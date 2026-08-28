Δύο τρομακτικά ατυχήματα σε λίγες ώρες στο Ζεϊτινμπούρνου, της Κωνσταντινούπολης - Βίντεο

Snapshot Στο Ζεϊτινμπούρνου της Κωνσταντινούπολης, ένα λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τοίχο, με αποτέλεσμα έναν νεκρό και 17 τραυματίες, εκ των οποίων δύο σοβαρά.

Ο οδηγός του λεωφορείου έχασε τον έλεγχο του τιμονιού στη Λεωφόρο Κένεντι ενώ κατευθυνόταν προς το Μπακίρκοϊ.

Μετά το πρώτο ατύχημα, όλες οι λωρίδες της παράπλευρης οδού της λεωφόρου Κένεντι έκλεισαν για την κυκλοφορία.

Τις βραδινές ώρες, δύο τραμ συγκρούστηκαν μεταξύ των στάσεων Pazartekke και Topkapı στη γραμμή T1, με εννέα τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Στην περιοχή επενέβησαν άμεσα αστυνομικές, πυροσβεστικές και ιατρικές ομάδες για την αντιμετώπιση των ατυχημάτων. Snapshot powered by AI

Στο Ζεϊτινμπούρνου, της Κωνσταντινούπολης ένα άτομο έχασε τη ζωή του και 17 άλλα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τα 2 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, όταν ένα λεωφορείο προέσκρουσε στον τοίχο του κήπου ενός συγκροτήματος διαμερισμάτων.

Ένα λεωφορείο της IETT που κατευθυνόταν προς το Μπακίρκοϊ στη Λεωφόρο Κένεντι εξετράπη της πορείας του όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του τιμονιού.Το λεωφορείο σταμάτησε μονάχα αφού συγκρούστηκε με τον τοίχο του κήπου ενός οικιστικού συγκροτήματος.Η σκηνή μετατράπηκε σε απόλυτο χάος σε μια στιγμή μετά το ατύχημα.

Πολυάριθμες αστυνομικές, πυροσβεστικές και ιατρικές ομάδες αποστάλησαν στην περιοχή μετά την ειδοποίηση.Οι έλεγχοι από τις ιατρικές ομάδες αποκάλυψαν ότι 1 άτομο είχε χάσει τη ζωή του, ενώ 17 άλλα τραυματίστηκαν, 2 εκ των οποίων σοβαρά. Η στιγμή της σύγκρουσης καταγράφηκε δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο από κάμερα ασφαλείας.

Καθώς οι ομάδες συνέχιζαν το έργο τους στον τόπο του ατυχήματος, όλες οι λωρίδες της παράπλευρης οδού της λεωφόρου Κένεντι έκλεισαν για την κυκλοφορία λόγω του ατυχήματος.

Τις δε βραδινές ώρες συνέβη κι άλλο ατύχημα. Δύο τραμ συγκρούστηκαν μεταξύ των στάσεων Pazartekke και Topkapı στη γραμμή τραμ T1 Kabataş-Bağcılar στο Zeytinburnu.

Εννέα άτομα που τραυματίστηκαν στο ατύχημα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο αφού έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο

Το Zeytinburnu είναι δήμος και περιφέρεια της επαρχίας Κωνσταντινούπολης,