Βρετανία: Η στιγμή που οδηγός ρίχνει το αυτοκίνητό του πάνω σε τέσσερα άτομα μετά από καβγά

Snapshot Ο Ναντίμ Καν καταδικάστηκε σε φυλάκιση 47 μηνών για απόπειρα πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης με πρόθεση, μετά από προσπάθεια να παρασύρει τέσσερις άνδρες με το αυτοκίνητό του έξω από καζίνο στο Μπράντφορντ.

Ο 49χρονος οδήγησε σκόπιμα το αυτοκίνητό του στο πεζοδρόμιο μετά από καβγά και πέρασε κοντά στους άνδρες χωρίς να τους τραυματίσει, καταστρέφοντας προστατευτικά κολωνάκια.

Ο δράστης συνελήφθη στην οικία του λίγη ώρα μετά το περιστατικό, αφού εγκατέλειψε το όχημα κοντά στον τόπο του συμβάντος.

Το δικαστήριο απαγόρευσε στον κατηγορούμενο να οδηγεί για 4 χρόνια και 11 μήνες και όρισε ότι θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να ξαναοδηγήσει νόμιμα.

Η δικαστής τόνισε ότι η πράξη ήταν με πρόθεση και χωρίς καμία απειλή από τους άνδρες, ενώ το επεισόδιο είχε ήδη τελειώσει πριν την επίθεση με το αυτοκίνητο. Snapshot powered by AI

Σε ποινή φυλάκισης 47 μηνών καταδικάστηκε ένας 49χρονος οδηγός, ο οποίος ανέβηκε σκόπιμα με το αυτοκίνητό του στο πεζοδρόμιο για να παρασύρει τέσσερις άνδρες έξω από ένα καζίνο στην Βρετανία αφού τσακώθηκε μαζί τους.

Ο Ναντίμ Καν απομακρύνθηκε από τον χώρο του καζίνο έπειτα από έντονο διαπληκτισμό στον οποίο ενεπλάκη. Αντί να κατευθυνθεί προς το σπίτι του, μπήκε στο Nissan Juke που οδηγούσε, γύρισε πίσω και επιτάχυνε ευθεία προς την ομάδα των ανδρών που στέκονταν στο πεζοδρόμιο. Από καθαρή σύμπτωση το αυτοκίνητο πέρασε ελάχιστα δίπλα τους χωρίς να τους τραυματίσει, ισοπεδώνοντας μια σειρά από προστατευτικά κολωνάκια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο του Μπράντφορντ, ο δράστης εγκατέλειψε το τρακαρισμένο όχημα σε κοντινή απόσταση και εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα από τους αστυνομικούς στην οικία του, όπου και συνελήφθη.

Η ομολογία και η απόφαση του δικαστηρίου

Αρχικά ο 49χρονος κατηγορήθηκε για τέσσερις απόπειρες ανθρωποκτονίας. Στην πορεία ομολόγησε την ενοχή του για τέσσερα αδικήματα απόπειρας πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης με πρόθεση, καθώς και για επικίνδυνη οδήγηση. Πέρα από την ποινή φυλάκισης, το δικαστήριο του επέβαλε απαγόρευση οδήγησης για τέσσερα χρόνια και έντεκα μήνες, ενώ ορίστηκε ότι θα χρειαστεί να περάσει από εκτεταμένες εξετάσεις για να μπορέσει να οδηγήσει ξανά νόμιμα.

«Θα μπορούσατε να είχατε σκοτώσει αυτούς τους ανθρώπους», υπογράμμισε απευθυνόμενη στον κατηγορούμενο η δικαστής Σόφι ΜακΚόουν. Όπως ξεκαθάρισε, ό,τι κι αν είχε προηγηθεί δεν αποτελεί δικαιολογία: «Ανεβήκατε στο πεζοδρόμιο, διαλύσατε τα κολονάκια και είχατε ξεκάθαρη πρόθεση να προκαλέσετε σοβαρότατη βλάβη. Εκείνη τη στιγμή κανένας από τους άνδρες δεν αποτελούσε απειλή για εσάς. Το επεισόδιο είχε τελειώσει. Μπορούσατε απλώς να μπείτε στο αυτοκίνητο και να φύγετε, κι όμως πήρατε τη συνειδητή απόφαση να κάνετε αυτό».

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