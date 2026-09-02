Ο Μάρλον Μπράντο αγόρασε ένα νησί το 1966: Σήμερα είναι καταφύγιο για 15.614 πράσινες χελώνες

Όταν ο Μάρλον Μπράντο αναζητούσε τοποθεσίες για την ταινία Ανταρσία του Μπάουντι το 1962, έφτασε σε μια απομακρυσμένη ατόλη της Πολυνησίας, το Τετιαρόα (Tetiaroa).

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