Bad Bunny: Σκηνές χάους στη συναυλία στο Μιλάνο - Χαλάζι και καταιγίδα διέκοψαν το σόου

Snapshot Η συναυλία του Bad Bunny στο Μιλάνο διακόπηκε λόγω σφοδρής καταιγίδας με χαλάζι, κεραυνούς και θυελλώδεις ανέμους.

Περίπου 80.000 θεατές παρευρέθηκαν στη δεύτερη και τελευταία συναυλία που είχε γίνει sold out.

Η εκκένωση του χώρου συντονίστηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και ο κοντινός σταθμός μετρό έκλεισε προσωρινά για την αποφυγή συνωστισμού.

Αρκετοί θεατές τραυματίστηκαν από χαλαζόκοκκους και έλαβαν τις πρώτες βοήθειες από πληρώματα έκτακτης ανάγκης.

Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη αν θα υπάρξει αποζημίωση ή επιστροφή χρημάτων για τη διακοπείσα συναυλία. Snapshot powered by AI

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου (18/7) κατά τη διάρκεια της δεύτερης συναυλίας του Bad Bunny στο Μιλάνο, όταν μια σφοδρή καταιγίδα με χαλάζι, κεραυνούς και θυελλώδεις ανέμους ανάγκασε τους διοργανωτές να διακόψουν την εκδήλωση και να προχωρήσουν στην εκκένωση του χώρου.

Ο Πορτορικανός σταρ εμφανιζόταν στο Ippodromo SNAI La Maura, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας «Debí Tirar Más Fotos», όταν λίγο μετά τις 21:00 οι καιρικές συνθήκες επιδεινώθηκαν απότομα.

Η καταιγίδα διέκοψε τη συναυλία

Η εμφάνιση ήταν η δεύτερη και τελευταία από τις δύο προγραμματισμένες συναυλίες του Bad Bunny στο Μιλάνο, οι οποίες είχαν γίνει sold out, με περίπου 80.000 θεατές να δίνουν το «παρών» σε καθεμία.

Αρχικά, οι διοργανωτές κάλεσαν το κοινό να παραμείνει στις θέσεις του, εκτιμώντας ότι η κακοκαιρία θα ήταν σύντομη. Ωστόσο, η ένταση της βροχόπτωσης αυξήθηκε γρήγορα και η βροχή μετατράπηκε σε ισχυρή χαλαζόπτωση.

Υπό αυτές τις συνθήκες, αποφασίστηκε η άμεση διακοπή της συναυλίας και η εκκένωση του υπαίθριου χώρου.

Τραυματισμοί και σκηνές πανικού

Την επιχείρηση εκκένωσης συντόνισαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ ο κοντινός σταθμός του μετρό έκλεισε προσωρινά, προκειμένου να ελεγχθεί η κίνηση του πλήθους και να αποφευχθεί ο συνωστισμός.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αρκετοί θεατές φαίνεται να τραυματίστηκαν όταν χτυπήθηκαν στο κεφάλι από τους μεγάλους χαλαζόκοκκους και δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες από τα πληρώματα έκτακτης ανάγκης που βρίσκονταν στο σημείο.

Μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές αναστάτωσης, με κόσμο να τρέχει για να προστατευτεί κάτω από τέντες καταστημάτων και μπαρ, ενώ σε αρκετούς μοιράστηκαν μεγάλες σακούλες απορριμμάτων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως πρόχειρα αδιάβροχα όσο συνεχιζόταν η έντονη χαλαζόπτωση.

Τι θα γίνει με τα εισιτήρια

Μέχρι τη στιγμή της δημοσίευσης, οι διοργανωτές δεν είχαν ανακοινώσει επίσημα τον τρόπο με τον οποίο θα αποζημιωθούν οι θεατές ή αν θα υπάρξει επιστροφή χρημάτων για τη συναυλία που διακόπηκε εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων.

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