Θρίλερ στην Ινδία με τον θάνατο 28χρονης influencer – Ήταν 7 εβδομάδων έγκυος

Η καταγγελία που οδήγησε σε έρευνα για δολοφονία

Newsroom

Θρίλερ στην Ινδία με τον θάνατο 28χρονης influencer – Ήταν 7 εβδομάδων έγκυος
ΚΟΣΜΟΣ
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Ένα θρίλερ με φόντο τον θάνατο μίας 28χρονης influencer συγκλονίζει την Ινδία, καθώς πίσω από την τραγική κατάληξη της Manjeet Kaur ξετυλίγεται μια υπόθεση γεμάτη καταγγελίες για απαγωγή, άγρια κακοποίηση και πυρπόληση. Η νεαρή γυναίκα, που ήταν 7 εβδομάδων έγκυος, άφησε την τελευταία της πνοή έπειτα από σχεδόν δύο μήνες νοσηλείας, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του θανάτου της.

Η Kaur, η οποία είχε συγκεντρώσει περίπου 146.000 ακολούθους στο Instagram, κατέληξε στις 26 Αυγούστου στο κυβερνητικό νοσοκομείο Postgraduate Institute of Medical Education and Research, στο Τσαντιγκάρ, όπου νοσηλευόταν για τα σοβαρά της τραύματα.

Η μητέρα της 28χρονης είχε καταθέσει καταγγελία στην αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι στις 3 Ιουλίου η κόρη της απήχθη από δύο γνωστούς της, σύμφωνα με δημοσιεύματα των τοπικών μέσων Tribune India, The Hindu και The Indian Express.

Όπως ανέφερε στην καταγγελία, η νεαρή γυναίκα υπέστη ξυλοδαρμό και κακοποίηση, προτού δεθεί σε ένα δέντρο και πυρποληθεί. Οι συγκεκριμένες καταγγελίες αποτελούν πλέον αντικείμενο αστυνομικής έρευνας.

https://www.instagram.com/reel/DXkL0dckXt2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η κατάσταση της Kaur παρέμεινε κρίσιμη για εβδομάδες. Σύμφωνα με την The Hindu, στις 5 Αυγούστου ανέκτησε τις αισθήσεις της ενώ νοσηλευόταν σε τοπικό νοσοκομείο, ωστόσο περίπου τρεις εβδομάδες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της.

Εκπρόσωπος του νοσοκομείου δήλωσε στην The Indian Express ότι η 28χρονη νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Εγκαυμάτων και έφερε εγκαύματα που κάλυπταν περίπου το 40% έως 45% του σώματός της. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα εγκαύματα είχαν αποδοθεί σε διαρροή από φιάλη υγραερίου.

Η εκδοχή αυτή, ωστόσο, εξετάζεται πλέον στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε και τελικά έχασε τη ζωή της.

Η αστυνομία του Τσαντιγκάρ έχει ήδη σχηματίσει δικογραφία. Η ανώτερη αξιωματικός Kanwardeep Kaur επιβεβαίωσε στην Tribune India ότι καταχωρίστηκε υπόθεση για απαγωγή και δολοφονία μετά την καταγγελία της μητέρας της.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη βαρύτητα έχει αποκτήσει ένα ακόμη στοιχείο της υπόθεσης: σύμφωνα με την The Indian Express, η νεαρή influencer ήταν 7 εβδομάδων έγκυος όταν πέθανε, όπως προέκυψε από την έκθεση νεκροψίας των τοπικών Αρχών.

Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη στις 3 Ιουλίου και ποιος ευθύνεται για τον θάνατο της 28χρονης. Η αστυνομία του Τσαντιγκάρ δεν έχει μέχρι στιγμής δώσει περισσότερες πληροφορίες.

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