Politico: Χάκερς ξένων κυβερνήσεων έβαλαν στο στόχαστρο αξιωματούχους της Ε.Ε στο WhatsApp 

Τι αναφέρεται σε έγγραφο της Μονάδας Κυβερνοάμυνας της Ε.Ε. που παρουσιάζει το αμερικανικό περιοδικό 

Εύη Απολλωνάτου

Politico: Χάκερς ξένων κυβερνήσεων έβαλαν στο στόχαστρο αξιωματούχους της Ε.Ε στο WhatsApp 
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ξένες κυβερνήσεις επιχείρησαν να χακάρουν λογαριασμούς μηνυμάτων υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Ε.Ε. μέσω στοχευμένων κυβερνοεπιθέσεων.
  • Οι επιθέσεις βασίζονται σε κρατικά υποστηριζόμενο spearphishing με εξατομικευμένα μηνύματα και τεχνικές κοινωνικής μηχανικής.
  • Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνώρισε επίσημα για πρώτη φορά ότι αυτές οι επιθέσεις συνδέονται με ξένες κυβερνήσεις, κυρίως με ρωσικές ομάδες.
  • Τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. αντιμετώπισαν οκτώ σημαντικά περιστατικά κυβερνοεπιθέσεων φέτος, ενώ υπάρχει έλλειψη κοινής λύσης κυβερνοασφάλειας για ευαίσθητες επικοινωνίες.
  • Ευρωπαϊκές υπηρεσίες προτείνουν την απομάκρυνση από εμπορικές εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων όπως το WhatsApp και το Signal για επίσημη χρήση λόγω κινδύνων παραβίασης.
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Ξένες κυβερνήσεις προσπαθούν να χακάρουν τους λογαριασμούς μηνυμάτων υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο της μονάδας κυβερνοάμυνας της Ένωσης, το οποίο εξασφάλισε το περιοδικό Politico.

Το έγγραφο, το οποίο δόθηκε σε αξιωματούχους εθνικών κυβερνήσεων της ΕΕ τον Ιούλιο, αναφέρει ότι μία από τις μεγαλύτερες απειλές στον διαδικτυακό τομέα που αντιμετωπίζει φέτος η Ε.Ε. είναι η απόπειρα κατάληψης λογαριασμών υψηλόβαθμων αξιωματούχων.

Το συγκεκριμένο έγγραφο αποτελεί την πρώτη επίσημη αναγνώριση ότι αξιωματούχοι της ΕΕ αποτέλεσαν στόχο κυβερνοεπιθέσεων μέσω εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων. Στις αρχές του έτους αρκετές εθνικές υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας είχαν επισημάνει ότι υπάρχει μία συνεχιζόμενη εκστρατεία χακαρίσματος που συνδέεται με ρωσικές ομάδες.

Αυτή είναι και η πρώτη φορά που μία αρχή της Ε.Ε. συνδέει επίσημα αυτές τις επιθέσεις με ξένες κυβερνήσεις.

Οι εκστρατείες spearphishing

Οι αξιωματούχοι αποτέλεσαν στόχους του λεγόμενου «κρατικά υποστηριζόμενου spearphishing (σ.σ.στοχευμένο ηλεκτρονικό ‘ψάρεμα΄)», όπως σημειώνεται στο έγγραφο.

Ο συγκεκριμένος όρος περιγράφει εκστρατείες που υποστηρίζονται από το κράτος, είναι στοχευμένες και εξατομικευμένες, με σκοπό να οδηγήσουν συγκεκριμένα άτομα να κάνουν κλικ σε ύποπτους συνδέσμους ή να ανοίξουν κακόβουλα συνημμένα αρχεία.

EU; EU headquarters Brussels; ΕΕ Βρυξέλλες

Το κεντρικό κτίριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, 23 Ιουλίου 2026

AP

Οι χάκερς χρησιμοποίησαν «τεχνικές κοινωνικής μηχανικής» για να εξαπατήσουν αξιωματούχους της ΕΕ, δημιουργώντας εξατομικευμένα μηνύματα που είχαν περισσότερες πιθανότητες να κάνουν τους στόχους να «τσιμπήσουν».

Νωρίτερα φέτος, το Politico ανέφερε για πρώτη φορά ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από ορισμένους από τους ανώτατους αξιωματούχους της να κλείσουν μια ομάδα συνομιλίας στην εφαρμογή Signal λόγω φόβων για παραβίαση από χάκερς.

Το περιστατικό αυτό συνέπεσε με μια σειρά προειδοποιήσεων από αρχές ευρωπαϊκών κρατών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, οι οποίες καλούσαν τις κυβερνήσεις να απομακρυνθούν από εμπορικές εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων όπως το WhatsApp και το Signal για επίσημες υποθέσεις.

Τον Μάρτιο, τουλάχιστον πέντε εθνικές υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας και πληροφοριών προειδοποίησαν δημοσίως για συνεχιζόμενες εκστρατείες χάκινγκ στις εφαρμογές Signal και WhatsApp. Οι ολλανδικές υπηρεσίες πληροφοριών απέδωσαν συγκεκριμένα την ευθύνη στη Ρωσία, ενώ η Γερμανία προειδοποίησε ότι οι χάκερς είχαν ως στόχο «υψηλόβαθμα στελέχη της πολιτικής, του στρατού και της διπλωματίας, καθώς και δημοσιογράφους της ερευνητικής δημοσιογραφίας».

Οι υπηρεσίες προειδοποίησαν τότε ότι οι χάκερς προσποιούνταν ότι ήταν ένα ψεύτικο chatbot υποστήριξης του Signal για να πείσουν τους χρήστες να μοιραστούν τους κωδικούς τους. Αυτό στη συνέχεια επέτρεπε στους χάκερς να αναλάβουν τον έλεγχο ενός λογαριασμού και να διαβάσουν τις εισερχόμενες επικοινωνίες και τις ομαδικές συνομιλίες.

Αξιωματούχοι της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια ανέφεραν στο έγγραφο ότι τα θεσμικά όργανα της Ένωσης είχαν αντιμετωπίσει οκτώ «σημαντικά περιστατικά» μέχρι στιγμής φέτος. Μια βασική πρόκληση, όπως επισήμαναν, είναι ότι τα διάφορα θεσμικά όργανα της ΕΕ εξακολουθούν να χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνικές λύσεις κυβερνοασφάλειας και δεν διαθέτουν μια κοινή λύση για την ανταλλαγή ευαίσθητων και απόρρητων εγγράφων.

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