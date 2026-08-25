Η εξευτελιστική αλήθεια για τα αδέρφια Τέιτ και οι ακραίες δηλώσεις στα social media

Snapshot Τα αδέρφια Άντριου και Τρίσταν Τέιτ παραδέχτηκαν ότι πολλές από τις αλαζονικές δηλώσεις τους για τον πλούτο και την επιρροή που διαθέτουν είναι ψευδείς.

Οι δικηγόροι τους υποστηρίζουν ότι οι υπερβολικές αναρτήσεις στα social media είναι σατιρικές και έχουν στόχο την αύξηση των εσόδων μέσω προβολών και likes.

Οι αρχές πιστεύουν ότι ο Άντριου διαθέτει έως και οκτώ διαβατήρια, έναν ισχυρισμό που απορρίπτουν οι δικηγόροι του.

Τα αδέρφια κατηγορούνται για σοβαρά αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης και εμπορίας ανθρώπων στο Ηνωμένο Βασίλειο και κρατούνται υπό αυστηρές συνθήκες σε φυλακή του Μαϊάμι.

Οι δικηγόροι καταγγέλλουν σκληρή μεταχείριση των Τέιτ στη φυλακή, περιλαμβανομένης περιορισμένης αναψυχής, τηλεφωνικών κλήσεων και πρόσβασης σε βασικές ανέσεις, καθώς και έκθεση σε σπρέι πιπεριού χωρίς κατάλληλη ιατρική φροντίδα. Snapshot powered by AI

Ο Άντριου και ο Τρίσταν Τέιτ έχουν γίνει παγκοσμίως γνωστοί για τις ακραίες απόψεις τους και για τον χλιδάτο τρόπο ζωής που προωθούν σε νεαρούς άνδρες, προτρέποντας τους να ακολουθούν τις συμβουλές τους για να φτάσουν και εκείνοι στο δικό τους... επίπεδο.

Ωστόσο, σύμφωνα με νέα δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε η Daily Mail, τα δύο αδέλφια παραδέχτηκαν στις αρχές των ΗΠΑ ότι πολλές από τις αλαζονικές τους δηλώσεις σχετικά με τον πλούτο, τη δύναμη και την επιρροή τους δεν είναι αληθινές.

«Οι ομοσπονδιακές αρχές έκαναν το ίδιο λάθος με τους εκατομμύρια διαδικτυακούς φανς του Άντριου και του Τρίσταν -πήραν στα σοβαρά τις σκόπιμα εξωφρενικές δηλώσεις τους», δήλωσαν οι δικηγόροι των δύο αδερφών.

«Υπερβολικές και σατιρικές αναρτήσεις στα social media»

Για παράδειγμα, σύμφωνα με τους ίδιους, μερικά πολυτελή αυτοκίνητα Bugatti και Aston Martin αξίας 14 εκατομμυρίων δολαρίων, που εμφανίζονται σε πολλαπλά βίντεο του Τριστάν, δεν άνηκαν στον ίδιο, αλλά τα είχε νοικιάσει για να δημιουργήσει την εντύπωση ότι ήταν υπερπλούσιος.

Παράλληλα, ένα σούπερ γιοτ αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο, σύμφωνα με τις αρχές, έχουν στην διάθεση τους τα δύο αδέρφια για να το χρησιμοποιήσουν εάν θέλουν να διαφύγουν, επίσης δεν τους ανήκει. «Τους πλήρωσε κάποιος για να το προωθήσουν», αποκαλύπτουν οι δικηγόροι τους στα νέα δικαστικά έγγραφα που είδαν το φως.

Ο Άντριου και ο Τριστάν συνελήφθησαν στις 18 Ιουλίου στο Μαϊάμι, μετά από αίτημα των βρετανικών εισαγγελικών αρχών, οι οποίες επιδιώκουν την έκδοσή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο για σοβαρότατα αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης και εμπορίας ανθρώπων.

Οι αρχές υποστηρίζουν ότι ο 39χρονος Άντριου και ο 38χρονος Τρίσταν, οι οποίοι αρνούνται όλες τις κατηγορίες, θα αξιοποιήσουν τον τεράστιο πλούτο και τις πολλαπλές ταυτότητές τους για να διαφύγουν, αν αφεθούν ελεύθεροι με εγγύηση.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους δικηγόρους τους, τα αδέρφια δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να το κάνουν αυτό. «Οι εισαγγελείς βασίζονται σε υπερβολικές και σατιρικές αναρτήσεις στα social media που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», τονίζουν.

