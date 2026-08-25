Απίστευτο εγχείρημα στην Ιαπωνία: 1.800 άνθρωποι έσυραν με σχοινιά έναν... πύργο 360 τόνων

Snapshot Περίπου 1.800 άνθρωποι στην Ιαπωνία μετέφεραν έναν πύργο του Κάστρου Χιροσάκι βάρους 360 τόνων κατά 2,22 μέτρα χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή τεχνική hikiya.

Η μετακίνηση του πύργου έγινε για την αποκατάσταση ενός τείχους που είχε υποστεί ζημιές από ισχυρό σεισμό, χωρίς να αποσυναρμολογηθεί το κτίσμα.

Η συμμετοχή του κοινού ήταν μεγάλη, με 8.000 αιτήσεις για 1.800 θέσεις από όλη την Ιαπωνία και το εξωτερικό.

Η συνολική μετακίνηση του πύργου θα φτάσει τα 5 μέτρα με τη βοήθεια περίπου 4.100 ανθρώπων, ενώ τα υπόλοιπα 73 μέτρα θα μετακινηθούν μηχανικά έως το τέλος του 2024.

Ο πύργος του Κάστρου Χιροσάκι, ανακατασκευασμένος το 1810, θα παραμείνει κλειστός για τους τουρίστες έως το 2033 λόγω εργασιών αποκατάστασης και συντήρησης. Snapshot powered by AI

Με το σύνθημα «σο-ρε, σο-ρε» να δίνει τον ρυθμό, περίπου 1.800 άτομα συγκεντρώθηκαν στην βόρεια Ιαπωνία το Σαββατοκύριακο για να μετακινήσουν... τον πύργο βάρους 360 τόνων ενός κάστρου , φέρνοντας τον λίγο περισσότερο από δύο μέτρα πιο κοντά στην αρχική του θέση.

Το απίστευτο εγχείρημα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εργασιών αποκατάστασης του Κάστρου Χιροσάκι, το οποίο βρίσκεται στην επαρχεία Αομόρι, καθώς ο πύργος είχε μετακινηθεί το 2024 για να επισκευαστεί ένα τείχος που είχε υποστεί ζημιές από έναν ισχυρό σεισμό. Τώρα μετακινείται και πάλι στην αρχική του θέση.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες των 80 ατόμων, οι οποίες εναλλάσσονταν τραβώντας σχοινιά μήκους 30 μέτρων, βοηθώντας τον πύργο, ο οποίος έχει τοποθετηθεί πάνω σε ράγες, να φτάσει σιγά-σιγά στον «προορισμό» του. Το Σάββατο, ο πύργος μετακινήθηκε κατά 1,13 μέτρα και την Κυριακή κατά ακόμη 1,09 μέτρα.

«Λάβαμε περίπου 8.000 αιτήσεις για τις 1.800 διαθέσιμες θέσεις τις τελευταίες δύο ημέρες, δηλαδή περίπου τέσσερις φορές περισσότερες από όσες μπορούσαμε να δεχτούμε, οπότε δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν όλοι», δήλωσε στον Guardian ο Κένσουκε Χαγιασάκα, επικεφαλής της διεύθυνσης πάρκων και χώρων πρασίνου του Δήμου Χιροσάκι, τονίζοντας ότι το ενδιαφέρον του κόσμου δεν περιορίστηκε μόνο στους κατοίκους της πόλης.

«Μας έστειλαν αιτήσεις από όλη την Ιαπωνία και το εξωτερικό. Αρκετοί από τη Νοτιοανατολική Ασία, καθώς και από την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική», είπε.

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Προκειμένου να προστατευτεί το ιστορικό κτίσμα, οι αρμόδιες αρχές χρησιμοποίησαν μια παραδοσιακή ιαπωνική τεχνική γνωστή ως hikiya – κατά την οποία τα κτίρια τοποθετούνται πάνω σε κυλίνδρους και μετακινούνται ολόκληρα αντί να αποσυναρμολογούνται.

