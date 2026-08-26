Dolly Parton: Αυτή είναι η αιτία θανάτου της «Βασίλισσας της Κάντρι»

Snapshot Η Dolly Parton πέθανε σε ηλικία 80 ετών μετά από σύντομη μάχη με καρκίνο, χωρίς να διευκρινιστεί η μορφή του.

Τους τελευταίους μήνες είχε απομονωθεί και ήταν μυστικοπαθής σχετικά με την κατάσταση της υγείας της.

Παρά την ασθένειά της, παρέμεινε αισιόδοξη και βασίστηκε στην βαθιά χριστιανική πίστη της.

Η Parton ήταν γνωστή για τη γενναιοδωρία της και τη συνεισφορά της σε φιλανθρωπίες και έρευνες, όπως η Imagination Library και η χρηματοδότηση εμβολίων.

Οι θαυμαστές της εξέφρασαν τη θλίψη τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την αποκάλυψη της μάχης της με τον καρκίνο. Snapshot powered by AI

Η άγνωστη μάχη της Dolly Parton με τον καρκίνο αποκαλύφθηκε μετά την είδηση του θανάτου της, σε ηλικία 80 ετών, την Τρίτη.

Ο θάνατος της θρυλικής τραγουδίστριας της κάντρι προκάλεσε σοκ στον μουσικό κόσμο και ήρθε έπειτα από μήνες προβλημάτων υγείας, τα οποία την ανάγκασαν να ακυρώσει μια σειρά από δημόσιες εμφανίσεις, προκαλώντας ανησυχία στους θαυμαστές της για την κατάστασή της.

Άνθρωποι από το περιβάλλον της τραγουδίστριας ανέφεραν ότι τους τελευταίους μήνες είχε γίνει ολοένα πιο απομονωμένη και μυστικοπαθής σχετικά με την κατάσταση της υγείας της.

Τώρα, οι εκπρόσωποι της Parton αποκάλυψαν ότι η τραγουδίστρια του «Jolene» έφυγε από τη ζωή έπειτα από μια «σύντομη μάχη με τον καρκίνο», σύμφωνα με ανακοίνωσή τους στο People, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσουν από ποια μορφή καρκίνου έπασχε.

«Η αγαπημένη μας Dolly Parton πέρασε τη ζωή και την καριέρα της χαρίζοντας χαρά, γέλιο, ελπίδα και ακεραιότητα σε όλα όσα άγγιξε», ανέφερε η ανακοίνωση.

«Αφού αντιμετώπισε με γενναιότητα μια σύντομη μάχη με τον καρκίνο, η Dolly έφυγε σήμερα από την επίγεια ζωή της στο Vanderbilt-Ingram Cancer Center, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένα της πρόσωπα».

Οι εκπρόσωποί της αναφέρθηκαν επίσης στην «ασύγκριτη γενναιοδωρία» της Parton, τονίζοντας ότι άγγιξε τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων που δεν γνώρισε ποτέ προσωπικά και ήταν πάντα έτοιμη να «προσφέρει ένα χέρι βοήθειας».

Η Ντόλι Πάρτον ποζάρει για μια φωτογραφία στο γραφείο της στο Νάσβιλ του Τενεσί, στις 11 Αυγούστου 2005. AP2005

«Είτε επρόκειτο για τα εκατοντάδες εκατομμύρια βιβλία που δωρίστηκαν μέσω της ανεκτίμητης Imagination Library είτε για τη χρηματοδότηση έρευνας που συνέβαλε στη δημιουργία ενός σωτήριου εμβολίου, το οποίο χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο, η άνευ όρων αγάπη της Dolly για όλους τους ανθρώπους ήταν η κινητήριος δύναμη πίσω από τη διαχρονική της προσφορά».

Παρά τη μάχη της με τον καρκίνο, η διάσημη τραγουδίστρια παρέμεινε αισιόδοξη και άντλησε δύναμη από τη βαθιά χριστιανική της πίστη τους τελευταίους μήνες.

«Από τη στιγμή που γεννήθηκε η Dolly Parton, ήταν περιτριγυρισμένη από την πίστη, τον Θεό και τον Ιησού. Ο παππούς της ήταν ιεροκήρυκας. Ακόμη και στο μιούζικαλ της στο Broadway δείχνει πόσο σημαντική είναι για εκείνη η πίστη», δήλωσε πηγή στο People.

«Και επομένως είναι φυσικό για τους ανθρώπους που έχουν πίστη να πιστεύουν ότι ο Θεός έχει τον έλεγχο. Δεν έχει σημασία τι μπορεί να πουν οι γιατροί ή οποιοσδήποτε άλλος. Δεν έχει τελειώσει μέχρι να πει ο Θεός ότι τελείωσε. Νομίζω ότι έζησε κάθε μέρα δουλεύοντας και, όσο ο Θεός δεν την είχε καλέσει κοντά Του, εκείνη ήταν εδώ και είχε ακόμη δουλειά να κάνει».

Η Parton είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στο ίδιο μέσο το 2020 ότι προσευχόταν καθημερινά.

«Για μένα, είναι η σωτηρία μου. Με βοηθά να ξεπερνάω τα πάντα», είχε πει.

Μετά την αποκάλυψη της κρυφής μάχης της Parton με τον καρκίνο, θαυμαστές της έσπευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να θρηνήσουν τον θάνατό της.

«Η Dolly βοηθούσε παιδιά και ενήλικες με καρκίνο, μόνο και μόνο για να έρθει τελικά και να τη χτυπήσει. Μακάρι να απαλλαγούμε σύντομα από τον καρκίνο», έγραψε ένας θαυμαστής.

«Καταλαβαίνω γιατί ήθελε να το κρατήσει ιδιωτικό, αλλά πονάει το ίδιο, ειδικά επειδή όλα μοιάζουν τόσο ξαφνικά», πρόσθεσε ένας άλλος.

Ο θάνατος της εμβληματικής σταρ επιβεβαιώθηκε αρχικά την Τρίτη μέσω ενός βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram ο ανιψιός της, Bryan Seaver, ο οποίος εκτελούσε επίσης χρέη επικεφαλής της προσωπικής της ασφάλειας.

Η Parton πέθανε το πρωί της Τρίτης, αφού είχε νοσηλευτεί από την Παρασκευή στο Vanderbilt University Medical Center του Νάσβιλ με αυτοάνοσα προβλήματα και προβλήματα στα νεφρά, σύμφωνα με το TMZ.

Καθώς η είδηση για τη ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης της αγαπημένης σταρ διαδιδόταν, οι άνθρωποί της έσπευσαν στο Νάσβιλ για να βρεθούν στο πλευρό της, όμως δεν κατάφεραν όλοι να την προλάβουν εν ζωή.

«Αυτό το βίντεο είναι κάτι που η Dolly μου είχε ζητήσει να κάνω πριν από χρόνια, πολύ πριν μπορέσω να συνειδητοποιήσω ότι κάποια στιγμή θα αποτελούσε μια πραγματικότητα», ανέφερε ο Seaver.

Ο ίδιος εξήρε τη θεία του, λέγοντας ότι «έζησε μέσα στο φως» και πως πλέον βρίσκεται «στην αγκαλιά του Ιησού», μαζί με τον αείμνηστο σύζυγό της, Carl Dean, τους γονείς της και «αμέτρητους άλλους που την παρακολουθούσαν και ανυπομονούσαν να τη συναντήσουν στους ουρανούς».

Η Parton, η οποία συχνά αποκαλούνταν «Βασίλισσα της Κάντρι», είχε διαγράψει μια σπουδαία μουσική πορεία που διήρκεσε έξι ολόκληρες δεκαετίες. Θεωρείται ευρέως γνωστή για τις τεράστιες επιτυχίες της «Jolene» και «9 to 5».

Ο Seaver θυμήθηκε με συγκίνηση την εποχή που ακολουθούσε την Parton στις περιοδείες της, όταν ήταν ακόμη παιδί, τη δεκαετία του 1980. Όπως είπε, η θεία του «άνοιξε πόρτες όχι μόνο για μένα, αλλά για ολόκληρη την οικογένειά της, ώστε να φτάσουμε σε δυνατότητες που ούτε καν γνωρίζαμε ότι υπήρχαν».

Την περιέγραψε ως «μια αγρότισσα, όπως ακριβώς και ο πατέρας της».

«Εκείνος καλλιεργούσε τη γη. Εκείνη καλλιεργούσε τραγούδια και ευτυχία», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Seaver αποκάλυψε επίσης πως η Dolly είχε εκφράσει την επιθυμία της για την τελευταία της κατοικία.

«Η Dolly με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι θέλει να αναπαυθεί σε ένα όμορφο κρεβάτι από απαλό βαμβάκι, γιατί έπειτα από μια ζωή φορώντας βαριά στρας, επιτέλους αξίζει να είναι άνετη και να ξεκουραστεί».

Πηγές από την οικογένεια ανέφεραν ότι τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί στο Νάσβιλ ιδιωτική τελετή στην οποία θα παρευρεθούν στενοί φίλοι και συγγενείς.

Σε συνέντευξή της που δημοσιεύτηκε μόλις τέσσερις ημέρες πριν από τον θάνατό της, η Parton είχε δηλώσει ότι εξακολουθούσε να έχει «τόσα πολλά πράγματα που θέλω να πετύχω», ενώ είχε υποσχεθεί ότι θα συνέχιζε να εργάζεται «για όσο περισσότερο μπορώ, ώστε να δω τα πάντα να γίνονται πραγματικότητα», σύμφωνα με το People.

Παράλληλα, είχε παραδεχθεί ότι το τελευταίο διάστημα περνούσε «δύσκολες στιγμές με την υγεία μου».

«Αντιμετωπίζω κάποια προβλήματα υγείας, τα οποία απλώς δεν έδωσα σημασία όσο φρόντιζα τον Carl», είχε δηλώσει, αναφερόμενη στον σύζυγό της, ο οποίος πέθανε τον Μάρτιο του 2025.

Οι ανησυχίες για την υγεία της Parton είχαν ενταθεί εδώ και μήνες, με την ίδια να προσπαθεί συχνά να καθησυχάσει τους θαυμαστές της.

Η διάσημη σταρ είχε ακυρώσει αρκετές δημόσιες εμφανίσεις, μεταξύ άλλων μια σειρά εμφανίσεων στο Λας Βέγκας, καθώς και την παρουσία της στα εγκαίνια του νέου παιχνιδιού NightFlight Expedition στο θεματικό πάρκο της, Dollywood.

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