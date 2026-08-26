Βραζιλία: Αεροσκάφος προσγειώθηκε στο έδαφος από ύψος χιλιάδων ποδιών αφού παρουσίασε βλάβη

Ένα σοκαριστικό βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας δείχνει την στιγμή που ένα αεροσκάφος πέφτει από ύψος χιλιάδων ποδιών με την βοήθεια ενός αλεξίπτωτου, αφού παρουσίασε βλάβη κατά την διάρκεια της πτήσης, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά.

Όλα εκτυλίχθηκαν στην πολιτεία Μίνας Ζεράις στην Βραζιλία γύρω στις 07:00 το πρωί (τοπική ώρα) στις 25 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, το αεροσκάφος τύπου Cirrus SR22 απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Pampulha του Μπέλο Οριζόντε για να πραγματοποιήσει πτήση συντήρησης. Περίπου 15 λεπτά μετά την απογείωσή του, το αεροσκάφος εμφάνισε ένα τεχνικό πρόβλημα, με αποτέλεσμα να πιάσει φωτιά.

Δείτε βίντεο:

Ο 29χρονος πιλότος, ο οποίος ήταν ο μοναδικός επιβάτης, ενεργοποίησε το σύστημα αλεξίπτωτων Cirrus Airframe (CAPS), για να προσγειωθεί το αεροσκάφος με ασφάλεια σε μια δασώδη περιοχή κοντά στον δήμο Ματέους Λέμε στην πολιτεία Μίνας Ζεράις.

Το αεροσκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες αφού ακούμπησε το έδαφος και ο πιλότος κατάφερε να βγει με ασφάλεια και στην συνέχεια μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο, καθώς είχε εισπνεύσει καπνούς.

Οι αρμόδιες τοπικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθεί η αιτία του ατυχήματος.