Το 2015, ο Δήμος Χιροσάκι κάλεσε για πρώτη φορά το κοινό να έρθει και να συμμετάσχει ενεργά στην μετακίνηση του πύργου. Τότε ήταν που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά η τεχνική της hikiya με άμεση συμμετοχή πολιτών αλλά και η πρώτη φορά που η μέθοδος αυτή χρησιμοποιήθηκε με οποιαδήποτε μορφή για τη μετακίνηση ενός κάστρου εδώ και έναν αιώνα.

«Επειδή ο πύργος είναι ένα σημαντικό πολιτιστικό αγαθό εθνικής σημασίας, αποφασίσαμε να μην τον αποσυναρμολογήσουμε», είπε ο Κένσουκε Χαγιασάκα. «Χρησιμοποιούμε την τεχνική hikiya, μια μέθοδο μετακίνησης κτιρίων που υπάρχει στην Ιαπωνία από την αρχαιότητα».

Έτσι, οι εργασίες για την διατήρηση του κάστρου συνεχίζονται από τότε. Η επισκευή του τείχους ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, με τις συνολικά 2.185 πέτρες να έχουν τοποθετηθεί και πάλι στις αρχικές τους θέσεις.

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της φάσης του έργου, οι αρμόδιες αρχές ζήτησαν και πάλι τη βοήθεια του κοινού φέτος για να μετακινήσουν τον πύργο πίσω στην αρχική του θέση.

Ανάμεσα στους συμμετέχοντες ήταν και ο 61χρονος Μοτοχάρου Νακάτα, ο οποίος ταξίδεψε από τη Χιροσίμα, στην άλλη άκρη της Ιαπωνίας για να βρεθεί εκεί. «Είχα σύρει τον πύργο και πριν από 11 χρόνια. Είναι πολύ συγκινητικό που μπορώ να το κάνω ξανά. Δεν υπάρχει πραγματικά άλλη ευκαιρία να τραβήξεις ένα κάστρο – ήταν φανταστικό», δήλωσε ο Νακάτα στην εφημερίδα Sankei Shimbun.

Η μετακίνηση του πύργου θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Αυγούστου, με περίπου 4.100 άτομα να έχουν προγραμματιστεί να συμμετάσχουν, για να τον μετακινήσουν συνολικά 5 μέτρα. Πρόκειται για μια συμβολική προσπάθεια που αποσκοπεί στην ενίσχυση της συμμετοχής και της συνοχής της τοπικής κοινότητας. Τα υπόλοιπα περίπου 73 μέτρα θα μετακινηθούν με τη χρήση μηχανημάτων μέχρι το τέλος του έτους.

Ο κεντρικός πύργος του κάστρου Χιροσάκι είναι ένα από τα 12 παρόμοια κτίσματα που έχουν απομείνει στην Ιαπωνία και το μοναδικό στην βορειοανατολική περιοχή Τοχόκου.

Έδρα της φατρίας Τσουγκάρου, το κάστρο ολοκληρώθηκε το 1611. Ωστόσο, ο αρχικός του πύργος καταστράφηκε ολοσχερώς το 1627, όταν ένας κεραυνός έπληξε μια αποθήκη πυρίτιδας, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά. Ο σημερινός πύργος ανακατασκευάστηκε το 1810 και το κάστρο αποτελεί πλέον το κεντρικό αξιοθέατο ενός πάρκου που προσελκύει περίπου 2 εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο κατά τη περίοδο της άνθησης των κερασιών.

Λόγω των εκτεταμένων εργασιών αποκατάστασης, ο πύργος δεν θα είναι προσβάσιμος στους τουρίστες για πολλά χρόνια.

«Μόλις επανατοποθετηθεί στην αρχική του θέση, θα ξεκινήσουν οι εργασίες συντήρησης του πύργου και ολόκληρο το κτίριο θα καλυφθεί», δήλωσε ο Χαγιασάκα. «Όπως έχουν τα πράγματα, αναμένουμε ότι θα ανοίξει ξανά για τους επισκέπτες το 2033».