Ο Μάρλον Μπράντο αγόρασε ένα νησί το 1966: Σήμερα είναι καταφύγιο για 15.614 πράσινες χελώνες
Ο Μάρλον Μπράντο αγόρασε το 1966 το Τετιαρόα στην Πολυνησία, το οποίο σήμερα αποτελεί σημαντικό καταφύγιο για τις πράσινες χελώνες.
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Όταν ο Μάρλον Μπράντο αναζητούσε τοποθεσίες για την ταινία Ανταρσία του Μπάουντι το 1962, έφτασε σε μια απομακρυσμένη ατόλη της Πολυνησίας, το Τετιαρόα (Tetiaroa).
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