Μπάρον Τραμπ: Είναι ντροπαλός, ζει απομονωμένος και φοβάται για την ασφάλειά του

Τι αποκαλύπτει δημοσίευμα της εφημερίδας New York Post για τον νεότερο υιό Τραμπ

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Μπάρον Τραμπ: Είναι ντροπαλός, ζει απομονωμένος και φοβάται για την ασφάλειά του
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Μπάρον Τραμπ ζει απομονωμένος και περιορίζει τις δημόσιες εμφανίσεις του λόγω ανησυχιών για την ασφάλειά του μετά τις απειλές και απόπειρες δολοφονίας κατά του πατέρα του.
  • Ιρανοί σκληροπυρηνικοί έχουν δημοσιεύσει βίντεο που στοχοποιούν τον Μπάρον και προσφέρουν αμοιβή 10 εκατομμυρίων δολαρίων για τη δολοφονία του.
  • Η Μελάνια Τραμπ παρενέβη για να διατηρηθεί η προστασία της Μυστικής Υπηρεσίας προς τον Μπάρον μετά τα 16 του χρόνια, λόγω της ευαισθησίας της οικογένειας στην ασφάλειά του.
  • Ο Μπάρον είναι ντροπαλός, αποφεύγει την έκθεση και προτιμά να παραμένει στο παρασκήνιο, σε αντίθεση με τα μεγαλύτερα αδέλφια του που έχουν πιο δημόσια παρουσία.
  • Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο Μπάρον αναμένεται να ασχοληθεί με επιχειρήσεις και έχει ήδη ξεκινήσει μια επιχείρηση με ενεργειακά ποτά και επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα.
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Περιορισμένες δημόσιες εμφανίσεις πραγματοποιεί ο νεότερος υιός του Αμερικανού προέδρου, Μπάρον Τραμπ, ο οποίος ζει απομονωμένος και φοβάται για την ασφάλειά του μετά τις απόπειρες δολοφονίας κατά του πατέρα του και την δολοφονία του Τσάρκι Κερκ.

«Δεν βγαίνει έξω», δήλωσε στην εφημερίδα New York Post άτομο από το περιβάλλον της οικογένειας Τραμπ. Ο 20χρονος Μπάρον Τραμπ ολοκλήρωσε το δεύτερο έτος των σπουδών του στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και πέρασε μεγάλο μέρος του καλοκαιριού με τη μητέρα του, την Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ, στο Trump National Golf Club Bedminster στο Νιου Τζέρσεϊ.

«Ο νεαρός είναι αρκετά απομονωμένος», πρόσθεσε μια άλλη πηγή. Εκτός από τις απόπειρες δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ στο στόχαστρο έχει βρεθεί και ο μικρότερος γιος του. Ιρανοί σκληροπυρηνικοί δημοσίευσαν πρόσφατα ένα βίντεο με τίτλο «Πού να σκοτώσουμε τον Μπάρον Τραμπ» και ισχυρίστηκαν ότι παρουσιάζει τις κινήσεις του πρωτότοκου γιου. Επίσης, πρόσφεραν αμοιβή 10 εκατομμυρίων δολαρίων για το κεφάλι του.

Ο Μπάρον Τραμπ φέρεται να επηρεάστηκε επίσης βαθιά από τη δολοφονία, τον περασμένο Σεπτέμβριο, του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, με τον οποίο είχε αναπτύξει στενή φιλία.

«Αυτό συμβαίνει όταν βγαίνεις εκεί έξω», είπε ο Μπάρον Τραμπ στον Αμερικανό πρόεδρο όταν του ανακοίνωσε την δολοφονική επίθεση κατά του Κερκ. Αυτή η αναφορά δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά από τους συγγραφείς Μάγκι Χάμπερμαν και Τζόναθαν Σουάν στο πρόσφατο βιβλίο τους «Regime Change» και επιβεβαιώθηκε από την εφημερίδα New York Post.

Πάντως το Γραφείο της Πρώτης Κυρίας ζήτησε να τηρηθεί η ιδιωτικότητα του Μπάρον Τραμπ «εν όψει των πρόσφατων απειλών» και ζήτησε «να εξαιρούνται από κάθε δημοσιογραφική κάλυψη οποιεσδήποτε λεπτομέρειες αφορούν την ιδιωτική του ζωή».

