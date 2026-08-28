Air Canada: Νέα στοιχεία για το δυστύχημα με δύο νεκρούς στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης

Snapshot Ένα επιβατικό αεροσκάφος της Air Canada Express συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα στον διάδρομο προσγείωσης στο αεροδρόμιο La Guardia της Νέας Υόρκης, με αποτέλεσμα δύο θανάτους και 60 τραυματίες.

Δύο ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας είχαν αποχωρήσει νωρίτερα από τη βάρδιά τους, αφήνοντας μόνο έναν υπεύθυνο που δεν αντιλήφθηκε την παράλληλη κίνηση στον διάδρομο.

Ο ελεγκτής προσπάθησε να σταματήσει την κίνηση μετά την άδεια που είχε δώσει, αλλά δεν απέτρεψε τη σύγκρουση και παραδέχτηκε το σφάλμα του.

Η FAA εξετάζει πειθαρχικά μέτρα εναντίον των ελεγκτών, οι οποίοι έχουν τεθεί σε άδεια, ενώ η NTSB συνεχίζει την έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.

Το συνδικάτο των ελεγκτών NATCA συζητά με την FAA σχετικά με τους ισχυρισμούς, ενώ ο υπουργός Μεταφορών τόνισε τη δέσμευση για λογοδοσία και αποτροπή παράνομων πρακτικών στον εναέριο χώρο. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε στο αεροδρόμιο La Guardia της Νέας Υόρκης στις 22 Μαρτίου 2026, όταν ένα αεροσκάφος της Air Canada Express συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα στον διάδρομο προσγείωσης, με αποτέλεσμα δύο νεκρούς.

Οι πιλότοι του αεροσκάφους σκοτώθηκαν ακαριαία, ενώ 60 από τους 72 επιβάτες χρειάστηκε να νοσηλευτούν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με νέα στοιχεία του CCN, δύο ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας του αεροδρομίου που βρίσκονταν στον πύργο ελέγχου εκείνη την ώρα, έφυγαν νωρίτερα από τη βάρδιά τους. Ένα άτομο το οποίο έμεινε στον πύργο ελέγχου και έπρεπε να διαχειριστεί το περιστατικό, δεν κατάφερε να αντιληφθεί ότι υπήρχε παράλληλη κίνηση στον διάδρομο προσγείωσης, με αποτέλεσμα το τραγικό περιστατικό.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 22 Μαρτίου 2026, όταν επιβατικό αεροσκάφους τύπου CRJ-900 (Bombardier) της Air Canada Express συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα εδάφους αμέσως μετά την προσγείωσή του στο διεθνές αεροδρόμιο La Guardia της Νέας Υόρκης. Το αεροσκάφος μόλις είχε ολοκληρώσει την προσγείωση, ενώ το πυροσβεστικό όχημα μετέβαινε σε άλλο αεροσκάφος, όπου υπήρχε περιστατικό.

Δείτε βίντεο από τη σύγκρουση:

Οι πρώτες στιγμές μετά το συμβάν

Αρχικά, ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας ακούγεται να δίνει άδεια στο όχημα εδάφους να διασχίσει τον διάδρομο προσγείωσης.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ωστόσο αντιλαμβάνεται το μοιραίο λάθος και η κατάσταση εκτροχιάζεται. Με έκδηλη αγωνία εκπέμπει επανειλημμένα επείγουσες εντολές για να αποτρέψει την προφανή σύγκρουση, φωνάζοντας «Σταμάτα, σταμάτα, όχημα 1 σταμάτα!», λίγο πριν ακουστούν οι προειδοποιητικοί ήχοι του συστήματος.

Αμέσως μετά το συμβάν, ο υπάλληλος του πύργου ελέγχου προχώρησε σε άμεσες ενέργειες διαχείρισης της κρίσης. Έδωσε εντολή σε αεροσκάφος της Delta, το οποίο βρισκόταν σε διαδικασία καθόδου, να κάνει αναστροφή και να αλλάξει πορεία, ενώ παράλληλα ζητήθηκε από άλλες πτήσεις να κάνουν επαναπροσέγγιση καθώς ο διάδρομος κηρύχθηκε μη ασφαλής.

