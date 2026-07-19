Σχέδιο του Πενταγώνου για έλεγχο της τεστοστερόνης σε στρατιωτικούς - Σοβαρές ενστάσεις των γιατρών

Snapshot Το Πεντάγωνο των ΗΠΑ επιβάλλει ετήσιο έλεγχο τεστοστερόνης σε στρατιωτικούς και έφεδρους άνω των 30 ετών, με στόχο τη βελτίωση της στρατιωτικής ετοιμότητας.

Ιατροί εκφράζουν σοβαρές ενστάσεις, επισημαίνοντας τον κίνδυνο υπογονιμότητας και άλλων παρενεργειών από ακατάλληλη χορήγηση τεστοστερόνης.

Οι ιατρικές εταιρείες συνιστούν θεραπεία μόνο σε ασθενείς με επιβεβαιωμένη ανεπάρκεια και εμφανή συμπτώματα, όχι σε ολόκληρο τον πληθυσμό άνω των 30 ετών.

Η απόφαση δεν βασίζεται σε αδιάσειστα επιστημονικά δεδομένα, ενώ ειδικοί προειδοποιούν για πιθανή υπερθεραπεία και ανεπιθύμητες επιπτώσεις.

Η ευρεία εξέταση ενδέχεται να αποκαλύψει χρήσιμες πληροφορίες για αναστρέψιμες αιτίες χαμηλής τεστοστερόνης, αλλά απαιτούνται σαφείς οδηγίες και περαιτέρω μελέτες. Snapshot powered by AI

Με διαταγή του υπουργού Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, όλοι οι εν ενεργεία στρατιωτικοί και έφεδροι ηλικίας 30 ετών και άνω, θα υποβληθούν σε ετήσιο έλεγχο για ανεπάρκεια τεστοστερόνης, κάτι που, όπως ισχυρίζεται, θα συμβάλει στη διατήρηση της στρατιωτικής ετοιμότητας.

Ωστόσο, πολλοί επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου προειδοποιούν ότι αυτό ενδέχεται να έχει αντίθετα αποτελέσματα, αυξάνοντας τον κίνδυνο υπογονιμότητας των στρατιωτικών ή να επιφέρει άλλες συνέπειες, σε περίπτωση ακατάλληλης συνταγογράφησης τεστοστερόνης.

The High-T Department of War. pic.twitter.com/hlAUq3j2cD — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) July 15, 2026

Η εν λόγω εντολή εντάσσεται σε μία σειρά υγειονομικών αλλαγών στο αμερικανικό στράτευμα που έχουν εφαρμοστεί από τον Χέγκσεθ και άλλους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, οι οποίες έχουν πυροδοτήσει συζήτηση μεταξύ των ειδικών και έχουν εγείρει ερωτήματα σχετικά με το ποια επιστημονική βάση, αν υπάρχει, τις υποστηρίζει.

Ο Χέγκσεθ αντέστρεψε επίσης τη μακροχρόνια εντολή του στρατού για το εμβόλιο της γρίπης, μια απόφαση που ανακλήθηκε μετά από ξέσπασμα γρίπης, ενώ το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών αφαίρεσε 17 μέλη από τη συμβουλευτική επιτροπή εμβολίων και άλλαξε τις συστάσεις του για τα εμβόλια.

Πέντε από τους έξι ειδικούς σε θέματα ανδρικής υγείας με τους οποίους επικοινώνησε το Reuters δήλωσαν ότι έμειναν προβληματισμένοι από την ανακοίνωση σχετικά με το τεστ τεστοστερόνης και ανησυχούν ότι μπορεί να οδηγήσει σε περιττή – ή ακόμα και επιβλαβή – θεραπεία.

Ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι οι εξετάσεις θα συνοδεύονται από συμβουλές που θα βοηθήσουν τους στρατιώτες να λάβουν αποφάσεις σχετικά με τη θεραπεία, η οποία θα είναι εθελοντική.

Οι στόχοι, πρόσθεσε, είναι να διασφαλιστεί ότι οι στρατιώτες έχουν τα σωστά επίπεδα τεστοστερόνης για να λειτουργούν στο απόλυτο μέγιστο των δυνατοτήτων τους και να βελτιωθεί η ανθεκτικότητα, η μακροζωία και η απόδοσή τους, ώστε να εξασφαλιστεί η ετοιμότητα του στρατού για μάχη.

Τέσσερις από τους έξι γιατρούς δήλωσαν ότι δεν υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι ο έλεγχος για χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης σε όλο το στρατιωτικό προσωπικό ηλικίας 30 ετών και άνω θα βελτιστοποιούσε την ετοιμότητα των ΗΠΑ για μάχη.

