Μακελειό στην Μοντάνα: Άνδρας δολοφόνησε οκτώ συγγενείς του και αυτοκτόνησε

Snapshot Ένας 44χρονος άνδρας, ο Άλαν Σμιθ, δολοφόνησε οκτώ συγγενείς του, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά, σε οικογενειακό δείπνο στη Μοντάνα και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Τα θύματα προέρχονταν από τέσσερις γενιές της ίδιας οικογένειας, με ηλικίες από 7 έως 90 ετών.

Η 12χρονη Σάρλοτ κάλεσε το 911 προσπαθώντας να σώσει την οικογένειά της πριν σκοτωθεί.

Ο δράστης είχε ζητηθεί να φύγει από το σπίτι των γονιών του λίγες εβδομάδες πριν την επίθεση και είχε απομονωμένη και ανησυχητική συμπεριφορά χωρίς προηγούμενα βίαια περιστατικά.

Το σπίτι όπου συνέβη η τραγωδία υπέστη σοβαρές ζημιές από πυρκαγιά που άναψε ο δράστης μετά τις δολοφονίες. Snapshot powered by AI

Μια οικογενειακή τραγωδία έχει συγκλονίσει την πόλη Μπίλινγκς της πολιτείας Μοντάνα, όπου ένας άνδρας σκότωσε οκτώ συγγενείς του, μεταξύ των οποίων και τέσσερα παιδιά, κατά την διάρκεια ενός δείπνου την Κυριακή, και στην συνέχεια έβαλε τέλος στην ζωή του.

Ο Μπραντ Άιρλαντ, ο οποίος έχασε την πρώην σύζυγό και τα δύο του παιδιά στο μακελειό, αναγνώρισε τον δράστη ως τον 44χρονο Άλαν Σμιθ. Σύμφωνα με όσα είπε ο Άιρλαντ στο Associated Press, οι γονείς του 44χρονου δράστη, οι οποίοι επίσης δολοφονήθηκαν, τον είχαν διώξει από το σπίτι, αλλά εκείνος επέστρεψε την Κυριακή και άνοιξε πυρ εναντίον τους.

Οι πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα των θυμάτων δημοσιοποιήθηκαν αρχικά από την Τζένιφερ Μέρσερ, μια γειτόνισσα και φίλη της οικογένειας που δημιούργησε μια οργάνωση διαδικτυακής εκστρατείας οικονομικής ενίσχυσης, με στόχο να καλυφθούν τα έξοδα των κηδειών και να στηριχθούν οι οικογένειες των θυμάτων.

«Οι νεκροί προέρχονταν από τέσσερις γενιές μιας μεγάλης, μικτής οικογένειας», δήλωσε η Τζένιφερ, εξηγώντας ότι στα θύματα περιλαμβάνονταν άνθρωποι ηλικίας από μόλις 7 ετών μέχρι και 90.

Το σπίτι όπου εκτυλίχθηκε η οικογενειακή τραγωδία AP

Το χρονικό της τραγωδίας και η κλήση της 12χρονης στο 911

Όλα έγιναν το βράδυ της Κυριακής, όταν η τοπική αστυνομία έλαβε πολλαπλές κλήσεις για πυροβολισμούς στο σπίτι της οικογένειας. Φτάνοντας στο σημείο, αστυνομικοί βρήκαν το σπίτι να έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν την Τρίτη ότι υπήρχαν οκτώ θύματα, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά, και ότι ο δράστης είχε βάλει τέλος στην ζωή του.

«Οι έρευνες μας έχουν περιπλεχθεί λόγω ανησυχιών για τη δομική ακεραιότητα του σπιτιού, καθώς η πυρκαγιά έκαψε μέχρι και τα θεμέλια της κατοικίας», δήλωσε ο Τζεφ Στόβαλ, εκπρόσωπος του Αστυνομικού Τμήματος του Μπίλινγκς.

Μεταξύ των θυμάτων ήταν η πρώην σύζυγος του Μπραντ Άιρλαντ, η Μέγκαν Γκέκιερε και τα δύο τους παιδιά, ο 13χρονος Όουεν και η 7χρονη Κλόε. Ο δράστης δολοφόνησε και δύο ακόμη παιδιά της οικογένειας, τον 15χρονο Λάντον και την 12χρονη Σάρλοτ.

«Το μόνο που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι η Σάρλοτ ήταν η ηρωίδα», είπε η Τζένιφερ Μέρσερ στο Associated Press, εξηγώντας ότι η 12χρονη κάλεσε το 911 στην προσπάθεια της να σώσει την οικογένειά της.

Η Τζένιφερ περιέγραψε την οικογένεια ως «πολύ αγαπημένη και δεμένη» και είπε ότι όλα τα παιδιά τα πήγαιναν καλά μεταξύ τους.

«Νιώθω ότι ολόκληρη η κοινότητά μας είναι συντετριμμένη από αυτήν την τραγωδία, ακόμη και άνθρωποι που δεν γνώριζαν κανέναν από αυτούς», είπε η Τζένιφερ.

