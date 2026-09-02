Ένοχος για απερίσκεπτη οδήγηση ο θρύλος του γκολφ Τάιγκερ Γουντς - Αναστέλλεται το δίπλωμα του

Snapshot Ο Τάιγκερ Γουντς παραδέχτηκε ενοχή για απερίσκεπτη οδήγηση σύμφωνα με συμφωνία με την εισαγγελία, μειώνοντας την αρχική κατηγορία οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το δικαστήριο επέβαλε πενταετή αναστολή της άδειας οδήγησης του Γουντς και πρόστιμο 1.000 δολαρίων.

Ο Γουντς συνελήφθη μετά από σοβαρό τροχαίο στη Φλόριντα, όπου βρέθηκε σε λήθαργο και είχε δύο δισκία υδροκωδόνης στην τσέπη του.

Κατά την αστυνομική έρευνα, παρουσιάστηκαν σημάδια ψυχικής δυσλειτουργίας και μειωμένων φυσικών ικανοτήτων λόγω προηγούμενων ιατρικών επεμβάσεων και φαρμάκων.

Μετά τη σύλληψή του, ο Γουντς υποβλήθηκε σε τρεις μήνες θεραπείας σε κέντρο αποκατάστασης στην Ελβετία και πρόσφατα έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνιση μέσω προηχογραφημένου μηνύματος. Snapshot powered by AI

Ο Τάιγκερ Γουντς συμφώνησε να μην αμφισβητήσει την κατηγορία της απερίσκεπτης οδήγησης, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας με την εισαγγελία, με αποτέλεσμα να μειωθεί η αρχική κατηγορία για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, η οποία του επιβλήθηκε έπειτα από ένα σοβαρό τροχαίο στη Φλόριντα.

Ο 50χρονος θρύλος του γκολφ είχε αρχικά δηλώσει αθώος μετά το σοβαρό τροχαίο που είχε με το αυτοκίνητό του στο Jupiter Island της Φλόριντα.

Το δικαστήριο της κομητείας Μάρτιν επέβαλλε πενταετή αναστολή της άδειας οδήγησης του γκόλφερ και ένα πρόστιμο 1.000 δολαρίων, στο πλαίσιο της συμφωνίας.

«Είμαι απόλυτα σίγουρος και ικανοποιημένος με την έκβαση αυτής της υπόθεσης», δήλωσε ο εισαγγελέας της πολιτείας της Φλόριντα, Τόμας Μπάκενταλ, σε συνέντευξη Τύπου μετά την ακροαματική διαδικασία, αναφέροντας ότι προσπάθησε να αντιμετωπίσει τον Γουντς όπως οποιονδήποτε άλλο κατηγορούμενο.

Το χρονικό του τροχαίου

Ο Γουντς συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών έπειτα από τροχαίο ατύχημα στη Φλόριντα τον Μάρτιο. Ο Γουντς και ο άλλος οδηγός που ενεπλάκησαν στο ατύχημα, δεν τραυματίστηκαν.

Στην έκθεση σύλληψης που είχε δημοσιευθεί τότε από το Γραφείο Σερίφη της Κομητείας Μάρτιν, οι αστυνομικοί περιέγραψαν τον Γουντς να βρίσκεται «σε λήθαργο» τη στιγμή του ατυχήματος και ανέφεραν ότι ο γκολφέρ είχε δύο δισκία υδροκωδόνης στην τσέπη του. Συνελήφθη αφού αρνήθηκε να υποβληθεί σε εξέταση ούρων και αφέθηκε ελεύθερος έπειτα από μερικές ώρες.

Ο ίδιος είχε υποστηρίξει ότι δεν βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ούτε ναρκωτικών ουσιών, αλλά είχε παραδεχτεί ότι είχε λάβει κάποια συνταγογραφούμενα φάρμακα.

