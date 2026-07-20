Ιταλία: Άνδρας πέθανε κατά τη διάρκεια σύλληψης από αστυνομικούς στη Μπολόνια - Σφοδρές αντιδράσεις

Σε βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται οι αστυνομικοί να δένουν τον άνδρα στα χέρια και τα πόδια ενώ είναι αναίσθητος

Ελένη Ευστρατίου

Ιταλία: Άνδρας πέθανε κατά τη διάρκεια σύλληψης από αστυνομικούς στη Μπολόνια - Σφοδρές αντιδράσεις
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας 43χρονος άνδρας, ο Abderrahim Fakir, πέθανε κατά τη διάρκεια σύλληψής του από αστυνομικούς στη Μπολόνια, ενώ ήταν δεμένος και αναίσθητος στο έδαφος.
  • Μάρτυρες αναφέρουν ότι ο θάνατος οφείλεται σε ασφυξία, ενώ η επίσημη αναφορά κάνει λόγο για καρδιακή ανακοπή.
  • Η αστυνομία χρησιμοποίησε σπρέι πιπεριού για την ακινητοποίηση του άνδρα, ενώ οι διασώστες δεν παρείχαν πρώτες βοήθειες στον αναίσθητο.
  • Στη Μπολόνια πραγματοποιήθηκαν διαμαρτυρίες κατά της αστυνομικής βίας μετά το περιστατικό, με την οικογένεια του θύματος να ζητά δικαιοσύνη.
  • Οι κάμερες σώματος των αστυνομικών θα παραδοθούν στον εισαγγελέα και έχει διαταχθεί εσωτερική έρευνα από την Τοπική Αρχή Υγείας.
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Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία της Μπολόνια στην Ιταλία μετά τον θάνατο ενός 43χρονου κατά τη διάρκεια σύλληψής του από αστυνομικούς, την Κυριακή 19 Ιουλίου.

Όπως φαίνεται σε βίντεο από αυτόπτη μάρτυρα, την ώρα που ο άνδρας βρίσκεται ξαπλωμένος μπρούμυτα στο έδαφος, δύο αστυνομικοί προσπαθούν να τον ακινητοποιήσουν και να του περάσουν χειροπέδες ενώ κάθονται πάνω του. Παράλληλα, ένας τρίτος άνδρας φαίνεται να προσπαθεί να τον ακινητοποιήσει από τα πόδια.

Ο 43χρονος Abderrahim Fakir, ακούγεται να ουρλιάζει από τον πόνο και να φωνάζει «βοήθεια, αρκετά!». Μετά από λίγο σταματάει να αντιδρά, ενώ οι αστυνομικοί τον δένουν και από τα πόδια. Παράλληλα, στο σημείο έφτασαν και άτομα μονάδων διάσωσης, ωστόσο δεν προσπαθούν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στον αναίσθητο άνδρα.

Αργότερα αναφέρθηκε ότι πέθανε από καρδιακή ανακοπή, όμως οι μάρτυρες ισχυρίζονται ότι έπαθε ασφυξία κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Ο άνδρας με καταγωγή από το Μαρόκο, έμενε πολλά χρόνια στην Ιταλία, ήταν κάτοχος βίζας και είχε δική του επιχείρηση στην περιοχή. Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η αστυνομία κλήθηκε στο σημείο από κατοίκους καθώς είχε επιδείξει ανεξέλεγκτη συμπεριφορά. Μάλιστα, σύμφωνα με αναφορές χρησιμοποιήθηκε και σπρέι πιπεριού εναντίον του για να τον ακινητοποιήσουν.

«Τον χτύπησαν και τον σκότωσαν»

Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας κατά της αστυνομικής βίας πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή το απόγευμα μετά το περιστατικό, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA. «Δεν θα ησυχάσω μέχρι να εκδικηθώ για τον αδερφό μου. Δεν θα ησυχάσω», δήλωσε η αδερφή του θύματος. «Δεν ξέρουμε τι συνέβη, αυτοί, η αστυνομία, το ξέρουν. Λάβαμε την κλήση ότι ήταν νεκρός. Του πέρασαν χειροπέδες και πέθανε. Του επιτέθηκαν. Τον σκότωσαν και τον χτύπησαν, υπάρχουν μάρτυρες».

Το αρχηγείο της αστυνομίας της Μπολόνια ανακοίνωσε ότι οι κάμερες σώματος των αστυνομικών θα τεθούν αμέσως στη διάθεση του εισαγγελέα Ντομένικο Αμπροσίνο.

Η Τοπική Αρχή Υγείας της Μπολόνια διέταξε εσωτερική έρευνα για να ρίξει φως στο περιστατικό. Ο δήμαρχος Ματέο Λεπόρε και η πρόεδρος της περιοχής Μικέλε ντε Πασκάλε ζητούν «πλήρη διαλεύκανση των όσων συνέβησαν».

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