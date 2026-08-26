ΗΠΑ: Φορτηγό χτύπησε αγωγό φυσικού αερίου στο Γουισκόνσιν - Εκκενώθηκε η περιοχή

Snapshot Ένα φορτηγό συγκρούστηκε με ανοιχτό αγωγό φυσικού αερίου στο βόρειο Γουισκόνσιν, προκαλώντας μεγάλη διαρροή υγρών φυσικού αερίου.

Οι αρχές προχώρησαν σε προληπτική εκκένωση κατοίκων, διακοπή ηλεκτροδότησης και απαγόρευση πτήσεων στην περιοχή.

Η εταιρεία Enbridge απομόνωσε το προβληματικό τμήμα του αγωγού και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Η αιτία εισόδου του φορτηγού στον χώρο εργασιών παραμένει άγνωστη, ενώ η ποσότητα της διαρροής και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί.

Ο αγωγός Γραμμής 5, κατασκευασμένος το 1953, μεταφέρει έως 540.000 βαρέλια υγρών φυσικού αερίου ημερησίως μεταξύ Γουισκόνσιν και Καναδά. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε την Τρίτη στο βόρειο Γουισκόνσιν των ΗΠΑ, όταν ένα φορτηγό συγκρούστηκε με έναν ανοιχτό αγωγό φυσικού αερίου, προκαλώντας τεράστια διαρροή υγρών και αναγκάζοντας τις αρχές να προχωρήσουν σε προληπτικές εκκενώσεις κατοίκων, διακοπή ηλεκτροδότησης και απαγόρευση πτήσεων στην περιοχή.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 10 το πρωί της Τρίτης, 25 Αυγούστου, κοντά στην κοινότητα Σάξον στην κομητεία Άιρον. Σύμφωνα με την καναδική εταιρεία ενέργειας Enbridge, η οποία διαχειρίζεται τον αγωγό, ένα σταθμευμένο και άδειο ημιφορτηγό εισήλθε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες σε ανοιχτό σημείο εκσκαφής όπου εκτελούνταν εργασίες για το έργο βαλβίδας της Γραμμής 5, με αποτέλεσμα να χτυπήσει τον αγωγό και να προκαλέσει ρήξη.

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Από την πρόσκρουση άρχισαν να απελευθερώνονται υγρά φυσικού αερίου, όπως προπάνιο και βουτάνιο, τα οποία διαχωρίζονται από το ακατέργαστο φυσικό αέριο και χρησιμοποιούνται ως καύσιμα αλλά και στην παραγωγή πλαστικών, ηλεκτρονικών και λιπασμάτων, καλύπτοντας το σημείο με πυκνή ομίχλη. Βίντεο αυτοπτών μαρτύρων που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το FOX6 News αποτυπώνουν το νέφος να διαχέεται στην ατμόσφαιρα.

Τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν άμεσα και κατάφεραν να απομονώσουν το προβληματικό τμήμα του αγωγού. Παρά το μέγεθος του ατυχήματος, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Ωστόσο, η Enbridge και οι τοπικές αρχές προχώρησαν στην προληπτική εκκένωση κοντινών σπιτιών στην αγροτική περιοχή, ενώ το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Άιρον ανακοίνωσε τη διακοπή της ηλεκτροδότησης και την επιβολή προσωρινής ζώνης απαγόρευσης πτήσεων για την αποτροπή πιθανής έκρηξης. Η περιοχή γύρω από την οδό Sitan στην πόλη Σάξον παρέμεινε κλειστή για λόγους ασφαλείας.

Μέχρι στιγμής, η εταιρεία δεν έχει διευκρινίσει πώς το όχημα βρέθηκε ανεξέλεγκτο στον χώρο των έργων, ούτε έχει δώσει στη δημοσιότητα εκτιμήσεις για την ακριβή ποσότητα του υγρού που διέρρευσε, τις απαιτούμενες εργασίες καθαρισμού ή τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Το συμβάν επαναφέρει στο προσκήνιο τις συζητήσεις γύρω από τον επίμαχο αγωγό της Γραμμής 5. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Enbridge, ο αγωγός κατασκευάστηκε το 1953, ξεκινά από το Σάπεριορ του Ουισκόνσιν και εκτείνεται σε μήκος 645 μιλίων, διασχίζοντας μεταξύ άλλων τα Στενό του Μάκινακ, μέχρι τη Σάρνια του Οντάριο στον Καναδά. Η υποδομή αυτή έχει δυνατότητα μεταφοράς έως και 540.000 βαρελιών ημερησίως σε ελαφρύ αργό πετρελαίο, συνθετικό αργό και υγρά φυσικού αερίου που καταλήγουν σε διυλιστήρια για την παραγωγή προπανίου.

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