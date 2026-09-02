Η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει όρους για τη συνέχιση του GSP+ στο Πακιστάν

Snapshot Το μέλλον του Πακιστάν στο ευρωπαϊκό καθεστώς GSP+ μετά το 2029 εξαρτάται από την ουσιαστική εφαρμογή των συμβάσεων του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η ΕΕ εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Πακιστάν, όπως αναγκαστικές εξαφανίσεις, εξωδικαστικές εκτελέσεις και περιορισμούς στην ελευθερία της έκφρασης.

Το Πακιστάν λαμβάνει σήμερα δασμολογικές απαλλαγές ύψους περίπου 732 εκατομμυρίων ευρώ μέσω του GSP+, με τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας να είναι από τους βασικούς ωφελούμενους.

Η ΕΕ παρακολουθεί ζητήματα όπως ο νόμος PECA, οι στρατιωτικές δίκες πολιτών, η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και οι διακοπές του διαδικτύου σε συγκεκριμένες περιοχές του Πακιστάν. Snapshot powered by AI

Το καθεστώς GSP+ του Πακιστάν μετά το 2029 «δεν είναι βέβαιο ούτε εγγυημένο», δηλώνει ο πρέσβης της ΕΕ στο Πακιστάν, Ράιμουντας Καρoμπλίς, σε αποκλειστική συνέντευξή του στη δημοσιογράφο Μουνιζάε Τζαχανγκίρ.

Ο Καρομπλίς επισημαίνει ότι το μέλλον του Πακιστάν στο ευρωπαϊκό εμπορικό καθεστώς GSP+ θα εξαρτηθεί από την εφαρμογή των συμβάσεων του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και όχι απλώς από την επικύρωσή τους.

Ο πρέσβης αναφέρεται στις ανησυχίες της ΕΕ για τις αναγκαστικές εξαφανίσεις, τις εξωδικαστικές εκτελέσεις, την ελευθερία της έκφρασης, τα δικαιώματα των δημοσιογράφων και των μειονοτήτων, καθώς και για τον νόμο PECA, τη νομοθεσία περί δυσφήμισης, τις στρατιωτικές δίκες πολιτών, την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, τις διακοπές του διαδικτύου στο Αζάντ Τζαμού και Κασμίρ, τις υποθέσεις βλασφημίας, τα δικαιώματα των Αχμαντί και τους Αφγανούς πρόσφυγες.

Το Πακιστάν επωφελείται σήμερα από περίπου 732 εκατομμύρια ευρώ σε δασμολογικές απαλλαγές στο πλαίσιο του GSP+, με τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας να συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους ωφελούμενους.