«Ακούμε από τους ασθενείς ότι όταν θεραπεύεται η χαμηλή τεστοστερόνη, βελτιώνονται παράγοντες όπως η γνωστική εγρήγορση και η αντοχή. Ωστόσο, τα στοιχεία δεν είναι συγκεκριμένα και προέρχονται από ασθενείς που έλαβαν θεραπεία επειδή παρουσίαζαν συμπτώματα», δήλωσε ο Δρ. Κέβιν ΜακΒάρι, ουρολόγος και μέλος της ιατρικής συμβουλευτικής επιτροπής της Rugiet, μιας πλατφόρμας τηλεϊατρικής που παρέχει συμπληρώματα τεστοστερόνης.

Το Πεντάγωνο αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα πέραν της σύντομης επίσημης δήλωσής του.

Το Πεντάγωνο των ΗΠΑ AP

Συνιστάται εξέταση για συμπτώματα

Η Αμερικανική Ουρολογική Εταιρεία και η Ενδοκρινολογική Εταιρεία συνιστούν τη συμπλήρωση τεστοστερόνης μόνο για ασθενείς με επιβεβαιωμένη ανεπάρκεια τεστοστερόνης και συμπτώματα όπως μειωμένη λίμπιντο, στυτική δυσλειτουργία, κόπωση, μειωμένη μυϊκή μάζα και χαμηλή οστική πυκνότητα. Η χορήγηση τεστοστερόνης χωρίς ιατρικά συμπτώματα οδηγεί σε υπερθεραπεία, δήλωσε ο ΜακΒάρι, η οποία μπορεί να έχει τις δικές της ανεπιθύμητες συνέπειες.

Τα επίπεδα μειώνονται φυσιολογικά με την ηλικία, ξεκινώντας περίπου από την ηλικία των 30 ετών. Ωστόσο, η ηλικία των 30 ετών από μόνη της δεν αποτελεί κατάλληλο σημείο για διαγνωστικό έλεγχο, δήλωσε ο Δρ Χαλίμ Μοχάμεντ, ιατρικός διευθυντής του δικτύου κλινικών ανδρικής ευεξίας και ιατρικής Gameday Health.

«Υπάρχει μια μείωση σε επίπεδο πληθυσμού κατά 1% ετησίως μετά την ηλικία των 30-40 ετών, η οποία επιταχύνεται καθώς μεγαλώνετε», αλλά τα μοτίβα δεν είναι τα ίδια για όλους, ανέφερε ο Μοχάμεντ.

Οι περισσότερες μελέτες για τη θεραπεία αντικατάστασης τεστοστερόνης έχουν διεξαχθεί σε ηλικιωμένους άνδρες, σημείωσε ο Δρ. Ούγκις Γκρούντμανις, ενδοκρινολόγος στο Dartmouth Hitchcock Medical Center, ο οποίος ανέφερε ότι η νέα οδηγία παρέχει την ευκαιρία για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με νεότερους άνδρες. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η ευρεία εφαρμογή του προληπτικού ελέγχου χωρίς προκαταρκτικά δεδομένα μελετών θα ήταν σαν να βάζουμε το κάρο μπροστά από το άλογο.

Η FDA ήρε την προειδοποίηση

Βασιζόμενη εν μέρει σε μια μελέτη υπό την ηγεσία του Δρ. Στίβεν Νίσεν της Κλινικής του Κλίβελαντ, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 5.200 άνδρες ηλικίας 45 έως 80 ετών με χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης και υψηλό κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) αναθεώρησε τις ετικέτες των φαρμάκων τεστοστερόνης για να αφαιρέσει την προειδοποίηση σχετικά με τον αυξημένο κίνδυνο καρδιακής προσβολής ή εγκεφαλικού επεισοδίου.

Οι συμμετέχοντες, ωστόσο, παρουσίασαν υψηλότερα ποσοστά κολπικής αρρυθμίας — ενός ανώμαλου καρδιακού ρυθμού — και καταγμάτων οστών, ένα εύρημα που ενδέχεται να έχει επιπτώσεις για το στρατό, ανέφερε ο Νίσεν.

Όπως επισημαίνει το Reuters, όλοι οι ειδικοί ανέφεραν επίσης τις σοβαρές επιπτώσεις της θεραπείας με τεστοστερόνη στην ανδρική γονιμότητα. «Πολλοί στις ένοπλες δυνάμεις μας είναι νέοι άνδρες που δεν έχουν ολοκληρώσει τη δημιουργία της οικογένειάς τους», δήλωσε ο ΜακΒάρι. «Αν απλώς χορηγείς τεστοστερόνη, οι όρχεις θα συρρικνωθούν. Και δεν μπορείς να βασιστείς με βεβαιότητα ότι θα επανέλθουν στο φυσιολογικό τους μέγεθος.»