«Όσο πιο υπερβολική και εξωφρενική είναι μια ανάρτηση, τόσο πιο πιθανό είναι να συγκεντρώσει περισσότερες προβολές και “likes”, τα οποία με τη σειρά τους αποφέρουν έσοδα. Εν ολίγοις, υποδύονται έναν ρόλο», λένε οι δικηγόροι τους.

Στο έγγραφο παρατίθενται διάφορες αλαζονικές δηλώσεις που δημοσιεύτηκαν στον λογαριασμό @CobraTate στο «X», ο οποίος ανήκει στον Άντριου. Σε αυτές, ο 39χρονος υποστηρίζει ότι έχει έσοδα που αγγίζουν τα εννέα ψηφία, ότι μια μέρα θα γίνει πρωθυπουργός της Βρετανίας και ότι θα μπορούσε να νικήσει έναν λύκο σε μια μάχη σώμα με σώμα.

«Όλες αυτές οι αναρτήσεις είναι υπερβολικές», επιμένουν οι δικηγόροι του.

Σύμφωνα με τις αναρτήσεις τους στα social media, ο Άντριου και ο αδερφός του, διαθέτουν απεριόριστα κρυπτονομίσματα, bitcoin και μετρητά, καθώς και πρόσβαση σε ιδιωτικά τζετ και γιοτ - ισχυρισμοί που οι δικηγόροι τους χαρακτηρίζουν «παραπλανητικούς».

Παράλληλα, τα δύο αδέρφια έχουν ιδρύσει διάφορες επιχειρήσεις για να «μαθαίνουν» σε νεαρά αγόρια και άνδρες πώς να γίνουν πλούσιοι, σαν αυτούς.

Οι δικηγόροι τους υποστηρίζουν ότι όλα αυτά είναι «μυθοπλασίες», καθώς τους συμφέρει να παρουσιάζουν τους εαυτούς τους στα social media ως εκατομμυριούχους. «Για παράδειγμα, η Aston Martin αξίας 2,1 εκατομμυρίων δολαρίων και οι Bugatti αξίας 5 και 7 εκατομμυρίων δολαρίων που εμφανίζονται στα βίντεο του Τριστάν ήταν νοικιασμένες», λένε.

Ο Άντριου διαθέτει έως και οκτώ διαβατήρια

Την ίδια στιγμή, οι αρχές πιστεύουν ότι ο Άντριου διαθέτει έως και οκτώ διαβατήρια – συμπεριλαμβανομένων από το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, την Εσθονία, τη Νιγηρία, την Πολωνία και το Βανουάτου, ένα μικρό νησιωτικό κράτος 340.000 κατοίκων στον Νότιο Ειρηνικό.

Και πάλι, σύμφωνα με τους δικηγόρους του, οι αρχές έχουν μπερδέψει τις σκόπιμα εξωφρενικές δηλώσεις του στα social media με την πραγματικότητα.

«Το βίντεο που ο Άντριου ισχυρίζεται ότι έχει διαβατήρια από την Εσθονία, τη Νιγηρία, την Πολωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, είναι ένα αστείο», αναφέρουν οι δικηγόροι του.

Σε πολλές περιπτώσεις ο 39χρονος έχει δώσει αρκετά ψευδώνυμα στον εαυτό του, συμπεριλαμβανομένου του «Hard to Kill» (δύσκολος να δολοφονηθεί) και «Above the Law» (υπεράνω του νόμου). Σύμφωνα με τους δικηγόρους του, τα ψευδώνυμα αυτά είναι τίτλοι ταινιών με πρωταγωνιστή τον Στίβεν Σίγκαλ, «με τον οποίο τα αδέρφια έχουν φιλικές σχέσεις».

Παράλληλα, οι αρχές υποστηρίζουν ότι ο Τριστάν κατέχει ένα μυστικό μεξικάνικο διαβατήριο με το όνομα Βλαντίμιρ Σκόρπιους, έναν κακό χαρακτήρα σε μυθιστόρημα του Τζέιμς Μποντ

Οι Τέιτ χλευάζουν επίσης τον ισχυρισμό της κυβέρνησης ότι ο Τριστάν κατέχει ένα μυστικό μεξικάνικο διαβατήριο με το όνομα Βλαντιμίρ Σκόρπιους, ο οποίος είναι βασικός κακός σε ένα μυθιστόρημα του Τζέιμς Μποντ.

