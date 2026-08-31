Πολωνικά μαχητικά αναχαίτησαν ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα

Snapshot Πολωνικά μαχητικά αναχαίτισαν ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος Ilyushin Il-20 πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα χωρίς παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου.

Το περιστατικό σημειώθηκε 30 χιλιόμετρα βόρεια του παραθαλάσσιου θέρετρου Λέμπα, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας της Πολωνίας.

Τους τελευταίους μήνες έχουν καταγραφεί τρία παρόμοια περιστατικά με ρωσικά αναγνωριστικά αεροσκάφη στη Βαλτική Θάλασσα.

Οι αναχαίτισεις περιλαμβάνουν οπτική επαφή και σήματα προς το πλήρωμα του αντίπαλου αεροσκάφους για απομάκρυνση.

Υπάρχουν ανησυχίες ότι η Ρωσία ενδέχεται να αυξάνει τις προκλήσεις προς χώρες του ΝΑΤΟ μέσω πτήσεων αναγνώρισης εξαιτίας των δυσκολιών στον πόλεμο στην Ουκρανία. Snapshot powered by AI

Πολωνικά μαχητικά αναχαίτισαν για ακόμη μια φορά ένα ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα, ανέφεραν σήμερα κυβερνητικές πηγές.

«Το ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος τύπου Ilyushin Il-20 πετούσε 30 χιλιόμετρα βόρεια του παραθαλάσσιου θέρετρου Λέμπα», ανέφερε σε ανάρτηση του στο «Χ» ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας, Βλαντισλάβ Κοσινιάκ-Καμίς, σημειώνοντας ότι ο πολωνικός εναέριος χώρος δεν παραβιάστηκε.

«Η Ρωσία για άλλη μια φορά δοκίμασε την άμυνα μας και τα αντιαεροπορικά μας συστήματα», πρόσθεσε ο Κοσινιάκ -Καμίς.

Τρία παρόμοια περιστατικά με την εμπλοκή ρωσικού αναγνωριστικού αεροσκάφους πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα έχουν σημειωθεί τους τελευταίους μήνες.

Κατά τη διάρκεια της λεγόμενης «αναχαίτισης εν πτήσει», οι πιλότοι έρχονται σε οπτική επαφή με το πλήρωμα του αντίπαλου αεροσκάφους και του κάνουν σήμα να απομακρυνθεί.

Στην Πολωνία και στις χώρες της Βαλτικής, υπάρχουν φόβοι ότι η Ρωσία, λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζει στον πόλεμο στην Ουκρανία, ενδέχεται να προκαλεί όλο και περισσότερο τις χώρες του ΝΑΤΟ, για παράδειγμα μέσω πτήσεων αναγνώρισης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