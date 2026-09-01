Ισπανία: Περισσότεροι από 5.000 θάνατοι στη διάρκεια του καλοκαιριού από τον καύσωνα

Πρόκειται για αρνητικό ρεκόρ θανάτων από το 2015 όταν ξεκίνησε η συγκέντρωση των δεδομένων

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Ισπανία: Περισσότεροι από 5.000 θάνατοι στη διάρκεια του καλοκαιριού από τον καύσωνα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στην Ισπανία καταγράφηκαν 5.111 θάνατοι από τη ζέστη το καλοκαίρι του 2026, αριθμός ρεκόρ από το 2015.
  • Ο Αύγουστος 2026 είχε 2.149 θανάτους από τη ζέστη, ενώ ο Ιούλιος και ο Ιούνιος είχαν 2.025 και 937 αντίστοιχα.
  • Το καλοκαίρι του 2026 ήταν ιδιαίτερα ζεστό, με τον Ιούλιο να είναι ο πιο ζεστός μήνας που έχει καταγραφεί στην Ισπανία.
  • Η μετεωρολογική υπηρεσία Aemet προειδοποιεί για νέα κύματα καύσωνα και θερμοκρασίες έως και 10 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για τον Σεπτέμβριο.
  • Η Ισπανία αντιμετωπίζει όλο και πιο έντονα κύματα καύσωνα λόγω κλιματικής αλλαγής, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου.
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Περισσότεροι από 5.000 θάνατοι που αποδίδονται στη ζέστη καταγράφηκαν στην Ισπανία από την 1η Ιουνίου έως και την 31η Αυγούστου, αριθμός ρεκόρ για αυτήν την περίοδο αφότου ξεκίνησε η συγκέντρωση αυτών των δεδομένων από το Ινστιτούτο Υγείας Κάρολος Γ' το 2015.

Αυτό το δημόσιο ινστιτούτο, που έχει την έδρα του στη Μαδρίτη, απέδωσε στη ζέστη 2.149 θανάτους τον Αύγουστο, 2.025 τον Ιούλιο και 937 τον Ιούνιο, δηλαδή 5.111 θανάτους σε αυτούς τους τρεις μήνες, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Το προηγούμενο ρεκόρ για αυτούς τους τρεις μήνες είχε σημειωθεί το 2022, με 4.652 θανάτους να αποδίδονται στη ζέστη. Συγκριτικά, την ίδια περίοδο, 3.651 θάνατοι αποδόθηκαν στην ίδια αιτία το 2025 και 1.977 το 2024.

Οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στο λεγόμενο σύστημα "MoMo" (Παρακολούθηση της θνησιμότητας), που συγκεντρώνει σε καθημερινή βάση τον αριθμό των θανάτων στην Ισπανία και υπολογίζει τη διαφορά της καταγραφείσας θνησιμότητας με την προβλεπόμενη θνησιμότητα στη βάση ιστορικών σειρών. Ενσωματώνει επίσης παράγοντες όπως οι θερμοκρασίες που ανακοινώνονται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Aemet).

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Τουρίστες μπροστά στον καθεδρικό του Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα, στην Ισπανία

AP

Όπως και μεγάλο μέρος της Ευρώπης, η Ισπανία διανύει φέτος ένα ιδιαίτερα ζεστό καλοκαίρι, με διαδοχικά κύματα ισχυρού καύσωνα. Η χώρα ετοιμάζεται για νέα μεγάλη αύξηση των θερμοκρασιών τις επόμενες ημέρες, «έπειτα από μερικές ημέρες σχετικής δροσιάς για την εποχή σε πολλές περιοχές», επισήμανε το Σαββατοκύριακο η Aemet.

«Ο Σεπτέμβριος έρχεται με ζέστη αντίστοιχη μιας ζέστης το κατακαλόκαιρο», προειδοποίησε η μετεωρολογική υπηρεσία, αναφερόμενη στην πιθανότητα οι θερμοκρασίες να είναι πάνω από 10 βαθμούς από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Ο Ιούλιος του 2026 ήταν ήδη ο πιο ζεστός μήνας που έχει καταγραφεί στην Ισπανία, στα επίπεδα του Ιουλίου του 2022,σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία. Ο έβδομος μήνας της χρονιάς, που σημαδεύτηκε από άνευ προηγουμένου πυρκαγιές στην Ισπανία, ήταν επίσης «ο πιο ξηρός Ιούλιος από την αρχή καταγραφής των στοιχείων το 1961», διευκρίνισε η Aemet.

Στη πρώτη γραμμή της κλιματικής αλλαγής, η Ισπανία βίωσε τα τελευταία χρόνια κύματα καύσωνα όλο και μεγαλύτερης διάρκειας και συχνότητας, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν σε μεγάλο βαθμό τους 40 βαθμούς Κελσίου.

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