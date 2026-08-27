Βρετανία: Εμπρηστής πυρπόλησε δύο αυτοκίνητα, τυλίχθηκε ο ίδιος στις φλόγες και κατέληξε στη φυλακή

Στη φυλακή για περισσότερα από πέντε χρόνια οδηγείται ο 32χρονος Κρίστοφ Ορζεχόφσκι, ο οποίος κατά τη διάρκεια εμπρηστικής επίθεσης σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα στο Μπέρκσαϊρ της Αγγλίας κατέληξε να λαμπαδιάσει ο ίδιος.

Ο 32χρονος προσέγγισε τα οχήματα μιας οικογένειας και έβαλε φωτιά, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές τόσο στα αυτοκίνητα όσο και στην παρακείμενη κατοικία. Όπως αποτυπώθηκε στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, η ανάφλεξη υπήρξε ακαριαία, με αποτέλεσμα οι φλόγες να εξαπλωθούν αμέσως στα ρούχα του. Ο δράστης τράπηκε σε φυγή προσπαθώντας μέσα στον πανικό του να σβήσει τη φωτιά από πάνω του, καταφέρνοντας προσωρινά να διαφύγει.

Καταδίωξη με ιλιγγιώδη ταχύτητα και σύλληψη

Έξι ημέρες μετά την επίθεση, αστυνομικοί εντόπισαν όχημα που σχετιζόταν με τον δράστη και επιχείρησαν να το ακινητοποιήσουν. Κι όμως, ο Ορζεχόφσκι αρνήθηκε να υπακούσει στα σήματα και πάτησε γκάζι. Σύμφωνα με την Thames Valley Police, ακολούθησε καταδίωξη σε επαρχιακούς δρόμους, με την ταχύτητα να φτάνει τα 160 χλμ./ώρα (100 μίλια την ώρα) καθώς πραγματοποιούσε ριψοκίνδυνες προσπεράσεις και επικίνδυνους ελιγμούς.

Η καταδίωξη τερματίστηκε όταν ο 32χρονος έχασε τον έλεγχο σε μια στροφή και προσέκρουσε εκτός δρόμου, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός. Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν άμεσα στο σημείο και τον οδήγησαν ενώπιον της Δικαιοσύνης, η οποία του επέβαλε ποινή φυλάκισης πέντε ετών και επτά μηνών για τον εμπρησμό και τις βαριές καταστροφές που προκάλεσε.

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