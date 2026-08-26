ΗΠΑ: Συνελήφθη 35χρονος που κουβαλούσε γκιλοτίνα έξω από το Καπιτώλιο

Το αντικείμενο εντοπίστηκε στην καρότσα παρκαρισμένου οχήματος

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Συνελήφθη 35χρονος έξω από το Καπιτώλιο των ΗΠΑ με γκιλοτίνα στην καρότσα του οχήματός του.
  • Η αστυνομία εντόπισε το αντικείμενο μετά από παράνομη στάθμευση του οχήματος και το κατέσχεσε.
  • Ο ύποπτος, Philan-Tam-Duy Le από την Καλιφόρνια, κατηγορείται για κατοχή επικίνδυνου όπλου.
  • Ο ύποπτος ταξίδεψε από την Καλιφόρνια στην Ουάσινγκτον και οι αρχές ερευνούν τους λόγους της παρουσίας του με τη γκιλοτίνα.
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Συνελήφθη 35χρονος από την Αστυνομία του Καπιτωλίου στις Ηνωμένες Πολιτείες (USCP), ο οποίος είχε στην καρότσα του οχήματός του μία γκιλοτίνα.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι εντόπισε το αντικείμενο επειδή το όχημα ήταν παράνομα σταθμευμένο και προχώρησε στην κατάσχεσή του.

Ο ύποπτος, ο 35χρονος Philan-Tam-Duy Le από το Τζούλιαν της Καλιφόρνιας, συνελήφθη με την κατηγορία της κατοχής επικίνδυνου όπλου.

Όπως αναφέρεται, ο ύποπτος οδήγησε μέχρι την Ουάσινγκτον από την Καλιφόρνια, ενώ οι ερευνητές της USCP εξετάζουν το ιστορικό του για να μάθουν περισσότερα σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ήρθε έξω από το Καπιτώλιο με αυτό το αντικείμενο.

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