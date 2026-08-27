Τέλος στις όμορφες και περίτεχνες φιάλες κρασιών και ποτών βάζει νομοθεσία της Ε.Ε.

Snapshot Από το 2030, η νομοθεσία της ΕΕ θα απαιτεί από τις εταιρείες να μειώσουν την ποσότητα και τον όγκο των συσκευασιών αλκοολούχων ποτών και άλλων προϊόντων, χρησιμοποιώντας την ελάχιστη απαραίτητη ποσότητα υλικού.

Οι παραγωγοί γυάλινων φιαλών εκφράζουν ανησυχίες ότι η αυστηρή εφαρμογή των κανόνων θα οδηγήσει σε ομοιομορφία στα σχέδια, πλήττοντας την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργικότητα του κλάδου.

Υπάρχουν εξαιρέσεις για εμβληματικά προϊόντα με προστατευόμενα εμπορικά σήματα ή γεωγραφική προέλευση, αλλά οι μικρότεροι παραγωγοί και νέα προϊόντα κινδυνεύουν να χάσουν τη δυνατότητα καινοτομίας στον σχεδιασμό συσκευασίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τη σημασία του σχεδιασμού για τη λειτουργία της συσκευασίας και συνεργάζεται με τους ενδιαφερόμενους για την ανάπτυξη προτύπων που θα λαμβάνουν υπόψη τη δημιουργικότητα και την καινοτομία.

Ο κλάδος των γυάλινων συσκευασιών απασχολεί περίπου 50.000 άτομα στην ΕΕ και συνεισφέρει σημαντικά στην οικονομία, με περίπου 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ το 2022. Snapshot powered by AI

Οι φημισμένοι παραγωγοί κρασιού και αποσταγμάτων της Ευρώπης έχουν αφιερώσει χρόνια για να μετατρέψουν τις φιάλες τους σε πολιτιστικά σύμβολα. Ωστόσο, ένας νέος νόμος της ΕΕ για τα απόβλητα ενδέχεται να στείλει τις όμορφες φιάλες κατευθείαν στον κάδο ανακύκλωσης.

Τόσο για τις premium μάρκες όσο και για τις μικρότερες, η εμφάνιση και η αίσθηση μιας γυάλινης φιάλης έχουν σχεδόν την ίδια σημασία με το ποτό που περιέχει. Αποτελεί μια οπτική απόδοση της ιστορίας πίσω από το ποτό.

Ένα παράδειγμα είναι το λαμπερό σμαραγδένιο γυαλί του Tanqueray London Dry Gin, σε σύγκριση με το απλό, σε στυλ σαλούν, μπουκάλι του ουίσκι Jack Daniel’s. Η γαλλική εταιρεία παραγωγής γυαλιού Saverglass κατασκευάζει εδώ και 20 χρόνια τα εμβληματικά μπουκάλια της βότκας Grey Goose, τα οποία διαθέτουν κομψό σχεδιασμό με παγωμένο γυαλί. «Όλοι αναγνωρίζουν το σχήμα της χήνας, το σατινέ μπουκάλι, τις διακοσμήσεις», δήλωσε ο Εμμανουέλ Λαντέν, πρόεδρος της εταιρείας.

Τώρα, αυτά τα εμβληματικά σχέδια όπως αυτό έρχονται σε σύγκρουση με τη φιλοδοξία των Βρυξελλών να μειώσουν δραστικά τα απορρίμματα συσκευασίας που γεμίζουν τους κάδους της Ευρώπης. Από το 2030, η νομοθεσία της ΕΕ θα υποχρεώνει τις εταιρείες να χρησιμοποιούν όσο το δυνατόν λιγότερο υλικό κατά τη συσκευασία των προϊόντων. Η ΕΕ επιμένει ότι το μάρκετινγκ από μόνο του δεν δικαιολογεί τη χρήση υπερβολικής συσκευασίας.

Οι κατασκευαστές γυαλιού προειδοποιούν ότι, αν εφαρμοστούν πολύ αυστηρά οι κανόνες θα μπορούσαν να οδηγήσουν την Ένωση σε πλήρη ομοιομορφία τους τομείς του κρασιού, των οινοπνευματωδών ποτών και ακόμη και των αρωμάτων, βλάπτοντας την ανταγωνιστικότητα. Διαμαρτύρονται ότι η υπερβολική ρύθμιση θα πλήξει έναν κλάδο που βασίζεται στη δημιουργικότητα των εμπορικών σημάτων και ήδη αντιμετωπίζει βαρύ κόστος λόγω της απομάκρυνσης του άνθρακα.

«Αύριο, αν όλοι έχουν το ίδιο μπουκάλι, η ιστορία της βότκας Grey Goose δεν θα υπάρχει πια», δήλωσε ο Λάντεν.

