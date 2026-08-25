Μοντάνα: Πολλοί νεκροί μετά από πυροβολισμούς και φωτιά σε σπίτι – Νεκρός ο δράστης

Το περιστατικό φαίνεται ότι ξεκίνησε ως οικογενειακή διαμάχη

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Μοντάνα: Πολλοί νεκροί μετά από πυροβολισμούς και φωτιά σε σπίτι – Νεκρός ο δράστης
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένοπλος άνοιξε πυρ και πυρπόλησε σπίτι στη Μοντάνα, με αποτέλεσμα πολλοί νεκροί, μεταξύ αυτών και παιδιά.
  • Ο δράστης αυτοτραυματίστηκε σοβαρά και πέθανε μερικές ώρες μετά στο νοσοκομείο.
  • Η επίθεση προήλθε από οικογενειακή διαμάχη και ο δράστης γνώριζε τα θύματα.
  • Η αστυνομία έφτασε στο σημείο μέσα σε 15 λεπτά μετά την κλήση και άκουσε πυροβολισμούς.
  • Όλα τα θύματα σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης και έχουν ταυτοποιηθεί χωρίς να δημοσιοποιηθούν τα ονόματα.
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Πολλά άτομα, μεταξύ των οποίων και παιδιά, έχασαν τη ζωή τους όταν ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα σε σπίτι στη Μοντάνα των ΗΠΑ και μετά το πυρπόλησε το βράδυ της Κυριακής, σύμφωνα με τις αρχές και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο δράστης αυτοτραυματίστηκε με το όπλο και πέθανε μερικές ώρες μετά, σύμφωνα με τις αρχές. Οι αστυνομικοί δεν έχουν μέχρι στιγμής καθορίσει το κίνητρο της επίθεσης. Ωστόσο είπαν ότι ο δράστης γνώριζε τα θύματα και το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Γέλοουστοουν χαρακτήρισε οικογενιακή την προέλευση της επίθεσης.

«Η αρχική έρευνα δείχνει ότι το περιστατικό αυτό ξεκίνησε ως οικογενειακή διαμάχη και δεν ήταν μια τυχαία πράξη βίας μεταξύ ατόμων που δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους», ανέφερε το γραφείο του Σερίφη.

Οι αρχές τόνισαν ότι έχουν ταυτοποιηθεί τόσο ο δράστης όσο και τα θύματα αλλά δεν έδωσαν τα ονόματα ή τις ηλικίες στη δημοσιότητα. Ο προσωρινός Σερίφης της Κομητείας Γέλοουστοουν, Κεντ Ο’Ντόνελ, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα ότι μεταξύ των νεκρών υπήρχαν τόσο ενήλικες όσο και παιδιά, όπως μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός KTVQ, συνεργάτης του CBS.

Πώς έγινε η επίθεση

Σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα του Μπίλινγκς, η αστυνομία έλαβε κλήση που ανέφερε την παρουσία ενός ενόπλου σε κατοικία της περιοχής γύρω στις 6 μ.μ. τοπική ώρα την Κυριακή. Ένας αστυνομικός έφτασε στον τόπο του συμβάντος μέσα σε 15 λεπτά και, κατά την άφιξή του, άκουσε πυροβολισμούς να προέρχονται από το πίσω μέρος του σπιτιού.

Λίγο αργότερα, ο μαύρος καπνός άρχισε να καλύπτει το ακίνητο. «Πρώτα απ’ όλα, το Αστυνομικό Τμήμα του Μπίλινγκς εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά του σε όλους όσους επηρεάστηκαν από αυτή την φρικτή τραγωδία», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο αστυνομικός, Τζεφ Στόβαλ.

Ο σερίφης της κομητείας Γέλοουστοουν δήλωσε ότι όλα τα θύματα σκοτώθηκαν στην διάρκεια της επίθεσης. Ο δράστης πέθανε από τα τραύματά του αφού μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο.

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