O 13χρονος Όουεν, ο 15χρονος Λάντον η 12χρονη Σάρλοτ και η 7χρονη Κλόε. AP

Η οικογένεια μετακόμισε από το Σιάτλ πριν έξι χρόνια

Η οικογένεια Σμιθ ζούσε αρχικά στο Σιάτλ. Ο Μπραντ Άιρλαντ είπε ότι, αφού αυτός και η Μέγκαν Γκέκιερε χώρισαν πριν από έξι χρόνια, εκείνη μετακόμισε στη Μοντάνα με τα παιδιά τους. Εκεί γνώρισε τον άνδρα που θα γινόταν ο δεύτερος σύζυγός της, τον Άνταμ Γκέκιερε, ο οποίος εργαζόταν την ώρα που εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

Οι γονείς της Μέγκαν ακολούθησαν σύντομα, αγοράζοντας ένα σπίτι στο Μπίλινγκς κοντά στο σπίτι της κόρης τους. Η Έβελιν Σμιθ, η γιαγιά της Μέγκαν, ζούσε σε ένα κοντινό γηροκομείο, είπε ο Μπραντ.

Ο δράστης της επίθεσης, ο οποίος ήταν αδερφός της Μέγκαν, μετακόμισε και εκείνος αργότερα στη Μοντάνα στο σπίτι των γονιών τους και ζούσε μαζί τους για χρόνια, μέχρι πριν από μερικές εβδομάδες όταν του ζητήθηκε να φύγει, είπε ο Μπραντ.

«Επέστρεψε στο σπίτι το βράδυ της Κυριακής χωρίς να τον περιμένει κανείς, κατά την διάρκεια ενός εβδομαδιαίου οικογενειακού δείπνου», εξήγησε ο Μπραντ.

Ο Άλαν Σμιθ σκότωσε τη γιαγιά του, τους γονείς του, τη μικρότερη αδελφή του και τα τέσσερα παιδιά πριν βάλει φωτιά στο σπίτι, είπε ο Μπραντ. Αρχικά προσπάθησε να διαφύγει, αλλά όταν έφτασαν οι αρχές στο σημείο, αυτοκτόνησε, συνέχισε.

Ο 13χρονος Όουεν AP

Ο δράστης ήταν μοναχικός

Ο Μπραντ λέει ότι υπήρχαν πολλά προειδοποιητικά σημάδια. «Πολλοί συγγενείς μας είχαν πει ότι η συμπεριφορά του Άλαν ήταν ανησυχητική, αλλά κανείς δεν τους άκουσε», τόνισε ο Μπραντ.

Όπως εξηγεί ο ίδιος, ο δράστης ήταν ιδιαίτερα μοναχικός και περνούσε το μεγαλύτερο μέρος των ημερών του στο δωμάτιό του μπροστά στον υπολογιστή του.

«Κανείς δεν ήξερε τι έκανε εκεί μέσα 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα», είπε.

Ο 44χρονος Άλαν Σμιθ είχε αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο Eastern Washington, αλλά δυσκολευόταν να βρει δουλειά. Δεν είχε ποτέ απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν.

Ο Μπραντ είπε ότι, από όσο ξέρει, ο δράστης δεν είχε δείξει ποτέ βίαιη συμπεριφορά, αν και μπορούσε να γίνει λεκτικά επιθετικός.

Η 7χρονη Κλόε AP

«Δεν περίμενε να δει τα παιδιά μου στο σπίτι»

Ο Άνταμ Γκεκιέρ, ο οποίος εργάζεται στο αεροδρόμιο του Μπίλινγκς, είπε στο Associated Press ότι άκουσε μέσω του ασυρμάτου για την ένοπλη επίθεση. Αφού τηλεφώνησε σε κάθε μέλος της οικογένειάς του και δεν πήρε καμία απάντηση, κατευθύνθηκε αμέσως στο σπίτι.

Όταν έφτασε εκεί, το σπίτι είχε τυλιχθεί στις φλόγες, και δύο ώρες αργότερα έμαθε ότι η σύζυγός του και τα παιδιά του είχαν σκοτωθεί. Σύμφωνα με τον ίδιο, το οικογενειακό δείπνο συνήθως γινόταν τις Παρασκευές.

«Δεν νομίζω ότι περίμενε να δει εκεί τα παιδιά μου», είπε ο Άνταμ, αναφερόμενος στον κουνιάδο του. «Ούτε η λέξη “τέρας” δεν είναι αρκετή για να περιγράψει αυτό που έκανε».

Ο Γκεκιέρ είπε ότι η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι η κόρη του, η Σάρλοτ, ήταν αυτή που κάλεσε στο 911.

«Όλη μέρα σκέφτομαι τις φορές που της είχα πει ότι την αγαπώ και εκείνη μου απαντούσε “σ’ αγαπώ περισσότερο”», είπε.

Ο 15χρονος Λάντον και η 12χρονη Σάρλοτ AP

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