Κατασκευασμένο στη Βρετάνη

Δεν θα επηρεαστούν μόνο τα εμβληματικά προϊόντα. Ο τομέας των βιοτεχνικών αποστακτηρίων της Βρετάνης, στη βορειοδυτική Γαλλία, απέχει πολύ από τον ρυθμιστικό μηχανισμό των Βρυξελλών, αλλά ακόμη και οι πωλητές βιοτεχνικών αλκοολούχων ποτών θα πρέπει να συμμορφωθούν με τους περιορισμούς της ΕΕ σχετικά με τη χρήση συσκευασιών κάτι που θέτει σε κίνδυνο τη χρήση διακοσμημένων γυάλινων φιαλών.

«Πιστεύω ότι είναι σημαντικό οι άνθρωποι να έρχονται όσο το δυνατόν πιο συχνά απευθείας στον παραγωγό, ώστε να μπορούν να δουν πώς δουλεύουμε και, κυρίως, να έχουν τη δυνατότητα να μυρίσουν και να δοκιμάσουν [τα προϊόντα]», δήλωσε ο Ετιέν Ζακ, που εργάζεται στο αποστακτήριο Moby Dick, στην παραθαλάσσια πόλη Πλογκόφ της Βρετάνης.

Ωστόσο, και η παρουσίαση έχει τη σημασία της. Στο «Moby Dick», το ποτό συσκευάζεται με προσοχή σε βαριές, διαφανείς γυάλινες φιάλες, διακοσμημένες με ετικέτες σε στυλ αρ ντεκό και σφραγισμένες με ξύλινο πώμα που φέρει τη σφραγίδα μιας φάλαινας. Στη συνέχεια, οι φιάλες πωλούνται σε τοπικά καταστήματα και μπαρ.

«Επιλέξαμε μια ανθεκτική φιάλη, ώστε οι άνθρωποι να μην έχουν την τάση να την πετάξουν», είπε ο Ζακ. Αγοράζει πίσω τις φιάλες από τους πελάτες έναντι ενός ευρώ, αν τις επιστρέψουν στο αποστακτήριο για επαναχρησιμοποίηση.

Ο κλάδος των γυάλινων συσκευασιών στην Ευρώπη απασχολεί περίπου 50.000 άτομα και συνέβαλε με περίπου 6,5 δισεκατομμύρια στην οικονομία της ΕΕ το 2022, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Γυάλινων Συσκευασιών (FEVE). «Πρόκειται να διασφαλίσουμε ότι θα διατηρήσουμε αυτό το δικαίωμα να παράγουμε και να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί», δήλωσε ο γενικός γραμματέας της ομοσπονδίας, Κάρλο Πιρόνε.

«Αν σκεφτείτε το Amaretto Disaronno, το Amaretto Disaronno είναι το μπουκάλι», πρόσθεσε, αναφερόμενος στο χαρακτηριστικό μπουκάλι από σφυρηλατημένο γυαλί της μάρκας, που κλείνει με μαύρο και χρυσό πώμα. «Αν πάρετε το Aperol Spritz... το Chanel N°5, μια μπύρα Corona, ό,τι θέλετε... Το γυαλί είναι το προϊόν».

Ωστόσο, η ΕΕ επιδιώκει να μειώσει τα απορρίμματα συσκευασιών που παράγει κάθε χρόνο. Το 2023, οι Ευρωπαίοι παρήγαγαν λίγο λιγότερο από 80 εκατομμύρια τόνους απορριμμάτων συσκευασίας, ή περίπου 177 κιλά ανά άτομο.Γι’ αυτό ο Κανονισμός για τις Συσκευασίες και τα Απόβλητα Συσκευασιών, που ψηφίστηκε το 2024, απαιτεί από τις εταιρείες να μειώσουν την ποσότητα των συσκευασιών που χρησιμοποιούν και να τις καταστήσουν ανακυκλώσιμες. Από το 2030, οι εταιρείες θα πρέπει να χρησιμοποιούν την ελάχιστη απαραίτητη ποσότητα συσκευασιών για την ασφαλή μεταφορά και πώληση των προϊόντων τους στους Ευρωπαίους πελάτες. Αυτό ισχύει για όλους τους τύπους υλικών συσκευασίας.

Κυρίως, ο κανονισμός ορίζει ότι το μάρκετινγκ και ο σχεδιασμός των προϊόντων δεν δικαιολογούν τη χρήση υπερβολικών συσκευασιών.

