4 έφηβοι έκλεψαν αυτοκίνητο αξίας $220.000 και προκάλεσαν τροχαίο δυστύχημα κατά την καταδίωξή τους

Οι νεαροί κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όταν έπεσαν πάνω σε αυτοκίνητο προκαλώντας τον θάνατο ενός ζευγαριού

Μίλτος Τσεκούρας

4 έφηβοι έκλεψαν αυτοκίνητο αξίας $220.000 και προκάλεσαν τροχαίο δυστύχημα κατά την καταδίωξή τους
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Τέσσερις έφηβοι έκλεψαν μια Mercedes-Benz G-Wagon αξίας 220.000 δολαρίων και προκάλεσαν πολύωρη καταδίωξη από την αστυνομία στο Νιου Τζέρσεϊ.
  • Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, το κλεμμένο όχημα κινήθηκε αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε μετωπικά με ένα Hyundai, με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο επιβατών.
  • Οι νεκροί είναι ο 54χρονος Ρόμπερτ Μπαρ Τζούνιορ και η 67χρονη Άλις Στίλγουελ, που επέβαιναν στο Hyundai.
  • Οι τέσσερις έφηβοι συνελήφθησαν μετά το δυστύχημα και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συνωμοσία, παράνομη χρήση οχήματος και διαφυγή από την αστυνομία.
  • Η έρευνα συνεχίζεται για να διευκρινιστεί ποιος οδηγούσε το όχημα τη στιγμή της σύγκρουσης και οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.
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Μια βόλτα που ξεκίνησε ως «παιχνίδι» με ένα κλεμμένο πολυτελές SUV κατέληξε σε τραγωδία στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, όταν τέσσερις έφηβοι έκλεψαν μια Mercedes-Benz G-Wagon αξίας 220.000 δολαρίων και οδήγησαν την αστυνομία σε καταδίωξη που διήρκεσε αρκετές ώρες.

Λίγο πριν από τις 8 το πρωί του Σαββάτου, το κλεμμένο όχημα συγκρούστηκε μετωπικά με ένα Hyundai, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι δύο επιβαίνοντες: ο 54χρονος Ρόμπερτ Μπαρ Τζούνιορ και η 67χρονη Άλις Στίλγουελ, σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας Ατλάντικ.

Σύμφωνα με το NJ.com, οι τέσσερις νεαροί φέρονται να είχαν κλέψει νωρίς το πρωί μια Mercedes-Benz G-Wagon του 2024 και να την πήραν για βόλτα, η οποία εξελίχθηκε σε καταδίωξη και τελικά σε θανατηφόρο δυστύχημα.

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Η φονική καταδίωξη

Οι νεαροί φέρεται να κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όταν έπεσαν πάνω στο Hyundai στην περιοχή κοντά στη Route 50 και την Third Street, στο Mays Landing.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το Hyundai εκτοξεύτηκε προς έναν κοντινό σταθμό ανεφοδιασμού καυσίμων.

Ο 54χρονος Ρόμπερτ Μπαρ Τζούνιορ και η 67χρονη Άλις Στίλγουελ, οι οποίοι επέβαιναν στο Hyundai, υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Σύμφωνα με σελίδα συγκέντρωσης χρημάτων που δημιουργήθηκε για την κάλυψη των εξόδων της κηδείας, η απώλειά τους έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένεια και τους ανθρώπους του περιβάλλοντός τους.

Οι Αρχές είχαν εντοπίσει το κλεμμένο Mercedes G-Wagon ήδη από τις 3:40 τα ξημερώματα, στην περιοχή του Longport.

Ένας αστυνομικός επιχείρησε να το σταματήσει, όμως ο οδηγός φέρεται να ανέπτυξε ταχύτητα και να διέφυγε. Λίγες ώρες αργότερα, περίπου στις 7:45 το πρωί, αστυνομικοί στο Hamilton Township εντόπισαν εκ νέου το όχημα και άρχισαν να το καταδιώκουν.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, οι αστυνομικοί έχασαν την οπτική επαφή με το G-Wagon λίγα μόλις λεπτά πριν από τη φονική σύγκρουση.

Συνελήφθησαν οι τέσσερις νεαροί

Μετά το δυστύχημα, οι τέσσερις νεαροί φέρεται να βγήκαν από το όχημα σχεδόν χωρίς τραυματισμούς και επιχείρησαν να διαφύγουν. Ωστόσο, σύμφωνα με τις Αρχές, συνελήφθησαν λίγο αργότερα.

Ο 18χρονος Nayshaun Brown και τρεις ακόμη έφηβοι, των οποίων τα ονόματα δεν έχουν δημοσιοποιηθεί επειδή είναι ανήλικοι, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη διακεκριμένης επίθεσης, παράνομη χρήση οχήματος και διαφυγή από την αστυνομία.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ποιος από τους τέσσερις βρισκόταν πίσω από το τιμόνι τη στιγμή της θανατηφόρας σύγκρουσης.

Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ αναμένεται να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες της κλοπής του πολυτελούς SUV, της πολύωρης καταδίωξης και της σύγκρουσης που κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους.

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