Trump Inauguration

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ και ο Μπάρον Τραμπ παρευρίσκονται σε εκδήλωση-παρέλαση για την ορκωμοσία του Προέδρου που πραγματοποιήθηκε σε κλειστό χώρο στο Capital One Arena, τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2025, στην Ουάσιγκτον

AP Photo/Evan Vucci

Η προστατευτική Μελάνια Τραμπ

Η Μελάνια Τραμπ είναι γνωστή για την προστατευτικότητα που επιδεικνύει απέναντι στον γιο της. Στις αρχές του 2022, ο Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν μεταξύ δύο θητειών στο Λευκό Οίκο, πράγμα που σήμαινε ότι ο Μπάρον επρόκειτο να χάσει την ασφάλεια που του παρείχαν οι άνδρες της Μυστικής Υπηρεσίας όταν θα συμπλήρωνε τα 16 του τον Μάρτιο εκείνης της χρονιάς.

Ωστόσο, η Μελάνια Τραμπ παρενέβη και ζήτησε από τον τότε πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να παραταθεί η παραμονή της Μυστικής Υπηρεσίας στη φύλαξη του γιου της. Το αίτημα έγινε αμέσως δεκτό, όπως ανέφερε πρώην αξιωματούχος της κυβέρνησης Μπάιντεν.

Στο ντοκιμαντέρ της η Μελάνια Τραμπ είχε μιλήσει για το πόσο ντροπαλός είναι ο γιος της. «Ξέρω ότι ο Μπάρον δεν θα βγει έξω. Και το σέβομαι αυτό», είπε η Μελάνια στους πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας, ενώ συζητούσαν την πιθανότητα η Πρώτη Οικογένεια να περπατήσει στην Λεωφόρο Πενσυλβάνια ως μέρος της παρέλασης της ορκωμοσίας, η οποία τελικά μεταφέρθηκε σε κλειστό χώρο λόγω του κρύου.

Μπάρον Τραμπ

«Δεν τον βλέπεις να τριγυρνάει»

Σύμφωνα με ανώνυμες δηλώσεις, ο Μπάρον Τραμπ είναι έξυπνος, ευγενικός και έχει αντιμετωπίσει καλά τη δημόσια πίεση που ασκεί το όνομα Τραμπ και η έντονη προσωπικότητα του πατέρα του.

Πάντως σε όποια κατοικία και αν διαμένει ο Μπάρον Τραμπ μπαίνει γρήγορα στο εσωτερικό του κτιρίου μόλις φτάνει, αποφεύγει τους κοινόχρηστους χώρους και πηγαίνει κατευθείαν στους προσωπικούς χώρους του.

«Δεν τον βλέπεις να τριγυρνάει», είπε μια πηγή από τον κύκλο της οικογένειας Τραμπ. Αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά σε σχέση με τα μεγαλύτερα αδέλφια του, τα οποία έχουν επιλέξει να έχουν πιο δημόσια ζωή. Ο Ντον Τζούνιορ και ο Έρικ Τραμπ ασχολούνται με την οικογενειακή επιχείρηση των Τραμπ. Η Ιβάνκα Τραμπ έχει τακτική παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και είναι συχνή καλεσμένη σε podcast. Μαζί με την Τίφανι Τραμπ εμφανίζονται τακτικά με τον πατέρα τους σε δημόσιες εκδηλώσεις.

Όταν ολοκληρώσει τις σπουδές του ο Μπάρον Τραμπ θεωρείται πιθανό ότι θα ασχοληθεί με τις επιχειρήσεις και όχι με την πολιτική.Έχει ήδη ξεκινήσει μια επιχείρηση με ενεργειακά ποτά από βότανα μαζί με φίλους από το λύκειο και έχει επενδύσει σε κρυπτονομίσματα.

Προτίμησε, όμως, να μείνει στο παρασκήνιο σε αυτές τις επιχειρηματικές κινήσεις αντί να ακολουθήσει το παράδειγμα της ανιψιάς του, Κάι Τραμπ, η οποία προωθεί και διαφημίζει τα προϊόντα της στα κοινωνικά δίκτυα.«Δεν του αρέσει και πολύ η δημοσιότητα, κάτι που καταλαβαίνω», είπε η Κάι Τραμπ για τον Μπάρον.

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