Η απαίτηση αυτή «θα συμβάλει στη μείωση του περιττού βάρους και όγκου των συσκευασιών, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι συσκευασίες θα συνεχίσουν να εκπληρώνουν την προβλεπόμενη λειτουργία τους», δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι εξαιρέσεις

Οι κατασκευαστές γυαλιού υποστηρίζουν ότι αυτή η απαίτηση θα τους υποχρεώσει να χρησιμοποιούν σχεδόν πανομοιότυπα σχέδια φιαλών για να ελαχιστοποιήσουν τον όγκο.

Οι κατασκευαστές γυαλιού που προμηθεύουν οίκους αρωμάτων έχουν παρόμοιες ανησυχίες με τον κλάδο των αλκοολούχων ποτών και προειδοποιούν ότι η υπερβολική ομοιομορφία θα ωθήσει τις μάρκες να αγοράζουν φθηνότερες γυάλινες φιάλες που κατασκευάζονται αλλού.

«Μια φιάλη δεν μπορεί να θεωρηθεί απλώς ως μέσο για τη συσκευασία και την προστασία του αρώματος. Είναι αυτή που καθορίζει την απόφαση αγοράς του καταναλωτή, αναδεικνύει το προϊόν και προβάλλει την ταυτότητα της μάρκας για τους πελάτες μας», εξήγησε ο Νικολά Πιφόλ, διευθυντής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στον Όμιλο Pochet, ο οποίος κατασκευάζει φιάλες αρωμάτων για μεγάλες εταιρείες όπως η Dior (ιδιοκτησία της LVMH), η Chanel και η L'Oréal.

«Αν όλοι χρησιμοποιούμε το ίδιο μπουκάλι, ακριβώς πανομοιότυπο, υπάρχουν άνθρωποι εκτός Ευρώπης που θα το κατασκευάσουν πολύ πιο γρήγορα και πολύ φθηνότερα από εμάς», πρόσθεσε. Ο κανονισμός περιλαμβάνει ήδη εξαιρέσεις για ορισμένα προϊόντα. Οι μάρκες δεν θα χρειαστεί να αλλάξουν τα σχέδιά τους, εφόσον προστατεύονταν από εμπορικό σήμα στην ΕΕ πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου και εφόσον μπορούν να αποδείξουν ότι η αλλαγή της φιάλης θα έβλαπτε τον διακριτικό χαρακτήρα της. Αυτό θα πρέπει να προστατεύει τη «παγωμένη» φιάλη της Grey Goose ή το εμβληματικό σχέδιο της κλεψύδρας της Coca-Cola.

Ομοίως, εάν ένα προϊόν προστατεύεται λόγω της διακριτής γεωγραφικής του προέλευσης, όπως το ιρλανδικό ουίσκι ή η γαλλική σαμπάνια, οι παραγωγοί τους δεν διατρέχουν κίνδυνο.

Ωστόσο, οι κατασκευαστές γυαλιού υποστηρίζουν ότι αυτές οι εξαιρέσεις δεν θα λειτουργήσουν για τους μικρότερους παραγωγούς που δεν διαθέτουν εμπορικά σήματα, ή για μάρκες που λανσάρουν τακτικά νέα προϊόντα, όπως οι εταιρείες αρωμάτων. «Αυτό υπονομεύει την καινοτομία στον τομέα της συσκευασίας και του σχεδιασμού συσκευασιών… γιατί τι θα συμβεί αν δημιουργηθεί ένα νέο εμβληματικό σχέδιο;», δήλωσε ο Πιρονέ της FEVE.

Η Επιτροπή πρόκειται να θεσπίσει ένα πρότυπο που θα μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιούν οι εταιρείες για να αποδείξουν ότι οι συσκευασίες τους είναι τόσο μικρές και ελαφριές όσο απαιτεί ο κανονισμός. Οι εταιρείες επιθυμούν να έχουν λόγο σε αυτή τη διαδικασία, ώστε να διασφαλίσουν ότι ο κανόνας δεν θα εφαρμοστεί με υπερβολική αυστηρότητα.

Φαίνεται ότι οι Βρυξέλλες ήδη αφουγκράζονται τις ανησυχίες αυτές. Τον περασμένο Ιούνιο, η Επιτροπή εξέδωσε πρόσθετες κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ερμηνείας του νόμου, αναγνωρίζοντας ότι ο σχεδιασμός αποτελεί μέρος της λειτουργίας της συσκευασίας.

Το σχήμα και η λειτουργικότητα της συσκευασίας θα «ληφθούν δεόντως υπόψη», ενώ οι κλάδοι της βιομηχανίας θα μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη των νέων προτύπων, όπως αναφέρεται στο έγγραφο. «Υποστηρίζουμε και ενθαρρύνουμε τη δημιουργικότητα, προσδοκούμε καινοτομίες σε ολόκληρο τον κλάδο και συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με το ισχύον πρότυπο ελαχιστοποίησης», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής.