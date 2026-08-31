Χάος σε λούνα παρκ στη Βρετανία: 27 άτομα εγκλωβίστηκαν σε ύψος 15 μέτρων

Συναγερμός στο Pleasurewood Hills του Λόουεστοφτ, καθώς το τρενάκι ακινητοποιήθηκε ενώ βρισκόταν περίπου 15 μέτρα πάνω από το έδαφος

Newsroom

Χάος σε λούνα παρκ στη Βρετανία: 27 άτομα εγκλωβίστηκαν σε ύψος 15 μέτρων
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  • 27 άτομα εγκλωβίστηκαν στο τρενάκι Wipeout του Pleasurewood Hills σε ύψος 15 μέτρων λόγω βλάβης.
  • Το τρενάκι ακινητοποιήθηκε σε σημείο όπου τα βαγόνια δεν ήταν ανάποδα.
  • Η Πυροσβεστική και η Υπηρεσία Διάσωσης του Σάφολκ επιχειρούν με ειδικό εξοπλισμό για την ασφαλή απεγκλωβισμό των επιβατών.
  • Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μέχρι στιγμής.
  • Το περιστατικό συνέβη σε μία από τις πιο πολυσύχναστες ημέρες για το πάρκο, δημιουργώντας αναστάτωση.
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Στιγμές αγωνίας έζησαν 27 επισκέπτες του δημοφιλούς θεματικού πάρκου Pleasurewood Hills στο Λόουεστοφτ του Σάφολκ, στη Βρετανία, όταν το τρενάκι Wipeout παρουσίασε βλάβη και ακινητοποιήθηκε σε ύψος περίπου 15 μέτρων.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα, ανήμερα της αργίας του August Bank Holiday, όταν το θεματικό πάρκο είναι ιδιαίτερα πολυσύχναστο.

Η Πυροσβεστική και Υπηρεσία Διάσωσης του Σάφολκ επιβεβαίωσε ότι οι 27 επιβάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι πάνω στο παιχνίδι, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι τα βαγόνια έχουν σταματήσει σε σημείο όπου δεν βρίσκονται σε ανάποδη θέση.

«Οι πυροσβέστες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Pleasurewood Hills στο Λόουεστοφτ, όπου 27 άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί στο τρενάκι Wipeout», ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία σε ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, τα βαγόνια σταμάτησαν πάνω στις ράγες σε ύψος περίπου 15 μέτρων από το έδαφος.

Οι δυνάμεις που έχουν σπεύσει στο σημείο αναμένεται να χρησιμοποιήσουν εξειδικευμένο εξοπλισμό διάσωσης από μεγάλο ύψος, προκειμένου να απομακρύνουν με ασφάλεια τους επιβάτες.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός, ενώ οι προσπάθειες των διασωστών βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε μία από τις ημέρες με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στα βρετανικά θεματικά πάρκα, αυξάνοντας την αναστάτωση μεταξύ των επισκεπτών και του προσωπικού του Pleasurewood Hills.

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