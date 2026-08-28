Πεκίνο: Καθαίρεσε δύο κορυφαίους στρατηγούς από την Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή

Ήταν υπό έρευνα για σοβαρές παραβιάσεις της πειθαρχίας και του νόμου

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Πεκίνο: Καθαίρεσε δύο κορυφαίους στρατηγούς από την Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι στρατηγοί Ζανγκ Γουσιά και Λιου Ζενλί καθαιρέθηκαν από τις θέσεις τους στην κρατική Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή της Κίνας.
  • Η καθαίρεση έγινε λόγω ερευνών για σοβαρές παραβιάσεις της πειθαρχίας και του νόμου.
  • Ο Ζανγκ ήταν αντιπρόεδρος της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής και μέλος του Πολιτικού Γραφείου, ενώ ο Λιου αρχηγός του Γενικού Επιτελείου.
  • Παρά την καθαίρεση από την κρατική επιτροπή, δεν έχουν απομακρυνθεί επίσημα από τις θέσεις τους στην Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος.
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Η ηγεσία της Κίνας καθαίρεσε σήμερα τους στρατηγούς Ζανγκ Γουσιά και Λιου Ζενλί από τα αξιώματα που κατείχαν στην κρατική Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή, μετέδωσε το κινεζικό πρακτορείο Σινχουά, επικαλούμενο τη Μόνιμη Επιτροπή του Εθνικού Λαϊκού Κογκρέσου.

Τον Ιανουάριο είχε ανακοινωθεί η έναρξη ερευνών εναντίον του Ζανγκ, δεύτερου στην ιεραρχία μετά τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ ως αντιπροέδρου της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής και μέλους του επίλεκτου Πολιτικού Γραφείου της Κίνας, καθώς και εναντίον του Λιου, μέλους της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής και αρχηγού του Γενικού Επιτελείου της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής, λόγω υποψιών για σοβαρές παραβιάσεις της πειθαρχίας και του νόμου.

Η Κίνα διαθέτει παράλληλες δομές του Κομμουνιστικού Κόμματος και της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής. Η σημερινή ανακοίνωση αφορά τις θέσεις των Ζανγκ και Λιου στην κρατική Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή. Ωστόσο δεν έχουν καθαιρεθεί επίσημα ή δημόσια από τα αξιώματά τους στην Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή του κυβερνώντος Κομμουνιστικού Κόμματος.

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