Άλλοι κίνδυνοι περιλαμβάνουν πύκνωση του αίματος, προβλήματα προστάτη, ακμή, τριχόπτωση, ανάπτυξη μαστικού ιστού και διακυμάνσεις της διάθεσης. Στην ανακοίνωσή του, ο Hegseth ανέφερε ότι ένας από τους στόχους της νέας υποχρεωτικής εξέτασης είναι η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του «Συνδρόμου του Χειριστή» (Operator Syndrome), το οποίο πλήττει μαχητές ειδικών δυνάμεων, όπως τα μέλη της Delta Force και των Navy SEALs, και περιλαμβάνει χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης, καθώς και τραυματική εγκεφαλική βλάβη, ορμονική και μεταβολική δυσλειτουργία, διαταραχές ύπνου και άλλες παθήσεις. Ωστόσο, οι στρατιώτες των ειδικών δυνάμεων δεν είναι αντιπροσωπευτικοί του συνόλου των εν ενεργεία και εφεδρικών μελών, δήλωσε ο Δρ. B. Κρίστοφερ Φρουέ του Πανεπιστημίου της Χαβάης, η ομάδα του οποίου περιέγραψε για πρώτη φορά το σύνδρομο το 2020.

«Αυτοί οι στρατιώτες βρίσκονται στο ακραίο άκρο ενός φάσματος», είπε ο Φρουέ. «Εκτίθενται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό σε εκρήξεις, πτώσεις με αλεξίπτωτο, χρήση κάθε είδους όπλων, πυραύλων που εκτοξεύονται από τον ώμο και πολυβόλων». Άλλοι στρατιώτες μπορεί να παρουσιάζουν στοιχεία του συνδρόμου, πρόσθεσε, «αλλά πρέπει να υποβάλλουμε σε έλεγχο το 100% του πληθυσμού; Ίσως. Δεν ξέρω». Πιστεύει ότι πολλοί νεότεροι στρατιώτες θα μπορούσαν να ρυθμίσουν τις ορμόνες τους μέσω του ύπνου, της ανάπαυσης και της διατροφής, ώστε να επαναφέρουν τα επίπεδα τεστοστερόνης στα φυσιολογικά επίπεδα, αντί να καταφεύγουν σε θεραπεία υποκατάστασης.

Στρατιώτες της Εθνικής Φρουράς περιπολούν στο Κέντρο Παραστατικών Τεχνών «Τζον Φ. Κένεντι» AP/Rahmat Gul

Βάρος και χαμηλή τεστοστερόνη

Ωστόσο, οι ιατροί τονίζουν τα πιθανά οφέλη από την κατάλληλη εξέταση της τεστοστερόνης, όπως συμβαίνει και με άλλες μορφές ιατρικών εξετάσεων. Ο Μοχάμεντ της Gameday Health ανέφερε ότι οι έφεδροι στρατιωτικοί στον γενικό πληθυσμό ενδέχεται να είναι υπέρβαροι, ένας άλλος διορθώσιμος παράγοντας που μπορεί να συμβάλλει στη χαμηλή τεστοστερόνη.

«Η τεστοστερόνη είναι μία από τις πιο χρήσιμες εξετάσεις αίματος που διαθέτουμε για την αξιολόγηση της υγείας των ανδρών», δήλωσε ο Μοχάμεντ. «Μια ευρύτερη διαγνωστική εξέταση θα εντοπίσει πολλούς άνδρες με αναστρέψιμες αιτίες και ορισμένους με πραγματική ανεπάρκεια. Και οι δύο ομάδες θα επωφεληθούν από την ιατρική φροντίδα υπό την καθοδήγηση κλινικού ιατρού, είτε αυτό σημαίνει τη διόρθωση των αναστρέψιμων αιτιών είτε την έναρξη θεραπείας όταν αυτό δικαιολογείται πραγματικά.»

Το Πεντάγωνο δεν έχει παράσχει λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης των ανώμαλων αποτελεσμάτων των εξετάσεων ή σχετικά με το αν οι διαγνωστικές εξετάσεις θα ισχύουν εξίσου για άνδρες και γυναίκες. Ο Φρούε από το Πανεπιστήμιο της Χαβάης δήλωσε ότι η ευρεία διαγνωστική εξέταση θα μπορούσε επίσης να αποκαλύψει νέες πληροφορίες σχετικά με τις ορμόνες των γυναικών στρατιωτικών. «Οι γυναίκες, κατά πάσα πιθανότητα, δεν θα χρειαστούν θεραπεία αντικατάστασης τεστοστερόνης, αλλά ενδέχεται να χρειαστούν άλλες ορμονικές παρεμβάσεις», είπε.