν επιπλέον πτώματα που δεν έχουν εντοπιστεί.

Πρόκειται για την πιο πολύνεκρη πυρκαγιά της χώρας εδώ και περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες.

Διαβάστε επίσης