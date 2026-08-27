Σκάνδαλο στη Βρετανία: Σιγήν ιχθύος για τις δίκες των παιδοβιαστών πακιστανικής καταγωγής

Snapshot Ξεκίνησε ξανά η επαναληπτική δίκη έξι μελών πακιστανικής σπείρας αποπλάνησης ανηλίκων στο Μάντσεστερ, με κατηγορίες για πολλαπλούς βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις σε ανήλικα κορίτσια.

Η πρώτη δίκη κατέρρευσε λόγω παραβίασης των περιορισμών από τους ενόρκους, που συζητούσαν την υπόθεση εκτός δικαστηρίου μέσω WhatsApp.

Οι βρετανικές αρχές καθυστέρησαν να ερευνήσουν τις καταγγελίες από φόβο στιγματισμού για ρατσισμό, παρά τις προειδοποιήσεις από το 2007, όπως αποκαλύπτουν ανεξάρτητες εκθέσεις.

Εκθέσεις δείχνουν ότι πάνω από 250.000 γυναίκες και κορίτσια έχουν πέσει θύματα παρόμοιων σπειρών απο το 2000, με πολιτικούς να εμπλέκονται σε προσπάθειες συγκάλυψης.

Υπάρχουν δεκάδες εκκρεμείς δίκες σε διάφορες περιοχές της Βρετανίας, με την Επιχείρηση Lytton να έχει οδηγήσει σε δεκάδες καταδίκες για παρόμοια εγκλήματα. Snapshot powered by AI

Η δίκη έξι μελών μιας πακιστανικής «σπείρας αποπλάνησης ανηλίκων» (grooming gang) ξεκίνησε ξανά αθόρυβα στο Μάντσεστερ της Βρετανίας. Η επαναληπτική δίκη δεν έγινε πρωτοσέλιδο, και κοιτάζοντας τις ειδεχθείς λεπτομέρειες της υπόθεσης, είναι σαφές ότι το βρετανικό κατεστημένο θέλει να κρατήσει την υπόθεση μακριά από τη δημοσιότητα.

Οι έξι ύποπτοι ήταν φερόμενα μέλη της σπείρας αποπλάνησης του Ρότσντεϊλ – μιας ομάδας μουσουλμάνων ανδρών, κυρίως πακιστανικής καταγωγής, που διακινούσαν, κακοποιούσαν σεξουαλικά και βίαζαν ανήλικες λευκές Βρετανίδες στη βόρεια αγγλική πόλη μεταξύ της δεκαετίας του 1980 και της δεκαετίας του 2010.

Περισσότεροι από 75 άνδρες έχουν κατηγορηθεί και 53 έχουν καταδικαστεί από τότε που η Αστυνομία του Μείζονος Μάντσεστερ άρχισε να ερευνά τη σπείρα το 2010. Οι ύποπτοι κατηγορούνται για 46 κατηγορίες βιασμού, σεξουαλικής επίθεσης και «επίθεσης με διείσδυση», με δύο από τους άνδρες να αντιμετωπίζουν περισσότερες από μία δωδεκάδα κατηγορίες ο καθένας.

Ταχρίρ Ρασίντ (Tahrir Rashid), 53 ετών: 12 κατηγορίες βιασμού, 3 κατηγορίες άσεμνης επίθεσης, 1 κατηγορία επίθεσης με διείσδυση

Μοχάμεντ Σαλίμ (Mohammed Saleem), 46 ετών: 8 κατηγορίες βιασμού

Σουκλέιν Σαχ (Sucklane Shah), 46 ετών: 2 κατηγορίες βιασμού

Ιτφάκ Χουσεΐν (Itfaq Hussain), 45 ετών: 3 κατηγορίες βιασμού

Αρσάντ Μοχάμεντ (Arshad Mohammed), 55 ετών: 5 κατηγορίες βιασμού

Αμτζάντ Μαχμούντ (Amjad Mahmood), 53 ετών: 12 κατηγορίες βιασμού, 2 κατηγορίες ασέλγειας σε ανήλικο, 1 κατηγορία άσεμνης επίθεσης, 2 κατηγορίες επίθεσης με διείσδυση

Όλα τα φερόμενα αδικήματα των υποπτών έλαβαν χώρα μεταξύ 2003 και 2008 και αφορούσαν δύο κορίτσια που ήταν μόλις 13 ετών όταν «περνούσαν από χέρι σε χέρι» μεταξύ των μελών της σπείρας, σύμφωνα με τους εισαγγελείς. Ο Ρασίντ, ο φερόμενος ως εγκέφαλος, κατηγορείται επίσης για το βιασμό ενός 12χρονου κοριτσιού τη δεκαετία του 1980.

