Λονδίνο: Μεγάλη πυρκαγιά κοντά στο Γουέμπλεϊ - Αναφορές για έκρηξη

Snapshot Ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη κοντά στο Στάδιο Γουέμπλεϊ στο Λονδίνο μετά από αναφορές για έκρηξη.

Στην πυρκαγιά επιχειρούν περίπου 125 πυροσβέστες με 20 πυροσβεστικά οχήματα.

Η αιτία της πυρκαγιάς παραμένει άγνωστη.

Ο καπνός της πυρκαγιάς είναι ορατός σε όλο το βορειοδυτικό Λονδίνο και υψώνεται πάνω από πολυκατοικίες και σιδηροδρομικές γραμμές.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου καλεί τους κατοίκους να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να παραμείνουν μέσα λόγω του καπνού. Snapshot powered by AI

Μια τεράστια πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής, κοντά στο Στάδιο Γουέμπλεϊ στο Λονδίνο μετά από αναφορές για έκρηξη. Περίπου 125 πυροσβέστες και 20 πυροσβεστικά οχήματα αντιμετωπίζουν την πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε σε βιομηχανική ζώνη στο Νίσντεν.

Η αιτία της πυρκαγιάς παραμένει ασαφής. Η τεράστια φωτιά είναι ορατή σε όλο το βορειοδυτικό Λονδίνο, καθώς καπνός έχει εντοπιστεί να υψώνεται πάνω από πολυκατοικίες, πάνω από σιδηροδρομικές γραμμές και στον ουρανό.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου προειδοποίησε τους κατοίκους της περιοχής να «κλείσουν πόρτες και παράθυρα» και να παραμείνουν μέσα όπου είναι δυνατόν λόγω του τεράστιου καπνού.

Μια δήλωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας ανέφερε: «Είκοσι πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 125 πυροσβέστες ανταποκρίνονται σε πυρκαγιά στο Χάνα Κλόουζ, στο Νίσντεν. Οι κάτοικοι της άμεσης περιοχής θα πρέπει να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, παραμένοντας μέσα όπου είναι δυνατόν, λόγω της μεγάλης ποσότητας καπνού που παράγεται».

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