Άγρια καταδίωξη στις ΗΠΑ: Μεθυσμένος έφηβος μπήκε σε αεροδρόμιο, τράκαρε με τρακτέρ και αεροπλάνο

Snapshot Ο 17χρονος Wyatt Seely προκάλεσε καταδίωξη και εισέβαλε σε αεροδρόμιο του Νιου Χάμπσαϊρ οδηγώντας μεθυσμένος.

Το όχημα του Seely διέσχισε τον περιμετρικό φράχτη του αεροδρομίου και συγκρούστηκε με ένα τρακτέρ και ένα σταθμευμένο αεροπλάνο.

Ο έφηβος συνελήφθη και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για εξέταση, χωρίς να τραυματιστεί κανείς άλλος.

Ο Seely κατηγορείται για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ανυπακοή σε αστυνομικό, ανάρμοστη συμπεριφορά μετά από ατύχημα και απερίσκεπτη οδήγηση. Snapshot powered by AI

Πανικός σημειώθηκε σε αεροδρόμιο του Νιου Χάμπσαϊρ το Σάββατο, όταν έφηβος κατά τη διάρκεια καταδίωξης έσπασε τον περιμετρικό φράχτη αεροδρομίου και τράκαρε με ένα σταθμευμένο αεροπλάνο και ένα κοντινό τρακτέρ.

Το περιστατικό συνέβη στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Πόρτσμουθ, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή η Αστυνομία της Πολιτείας του Νιου Χάμσαϊρ (NHSP) και αναμεταδίδει το Fox News.

Ο ύποπτος ταυτοποιήθηκε ως ο 17χρονος Wyatt Seely από το Ρότσεστερ, ο οποίος, σύμφωνα με τις αρχές, βρέθηκε σε κατάσταση μέθης μετά το ατύχημα.

Ένας αστυνομικός προσπάθησε να σταματήσει ένα μαύρο Ford Mustang στην οδό Durham στο Πόρτσμουθ. Σύμφωνα με την NHSP, ο οδηγός φέρεται να εγκατέλειψε στη συνέχεια τον τόπο του συμβάντος.

«Το Mustang, το οποίο δεν είχε αναμμένα τα φώτα του εκείνη τη στιγμή, έσπασε στη συνέχεια τον περιμετρικό φράχτη του κοντινού Διεθνούς Αεροδρομίου του Πόρτσμουθ και διέσχισε τον χώρο στάθμευσης αεροσκαφών», ανέφεραν οι αρχές σε ανακοίνωσή τους.

Στη συνέχεια, το όχημα προσέκρουσε σε έναν τρακτέρ και σε ένα μικρό, άδειο, ακινητοποιημένο αεροπλάνο πριν σταματήσει, όπως ανέφερε η NHSP σε ανάρτησή της στο X.

Ο Seely συνελήφθη από αστυνομικούς της πολιτειακής αστυνομίας και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής για εξέταση, σύμφωνα με την αστυνομία.

Κανείς άλλος δεν τραυματίστηκε.

Ο έφηβος κατηγορήθηκε για τα ακόλουθα πλημμελήματα: οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (DWI), οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ με επιβαρυντικές περιστάσεις, ανυπακοή σε αστυνομικό και ανάρμοστη συμπεριφορά μετά από ατύχημα. Επίσης, κατηγορήθηκε για το παράπτωμα της απερίσκεπτης οδήγησης.

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