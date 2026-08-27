Ρωσία: Απειλεί με πλήγματα σε βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους για τους πυραύλους Storm Shadow

Snapshot Η Ρωσία απειλεί με πλήγματα σε βρετανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις εντός και εκτός Ουκρανίας ως απάντηση στη χρήση βρετανικών όπλων από τις ουκρανικές δυνάμεις.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα, κατηγόρησε το Λονδίνο ότι κινδυνεύει να καταστεί νομικά συνένοχο σε τρομοκρατικές ενέργειες κατά αμάχων.

Η προειδοποίηση της Ρωσίας ακολούθησε την επίθεση με βρετανικούς πυραύλους Storm Shadow σε εμπορικό κέντρο στο Ντονέτσκ, όπου τραυματίστηκαν πολίτες και παιδιά.

Η Βρετανία παραχώρησε διαβαθμισμένη τεχνολογία στην Ουκρανία για την εγχώρια παραγωγή πυραύλων cruise μεγάλου βεληνεκούς, ενώ αντίστοιχη άδεια έχει δώσει και η Γαλλία.

Το Κρεμλίνο κατηγορεί τη Βρετανία ότι κλιμακώνει την ένταση και «ρίχνει λάδι στη φωτιά» με την υποστήριξη στην Ουκρανία. Snapshot powered by AI

Ευθεία προειδοποίηση ότι μπορεί να στοχοποιήσει και να πλήξει βρετανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων της Ουκρανίας, απηύθυνε η Ρωσία, κλιμακώνοντας κατακόρυφα τη ρητορική της απέναντι στο Λονδίνο.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στη Μόσχα, εξαπέλυσε την πιο σκληρή προειδοποίηση του Κρεμλίνου προς τη Βρετανία από την έναρξη του πολέμου. Υποστήριξε ότι το Λονδίνο βρίσκεται ένα βήμα πριν καταστεί νομικά συνένοχο σε τρομοκρατικές ενέργειες κατά αμάχων. «Έχουμε επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι οποιεσδήποτε βρετανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός στην Ουκρανία και πέρα από τα σύνορά της θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο, ως απάντηση σε ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικό έδαφος με βρετανικά όπλα», δήλωσε η Ζαχάροβα. Κάλεσε τη βρετανική ηγεσία να αναλύσει ξανά την κατάσταση και να εγκαταλείψει άμεσα την επιθετική της γραμμή.

Το πλήγμα στο Ντονέτσκ και η παραχώρηση τεχνογνωσίας

Η τοποθέτηση της Ζαχάροβα ακολούθησε τις ρωσικές καταγγελίες για εκτόξευση βρετανικών πυραύλων Storm Shadow από τις ουκρανικές δυνάμεις εναντίον εμπορικού κέντρου στο ελεγχόμενο από τη Μόσχα Ντονέτσκ, επίθεση κατά την οποία τραυματίστηκαν πολίτες και παιδιά.

Πάντως η ένταση είχε ήδη χτυπήσει κόκκινο μετά την απόφαση του Λονδίνου να παραχωρήσει στο Κίεβο διαβαθμισμένη τεχνολογία, επιτρέποντάς του να ξεκινήσει εγχώρια παραγωγή των συγκεκριμένων πυραύλων cruise μεγάλου βεληνεκούς. Το Κρεμλίνο σχολίασε ότι η Βρετανία ρίχνει μεθοδικά λάδι στη φωτιά. Αντίστοιχη έγκριση για την αδειοδότηση της τεχνολογίας του ευρωπαϊκού πυραύλου έχει ήδη δώσει και η Γαλλία.

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