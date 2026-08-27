ΗΠΑ: Κινέζοι χάκερ στόχευσαν τη Γερουσία, τη Ομοσπονδιακή Τράπεζα, τη NASA και άλλους οργανισμούς

Snapshot Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατέσχεσε domains κακόβουλων πλατφορμών QScan και QTRouter που χρησιμοποιήθηκαν από χάκερ υποστηριζόμενους από το κινεζικό κράτος για επιθέσεις σε κρίσιμες αμερικανικές υποδομές.

Οι επιθέσεις στόχευσαν την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, τη Γερουσία, τη NASA, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Ενέργειας, το Υπουργείο Υγείας, τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας και άλλους κρίσιμους φορείς.

Η κινεζική ομάδα QTFY, που συνδέεται με την εταιρεία Nanjing Xinjiuwei Network Technology, συνεργάζεται με το υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας και τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό για κυβερνοεπιθέσεις.

Η κατάσχεση των domains έθεσε εκτός λειτουργίας τα εργαλεία QScan και QTRouter, περιορίζοντας τις επιθέσεις χωρίς να αποκαλύπτεται η έκταση των ζημιών.

Η QTFY δραστηριοποιείται από το 2018 και χρησιμοποιεί ευπάθειες ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων μηδενικής ημέρας, για να διεισδύσει σε δίκτυα και να καλύπτει την προέλευση των επιθέσεων μέσω διεθνούς botnet. Snapshot powered by AI

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε την κατάσχεση διαδικτυακών τομέων που συνδέονται με δύο πλατφόρμες κυβερνοεπιθέσεων, τις οποίες χρησιμοποίησαν χάκερ υποστηριζόμενοι από το κινεζικό κράτος για να αποκτήσουν πρόσβαση στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve), τη Γερουσία, τη NASA και αρκετές ακόμη ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το CNBC, το υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε ότι οι πλατφόρμες QScan και QTRouter αναπτύχθηκαν και ελέγχονταν από μια κινεζική κρατική ομάδα με την κωδική ονομασία QTFY. Δικαστικά έγγραφα που αποσφραγίστηκαν στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας της Καλιφόρνιας ταυτοποιούν την QTFY ως σκέλος της κινεζικής εταιρείας Nanjing Xinjiuwei Network Technology Co. Όπως ανακοινώθηκε, στους πελάτες της εταιρείας συγκαταλέγονταν τόσο το υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας όσο και ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός.

Εκτός από τη Federal Reserve, τη Γερουσία και τη NASA, οι αμερικανικές αρχές κατέγραψαν ως θύματα των επιθέσεων το ίδιο το υπουργείο Δικαιοσύνης, το υπουργείο Ενέργειας, το υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, καθώς και τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας (NIH). Στα δικαστικά έγγραφα επισημαίνεται ότι στο στόχαστρο βρέθηκαν δίκτυα νοσοκομείων, παρόχων τηλεπικοινωνιών, εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και εργολάβων του τομέα άμυνας.

Εξουδετέρωση του κακόβουλου λογισμικού

Οι κατασχεθέντες τομείς ήταν ενσωματωμένοι στον ίδιο τον κώδικα των κακόβουλων λογισμικών. Η αφαίρεσή τους από τις ομοσπονδιακές αρχές έθεσε τα εργαλεία QScan και QTRouter εκτός λειτουργίας. Το υπουργείο Δικαιοσύνης διευκρίνισε ότι οι πλατφόρμες αξιοποιούνταν για επιθέσεις εναντίον κρίσιμων υποδομών, χωρίς ωστόσο να δημοσιοποιήσει την ακριβή έκταση των ζημιών στα στοχευμένα συστήματα.

Ο γενικός εισαγγελέας των ΗΠΑ, Todd Blanche, χαρακτήρισε την επιχείρηση μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής απέναντι στις κινεζικές επιχειρήσεις κυβερνοκατασκοπείας. «Οι κακόβουλοι χάκερ που υποστηρίζονται από ξένα κράτη και στοχεύουν τις κρίσιμες υποδομές της Αμερικής θα εντοπίζονται και θα διώκονται ποινικά. Βρισκόμαστε εδώ για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια του αμερικανικού λαού και θα χρησιμοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο εργαλείο», δήλωσε ο Blanche. Ο ίδιος σημείωσε ότι οι ομοσπονδιακές διωκτικές αρχές ερεύνησαν και εξουδετέρωσαν το κακόβουλο λογισμικό της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, σε μια σειρά τεχνικών επιχειρήσεων αποδόμησης των επιθέσεων του Πεκίνου.