Τι συνέβη στην πρώτη δίκη;

Οι έξι άνδρες δικάστηκαν πέρυσι, αλλά η δίκη κατέρρευσε χωρίς εξηγήσεις τον Δεκέμβριο. Όταν οι περιορισμοί στη δημοσιοποίηση πληροφοριών άρθηκαν έναν μήνα αργότερα, αποκαλύφθηκε ότι οι ένορκοι είχαν δημιουργήσει μια ομάδα στο WhatsApp για να συζητούν την υπόθεση και είχαν μοιραστεί ντοκιμαντέρ με θέμα τις σπείρες αποπλάνησης ανηλίκων.

Καθώς είχε απαγορευτεί στους ενόρκους να μιλούν για την υπόθεση εκτός δικαστηρίου, ο δικαστής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «καμία ενέργεια που μπορώ εύλογα να κάνω δεν μπορεί να διορθώσει την κατάσταση που δημιουργήθηκε εξαιτίας αυτών των πολυεπίπεδων δυσκολιών» και διέκοψε τη δίκη.Πριν καταρρεύσει η δίκη, το δικαστήριο άκουσε πώς η ομάδα κακοποιούσε δύο κορίτσια με τον «πιο ταπεινωτικό και εξευτελιστικό τρόπο που μπορεί να φανταστεί κανείς».

Ένα από τα θύματα, που ταυτοποιήθηκε μόνο ως «Κορίτσι C», το παρέλαβε από το σχολείο ο Ρασίντ, το μέθυσε με αλκοόλ και βιάστηκε επανειλημμένα από τη σπείρα. Το «Κορίτσι C» βιάστηκε δώδεκα φορές από τον Σαχ μέσα σε διάστημα αρκετών μηνών, όπως υποστήριξαν οι εισαγγελείς

.Ο Μοχάμεντ είπε στο άλλο θύμα, το «Κορίτσι A», ότι διοικούσε ένα πρακτορείο μοντέλων ως κόλπο για να τραβήξει γυμνές φωτογραφίες της. Φέρεται να βιάστηκε από τουλάχιστον τρία μέλη της σπείρας.Και τα δύο κορίτσια περιγράφηκαν από την εισαγγελία ως «πολύ ευάλωτα παιδιά με χαοτική οικογενειακή ζωή», γεγονός που τα έκανε «εύκολη λεία για άνδρες με ανθυγιεινό ενδιαφέρον για σεξουαλικές επαφές με παιδιά».

Και οι έξι ύποπτοι δήλωσαν αθώοι.

Γιατί οι βρετανικές αρχές θέλουν να κρατηθεί το θέμα μυστικό;

Η εξάπλωση των σπειρών αποπλάνησης ανηλίκων – ή «σπειρών βιασμού», όπως τις αποκαλούν οι δεξιοί πολιτικοί – αποτελεί εθνική ντροπή για όλα τα επίπεδα του βρετανικού κράτους. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Μάντσεστερ και η Αστυνομία του Μείζονος Μάντσεστερ είχαν προειδοποιηθεί για τη δραστηριότητα της σπείρας στο Ρότσντεϊλ ήδη από το 2007, αλλά αρνήθηκαν να ερευνήσουν τις καταγγελίες για οργανωμένους βιασμούς από πακιστανικές σπείρες μέχρι το 2012, από φόβο «μήπως στιγματιστούν ως ρατσιστές», σύμφωνα με μια ανεξάρτητη αξιολόγηση που δημοσιεύτηκε το 2024.

Απόσπασμα από την «Ανεξάρτητη Έρευνα για τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση Παιδιών στο Ρόδεραμ» (Independent Inquiry into Child Sexual Exploitation in Rotherham) ή «Έκθεση Jay», που δημοσιεύτηκε στις 26 Αυγούστου 2014.

Μια έκθεση του 2014 για τις σπείρες βιασμού στο Ρόδεραμ διαπίστωσε ότι κοινωνικοί λειτουργοί, εργαζόμενοι σε θέματα νεολαίας και αστυνομικοί αγνόησαν αναφορές ότι 1.400 παιδιά είχαν κακοποιηθεί από τις σπείρες, εν μέρει από φόβο μήπως θεωρηθούν ρατσιστές.