«Το λεγόμενο μεξικάνικο “διαβατήριο” με το όνομα “Βλαντιμίρ Σκόρπιους” ήταν μια χάρτινη κατασκευή που είχε ο Τριστάν για μια στολή του Χάλοουιν», αναφέρουν οι δικηγόροι του. «Δεν γίνεται να λέτε σοβαρά ότι ο Τριστάν υιοθέτησε μια μυστική ταυτότητα, με σκοπό να αποφύγει τις διεθνείς αρχές επιβολής του νόμου, και αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το όνομα ενός διάσημου φανταστικού κακοποιού».

Δέχονται σκληρή μεταχείριση στην φυλακή στο Μαϊάμι

Στο ίδιο δικαστικό έγγραφο που κατατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Περιφέρειας του Μαϊάμι, οι δικηγόροι των δύο αδερφών ισχυρίζονται ότι ο Άντριου και ο Τρίσταν δέχονται «σκληρή μεταχείριση» εντός της Ειδικής Μονάδας Στέγασης των φυλακών του Μαϊάμι.

Σύμφωνα με το έγγραφο, τα δύο αδέλφια έχουν μόλις πέντε ώρες αναψυχής την εβδομάδα και μπορούν να κάνουν μόνο μία τηλεφωνική κλήση τον μήνα. Δεν έχουν τηλεόραση, ούτε ραδιόφωνο, ενώ η πρόσβασή τους στο κυλικείο της φυλακής, το οποίο περιλαμβάνει γλυκά, σνακ και καφέ, περιορίζεται επίσης σε «μία φορά κάθε δύο εβδομάδες».

«Δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο έγκλημα, ούτε εδώ ούτε στο εξωτερικό, ούτε έχουν διαπράξει καμία πειθαρχική παράβαση, και όμως δέχονται μερικές από τις πιο σκληρές συνθήκες κράτησης στη χώρα αυτή», ισχυρίζονται οι δικηγόροι τους.

Ο Andrew Tate δίπλα στον αδελφό του Tristan, έξω από το Δικαστήριο του Βουκουρεστίου στη Ρουμανία, την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2025 AP

Το έγγραφο περιγράφει επίσης ένα περιστατικό κατά το οποίο τα αδέλφια, δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν, αφού οι φρουροί ψέκασαν σπρέι πιπεριού σε έναν άλλο κρατούμενο.

Τα δύο αδέρφια ισχυρίζονται ότι η τοξική χημική ουσία εισχώρησε στα κοντινά κελιά τους και τους «έκαψε τα μάτια, το λαιμό και τις αναπνευστικές οδούς». «Κανένας φρουρός δεν τους βοήθησε, ούτε δέχτηκαν την αναγκαία ιατρική περίθαλψη».

Σύμφωνα με το έγγραφο, το αέριο παρέμεινε στον αέρα για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, που ο δικηγόρος τους, Τόμας Μανιώτης, δυσκολευόταν να αναπνεύσει όταν μπήκε στο κελί τους δύο ώρες αργότερα.

«Αναγκάστηκε να διακόψει την επίσκεψη και να αναζητήσει ιατρική περίθαλψη σε ένα κοντινό νοσοκομείο», αναφέρεται στο έγγραφο.

Τα δύο αδέρφια κατηγορούνται για βιασμό και άλλα σοβαρά αδικήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Άντριου αντιμετωπίζει συνολικά δέκα κατηγορίες, ανάμεσά τους: βιασμό, πρόκληση σωματικής βλάβης, εμπορία ανθρώπων και εκμετάλλευση με σκοπό το οικονομικό όφελος, αναφορικά με τρεις γυναίκες. Ο 36χρονος αδερφός του, Τρίσταν, κατηγορείται για έντεκα αδικήματα που σχετίζονται με μία γυναίκα, ανάμεσά τους επίσης: βιασμός, πρόκληση σωματικής βλάβης και εμπορία ανθρώπων.

Η Βρετανία έχει προθεσμία έως τις 16 Σεπτεμβρίου για να παραδώσει στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ τον πλήρη φάκελο έκδοσης των αδελφών.

Συνελήφθησαν για πρώτη φορά στη Ρουμανία τον Δεκέμβριο του 2022, αφού οι εισαγγελείς τους κατηγόρησαν ότι ήταν επικεφαλής μίας εγκληματικής οργάνωσης που εξέδιδε γυναίκες στην πορνεία.

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