Η σύνδεση με τις μυστικές υπηρεσίες και τον στρατό

Η QTFY (γνωστή επίσης στους φακέλους των υπηρεσιών ασφαλείας ως QT ή QTCYBER) λειτουργεί ως ιδιωτικός εργολάβος κυβερνοεπιθέσεων με έδρα την Κίνα, παρέχοντας εξειδικευμένο λογισμικό και επιχειρησιακή υποδομή σε κρατικούς φορείς του Πεκίνου. Σύμφωνα με την κοινή τεχνική έκθεση του FBI, της NSA και της Cyber National Mission Force, η οργάνωση δραστηριοποιείται τουλάχιστον από το 2018.

Στο πελατολόγιο της μητρικής της εταιρείας συγκαταλέγονται το υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας (MSS) και ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (PLA). Η εταιρεία εντάσσεται στο μοντέλο των ιδιωτικών εργολάβων (hackers-for-hire) που αναλαμβάνουν κυβερνητικά συμβόλαια επιθετικών κυβερνοεπιχειρήσεων, αναπτύσσοντας εργαλεία αναγνώρισης, υποδομές συγκάλυψης και λογισμικά παραβίασης δικτύων.

Ο πυρήνας της δράσης της QTFY βασίστηκε σε δύο αλληλένδετες πλατφόρμες. Το QScan σχεδιάστηκε για μαζικό εντοπισμό και αυτόματη μόλυνση συσκευών συνδεδεμένων στο διαδίκτυο. Στο στόχαστρό του βρέθηκαν χιλιάδες δρομολογητές, τείχη προστασίας και εξοπλισμός IoT σε παγκόσμια κλίμακα. Το QTRouter αξιοποιούσε τις μολυσμένες αυτές συσκευές εντάσσοντάς τες σε ένα εκτεταμένο δίκτυο συγκάλυψης (obfuscation network / botnet), το οποίο απλωνόταν σε περισσότερες από 130 χώρες. Όταν οι χειριστές εξαπέλυαν μια επίθεση εναντίον αμερικανικού στόχου, η ψηφιακή κίνηση δρομολογούνταν μέσα από αυτό το δίκτυο, κάνοντας την επίθεση να φαίνεται ότι προέρχεται από οικιακές συνδέσεις ή τοπικούς διακομιστές πλησίον του θύματος και όχι από την κινεζική επικράτεια.

Η ομάδα εξειδικεύτηκε στην αξιοποίηση τόσο γνωστών ευπαθειών όσο και κενών ασφαλείας μηδενικής ημέρας (zero-day) σε δικτυακές συσκευές επιχειρησιακού επιπέδου. Στο ιστορικό της καταγράφονται επιθέσεις μέσω Pulse Secure VPN (CVE-2019-11510) το 2019 κατά της Federal Reserve, της NASA και του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Το 2024 χρησιμοποίησε ευπάθεια σε συστήματα Check Point Quantum Gateway (CVE-2024-24919) για να σαρώσει εταιρείες ενέργειας και τηλεπικοινωνιών. Την ίδια χρονιά εκμεταλλεύτηκε αλλεπάλληλα κενά ασφαλείας αποκτώντας πρόσβαση σε εργαστήρια του υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ, ερευνητικά ιδρύματα υγείας και κατασκευαστές εξοπλισμού ασφαλείας.

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς δράσης της, η υποδομή της QTFY συνδέθηκε με παραβιάσεις ή απόπειρες πρόσβασης σε περισσότερους από 300 οργανισμούς. Στη λίστα των στόχων περιλαμβάνονται πανεπιστήμια, εταιρείες της αμυντικής βιομηχανίας, χρηματοπιστωτικοί όμιλοι, νοσοκομεία, καθώς και οργανισμοί στη Νότια Κορέα.

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