Ένας εθνικός έλεγχος που δημοσιεύτηκε φέτος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι αρχές σε 50 πόλεις ήταν διστακτικές να ερευνήσουν τις σπείρες λόγω του γεγονότος ότι η συντριπτική πλειονότητα των δραστών ήταν πακιστανικής καταγωγής. Η πιο σοκαριστική έκθεση, η οποία χρηματοδοτήθηκε από τον βουλευτή του Restore Britain, Ρούπερτ Λόου (Rupert Lowe), και δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο, διαπίστωσε ότι πακιστανικές σπείρες βιασμού δραστηριοποιούνταν σε 149 από τους 317 δήμους του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η έκθεση προσδιόρισε ότι το «απόλυτο ελάχιστο» των 250.000 γυναικών και κοριτσιών είχαν βιαστεί από σπείρες αποπλάνησης από το έτος 2000, και ότι ανώτεροι πολιτικοί βοήθησαν τις σπείρες να γλιτώσουν τη δίωξη.Αυτοί οι πολιτικοί περιλάμβαναν τον Δήμαρχο του Λονδίνου Σαντίκ Καν (Sadiq Khan), πακιστανικής καταγωγής, ο οποίος αρνήθηκε την ύπαρξη σπειρών αποπλάνησης στη βρετανική πρωτεύουσα, παρά το γεγονός ότι είχε στοιχεία που το αποδείκνυαν, και τον πρώην Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ (Keir Starmer), ο οποίος ως διευθυντής δημόσιων διώξεων μεταξύ 2008 και 2013, άφησε 13.000 παιδόφιλους να ξεφύγουν με προειδοποιητικές επιστολές αντί να τους ασκήσει δίωξη.

Η έκθεση του Λόου δημοσιεύτηκε σε μια περίοδο αυξημένης φυλετικής έντασης στο Ηνωμένο Βασίλειο, μία εβδομάδα αφότου ένας Σουδανός μετανάστης προσπάθησε να αποκεφαλίσει έναν άνδρα στο Μπέλφαστ, και έξι μήνες αφότου η βρετανική αστυνομία πέρασε χειροπέδες σε έναν ετοιμοθάνατο λευκό έφηβο, όταν ο άνδρας που τον μαχαίρωσε τον κατηγόρησε ψευδώς για ρατσισμό.Λεπτομερούσε μια σειρά από εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά λευκών κοριτσιών, με ένα θύμα να «βιάζεται από 600 έως 700 διαφορετικούς άνδρες κατά τη διάρκεια τριών ετών», και άλλα να βιάζονται από σκύλους, να χαράσσονται με μαχαίρια και να «υποβάλλονται σε διείσδυση με αντικείμενα».

Η έκθεση του Λόου, καθώς και προηγούμενες εκθέσεις που υποστηρίχθηκαν από την κυβέρνηση, διαπίστωσαν ότι ορισμένα παιδιά διακινήθηκαν στο Πακιστάν από τις σπείρες.Το κυβερνών Εργατικό Κόμμα του Στάρμερ ψήφισε σύσσωμο κατά της πρότασης των Συντηρητικών που ζητούσε εθνική θεσμοθετημένη έρευνα για τις σπείρες πέρυσι.

Το κόμμα του Στάρμερ υποχώρησε τελικά κάτω από την πίεση της κοινής γνώμης και ξεκίνησε μια έρευνα νωρίτερα φέτος, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

In Parliament, reading the testimonies of rape gang survivors provided to our inquiry.



Please watch, listen and understand. pic.twitter.com/C7dyIL46ga — Rupert Lowe MP (@RupertLowe10) June 17, 2026

Υπάρχουν κι άλλες δίκες που εκκρεμούν;

Οι έξι ύποπτοι που βρίσκονται σε δίκη κατηγορήθηκαν το 2023 στο πλαίσιο της «Επιχείρησης Lytton» της Αστυνομίας του Μείζονος Μάντσεστερ. Ενεργή από το 2015, η Επιχείρηση Lytton στοχεύει στη σύλληψη και δίωξη υποπτών που παραβλέφθηκαν από προηγούμενες έρευνες. Η επιχείρηση έχει οδηγήσει σε 32 καταδίκες μέχρι σήμερα.

Δεκατέσσερις ύποπτοι αναμένουν αυτή τη στιγμή τη δίκη τους, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες από την Αστυνομία του Μείζονος Μάντσεστερ.Εκτός της περιοχής του Μείζονος Μάντσεστερ, έξι άλλες δίκες μεγάλου εκτοπίσματος για σπείρες αποπλάνησης κατέληξαν σε καταδίκες φέτος.

Στο Μπράντφορντ, όπου το 20% όλων των κατοίκων είναι πακιστανικής καταγωγής, 15 άνδρες καταδικάστηκαν τον Ιούνιο για 88 αδικήματα βιασμού κατά του ίδιου 14χρονου κοριτσιού.Οκτώ άνδρες στη νότια Ουαλία κατηγορήθηκαν για το βιασμό οκτώ παιδιών, με τη δίκη τους να αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2028.

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