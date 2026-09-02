Κωνσταντινούπολη: Δύο πλοία υπό τουρκική σημαία συγκρούστηκαν στη Θάλασσα του Μαρμαρά

Δύο πλοία υπό τουρκική σημαία συγκρούστηκαν ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης στη Θάλασσα του Μαρμαρά

Νατάσα Παυλοπούλου

Κωνσταντινούπολη: Δύο πλοία υπό τουρκική σημαία συγκρούστηκαν στη Θάλασσα του Μαρμαρά
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Δύο τουρκικά εμπορικά πλοία, τα Alsu και Tugberk Imamoglu, συγκρούστηκαν στη Θάλασσα του Μαρμαρά κοντά στην Κωνσταντινούπολη.
  • Η σύγκρουση σημειώθηκε περίπου στις 03:00 τοπική ώρα, 18 μίλια νότια της Σηλυβρίας.
  • Δεν έχει επιτευχθεί επικοινωνία με τα 10 μέλη πληρώματος ενός από τα πλοία, που θεωρούνται αγνοούμενα.
  • Στο σημείο έχουν αποσταλεί ναυτικές μονάδες της Ακτοφυλακής και ελικόπτερο για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.
  • Οι επιχειρήσεις για τον εντοπισμό των αγνοουμένων συνεχίζονται.
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Δύο εμπορικά πλοία με τουρκική σημαία συγκρούστηκαν στη Θάλασσα του Μαρμαρά νωρίς την Τετάρτη και οι αρχές δεν μπόρεσαν να επικοινωνήσουν με τα 10 μέλη του πληρώματος που επέβαιναν σε ένα από τα πλοία, ανέφερε το Γραφείο του Κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης.

Τα Alsu και Tugberk Imamoglu συγκρούστηκαν γύρω στις 03:00 τοπική ώρα, περίπου 18 μίλια νότια της Σηλυβρίας, ανέφερε το γραφείο του κυβερνήτη. Το Alsu ταξίδευε από το Κοτζαέλι προς την Αλιάγα, ενώ το Tugberk Imamoglu έπλεε από το λιμάνι της Αλεξανδρέττας (Ισκεντερούν) προς το Καραντενίζ Ερεγκλί.

Ναυτικές μονάδες από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Παράκτιας Ζώνης και τη Διοίκηση Μαρμαρά και Στενών της Ακτοφυλακής, μαζί με ένα ελικόπτερο της ακτοφυλακής, εστάλησαν στο σημείο. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην περιοχή συνεχίζονται, καθώς οι αρχές αναζητούν τα αγνοούμενα μέλη του πληρώματος.

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