Τραμπ: Βάζει στο στόχαστρο τον Τζορτζ Σόρος και ιδρύματα δισεκατομμυριούχων

Snapshot Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, εξετάζει την ανάκληση φοροαπαλλαγών από μη κερδοσκοπικές οργανώσεις όπως τα «Open Society Foundations» του Τζορτζ Σόρος.

Η πρωτοβουλία βασίζεται σε εκτελεστικό διάταγμα του 2025 που επιτρέπει την επιβολή προστίμων ή την αφαίρεση φοροαπαλλαγών από οργανώσεις που συνδέονται με πολιτική βία ή ριζοσπαστικές ιδεολογίες.

Ο έλεγχος στοχεύει επίσης ομάδες πίεσης που υποστηρίζουν εργατικά δικαιώματα και αντιτίθενται σε μεγάλες εταιρείες, όπως το «Private Equity Stakeholder Project» και το «MediaJustice».

Υπάρχει πίεση για γρήγορη ολοκλήρωση της διαδικασίας, με αξιωματούχους του Υπουργείου Οικονομικών να προετοιμάζονται για αυστηρούς ελέγχους και κυρώσεις.

Εκπρόσωπος των οργανώσεων του Σόρος χαρακτήρισε την κίνηση ως παράνομη προσπάθεια στοχοποίησης για πολιτικούς λόγους. Snapshot powered by AI

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ και η Εφορία (IRS) ενδέχεται να ανακαλέσουν τις φοροαπαλλαγές από μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, όπως τα «Open Society Foundations» του μεγαλοεπενδυτή Τζορτζ Σόρος, το «Southern Poverty Law Center» και το «Council on American-Islamic Relations», όπως ανέφεραν στην εφημερίδα New York Post τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Η κίνηση αποτελεί μέρος μιας εκστρατείας καταστολής των «ψεύτικων» φιλανθρωπικών οργανώσεων και αξιωματούχοι του Υπουργείου Οικονομικών προετοιμάζουν έναν εκτεταμένο έλεγχο όσων οργανισμών θεωρείται ότι καταχράζονται το φορολογικό σύστημα των ΗΠΑ, τόνισαν οι ίδιες πηγές.

Ο στενός κύκλος του Μπέσεντ καταρτίζει ένα σχέδιο που θα μπορούσε τελικά να αφαιρέσει τις φοροαπαλλαγές από τις οργανώσεις που δεν συμμορφώνονται με συγκεκριμένα κριτήρια. Οι έλεγχοι θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε τεράστιες πληρωμές αναδρομικών και πρόστιμα, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Η πρωτοβουλία βασίζεται εν μέρει σε εκτελεστικό διάταγμα του 2025 που υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ και στοχεύει σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που λειτουργούν με «ουσιαστικό παράνομο σκοπό». Το διάταγμα άνοιξε το δρόμο για την αμερικανική Εφορία (IRS) να επιβάλλει πρόστιμα ή ακόμη και να αφαιρέσει το καθεστώς φορολογικής απαλλαγής από φιλανθρωπικούς οργανισμούς που φέρεται να συνδέονται με πολιτική βία, διαδηλώσεις ή ριζοσπαστικές ιδεολογίες.

Οι αρμόδιοι έχουν επίσης εξετάσει διεξοδικά μια σειρά από ομάδες πίεσης που αντιτίθενται στις μεγάλες εταιρείες και υποστηρίζουν τα εργατικά δικαιώματα, οι οποίες ενδέχεται να καταλήξουν στη μαύρη λίστα, μεταξύ των οποίων το «Private Equity Stakeholder Project», η αντι-Amazon «Athena Coalition», η αριστερή οργάνωση παρακολούθησης «MediaJustice» και το «Strategic Organizing Center» μαζί με τη μητρική του συνδικαλιστική οργάνωση, την SEIU, σύμφωνα με τρεις πηγές που έχουν ενημερωθεί για το θέμα.

Ο Άλεξ Σόρος AP

Μία από τις πηγές προειδοποίησε ότι οι αξιωματούχοι του υπουργείου Οικονομικών είναι έτοιμοι να κυνηγήσουν αυτές τις οργανώσεις και οι δωρητές τους ήδη κινούνται «με δανεικό χρόνο». «Υπάρχει μεγάλη εσωτερική πίεση για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, αλλά ορισμένοι στην Εφορία εξακολουθούν να κινούνται πολύ αργά. Αυτό αναμένεται να αλλάξει πολύ σύντομα», είπε μία πηγή. .

Τα Ιδρύματα «Open Society», στα οποία είναι πρόεδρος ο 40χρονος γιος του Τζορτζ Σόρος, Αλέξανδρος, διοχετεύουν δισεκατομμύρια σε ΜΚΟ που προωθούν πρωτοβουλίες για την πολυμορφία, χρηματοδοτούν αγωγές σχετικά με την κλιματική αλλαγή και υποστηρίζουν μετανάστες.

Ένας εκπρόσωπος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού του Σόρος δήλωσε στην εφημερίδα «The Post»: «Η απειλή κατά του φορολογικού καθεστώτος οποιουδήποτε μη κερδοσκοπικού οργανισμού για πολιτικούς λόγους δεν θα ήταν παρά μια παράνομη απόπειρα να στοχοποιηθεί και να καταπνιγεί το έργο με το οποίο διαφωνεί η κυβέρνηση».

Ο Μπέσεντ έχει στο στόχαστρό του το φιλανθρωπικό ίδρυμα του Σόρος, παρά το γεγονός ότι είναι γνωστός ως ο πρωτεργάτης των παγκόσμιων συναλλαγματικών στοιχημάτων για λογαριασμό του δισεκατομμυριούχου, συμπεριλαμβανομένου ενός εξαιρετικά κερδοφόρου στοιχήματος κατά της βρετανικής λίρας. Ο Μπέσεντ παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου επενδύσεων της Soros Fund Management το 2015.