Απευθυνόμενος στο πλήρωμα του Bombardier CRJ900 της Air Canada, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Jazz 646, είδα την σύγκρουση, ξέρω ότι δεν μπορείς να κινηθείς, μείνε στο σημείο, έρχεται βοήθεια».

Οι επικοινωνίες επιβεβαιώνουν το άμεσο κλείσιμο του Διαδρόμου 4 και τελικά την πλήρη αναστολή λειτουργίας ολόκληρου του αεροδρομίου. Κατά τη διάρκεια συνομιλίας με πιλότο άλλης πτήσης για την παροχή νέων οδηγιών, ο ελεγκτής παραδέχτηκε το σφάλμα του.

Αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα της κατάστασης, ακούγεται να ομολογεί: «Προσπάθησα να τους σταματήσω αλλά νωρίτερα είχαμε μία περίπτωση έκτακτης ανάγκης, τα έκανα θάλασσα».

Παύση καθηκόντων στους ελεγκτές

Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) εξετάζει τώρα το ενδεχόμενο λήψης πειθαρχικών μέτρων εναντίον των ελεγκτών, ανέφερε η πηγή, προσθέτοντας ότι η αποχώρησή τους δεν ήταν «μόλις λίγα λεπτά». Και οι δύο ελεγκτές της FAA βρίσκονται επί του παρόντος σε άδεια, σύμφωνα με την πηγή, και δεν είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας.

Οι νέες λεπτομέρειες δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά από την εφημερίδα Wall Street Journal, ενώ η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) συνεχίζει να διερευνά το ατύχημα. Η τελική έκθεση της υπηρεσίας —καθώς και η διαπίστωση της πιθανής αιτίας και των παραγόντων που συνέβαλαν στο ατύχημα— αναμένεται να δημοσιευθεί σε τουλάχιστον έξι μήνες.

«Η FAA δεσμεύεται να λογοδοτήσουν οι υπάλληλοι και δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την αποτελεσματικότητα του Εθνικού Συστήματος Εναέριου Χώρου», ανέφερε η υπηρεσία σε δήλωσή της.

Τι ισχυρίζεται η Ομοσπονδία

Το συνδικάτο που εκπροσωπεί τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, η Εθνική Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (NATCA), δεν επιβεβαίωσε ότι επιβλήθηκαν πειθαρχικές κυρώσεις στους ελεγκτές, αλλά ανέφερε ότι το συνδικάτο «συζητά ενεργά αυτούς τους ισχυρισμούς με την ηγεσία της FAA».

«Πιστεύουμε ότι αυτές οι συζητήσεις αποτελούν το κατάλληλο πλαίσιο για την αντιμετώπιση του ζητήματος», ανέφερε το συνδικάτο σε δήλωσή του.

Τόσο η NATCA όσο και η FAA θεωρούνται εμπλεκόμενα μέρη στην έρευνα της NTSB, η οποία συνήθως απαγορεύει σε τέτοιους οργανισμούς να σχολιάζουν δημοσίως ένα ατύχημα έως ότου δημοσιευθεί η τελική έκθεση. Το CNN επικοινώνησε με την NTSB για να ζητήσει σχόλιο.

«Δεν θα ανεχθούμε την απάτη και λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι και να αποτραπούν οι παράνομες πρακτικές που διαταράσσουν το ταξιδιωτικό κοινό», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι. «Όταν όμως ένα μικρό ποσοστό ατόμων εκμεταλλεύεται τους Αμερικανούς φορολογούμενους, επιβαρύνει άδικα τους συναδέλφους τους ελεγκτές με επιπλέον εργασία και επηρεάζει τον εναέριο χώρο, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να αναλάβουμε δράση».

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