Σύμφωνα με την αναφορά της αντισερίφη, Τατιάνα Λέβεναρ, ο Γουντς «ίδρωνε πολύ» ενώ εξεταζόταν στο πίσω κάθισμα ενός περιπολικού με «δροσερό αέρα». Τότε, ο Γουντς υποστήριξε ότι οδηγούσε από την κατοικία του, στη Φλόριντα και δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι το όχημα μπροστά του είχε επιβραδύνει, επειδή κοίταζε το κινητό του.

Η αντισερίφης και άλλος αστυνομικός που ήταν παρόντες στη σκηνή, παρατήρησαν «πολλά σημάδια ψυχικής δυσλειτουργίας» κατά την επικοινωνία τους με τον γκόλφερ.

Στη συνέχεια, ο Γουντς υπεβλήθη σε ποινική έρευνα DUI κατά την οποία έπρεπε να εκτελέσει ασκήσεις επιτόπιας νηφαλιότητας. Μάλιστα, ερωτήθη αν είχε κάποιο ιατρικό πρόβλημα και απάντησε ότι είχε υποβληθεί σε επτά επεμβάσεις στην πλάτη και περισσότερες από 20 αρθροσκοπήσεις στο πόδι του. Φορούσε συμπιεστικό επίδεσμο στο δεξί γόνατο.

«Η κίνηση του Γουντς ήταν ληθαργική και αργή. Καθώς περπατούσε, παρατήρησα ότι έκανε κουτσό και σκόνταψε προς τα δεξιά. Τον ρώτησα αν μπορούσε να εκτελέσει δραστηριότητες όπως περπάτημα και ανύψωση του ποδιού, αλλά απάντησε ότι ο αστράγαλός του μπλοκάρει κατά το περπάτημα», αναφέρει η έκθεση.

Όταν ο Γουντς αφαίρεσε τα γυαλιά ηλίου και το καπέλο του, οι αστυνομικοί ανέφεραν ότι είχε κόκκινα, γυαλιστερά μάτια. Ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ, κάτι που επιβεβαιώθηκε και από τα αποτελέσματα του αλκοτέστ.

Στη συνέχεια, ερωτήθη αν παίρνει συνταγογραφούμενα φάρμακα. «Παίρνω λίγα», απάντησε.

Ο Γουντς τόνισε ότι παίρνει φάρμακα, αλλά η πάθηση για την οποία συνταγογραφούνται, καθώς και το όνομα του φαρμάκου, διεγράφησαν. Γνωστοποίησε, επίσης, ότι παίρνει ιβουπροφαίνη.

«Μάς ανέφερε ότι πήρε τα συνταγογραφούμενα φάρμακα νωρίς το πρωί. Καθώς μιλούσα με τον Γουντς, τον παρατήρησα να είναι σε εγρήγορση και πολύ συνομιλητικός. Ο Γουντς είχε λόξυγκα καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας. Πιστεύω ότι οι φυσικές του ικανότητες ήταν μειωμένες και δεν μπορούσε να οδηγήσει με ασφάλεια», τονίζεται ακόμη στην έκθεση.

Σε αυτό το σημείο, συνελήφθη και ερευνήθηκε, όπου βρέθηκαν δύο λευκά δισκία στην αριστερή τσέπη του παντελονιού του. Τα δισκία ταυτοποιήθηκαν μέσω σημείων και κατατέθηκαν ως αποδεικτικά στοιχεία.

Η στιγμή της σύλληψής του:

Ο Γουντς κατηγορήθηκε για οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών, πρόκληση υλικών ζημιών και άρνηση υποβολής σε νόμιμο τεστ ούρων. Ο δικηγόρος του, Ντάγκλας Ντάνκαν, είχε δηλώσει αθώος για τις δύο κατηγορίες εκ μέρους του γκολφέρ και ζήτησε δίκη με ένορκους.

Μετά την σύλληψή του, ο γκόλφερ είχε μεταβεί σε ένα κέντρο αποκατάστασης στην Ελβετία, από το οποίο πήρε εξιτήριο τον Ιούνιο, έπειτα από τρεις μήνες θεραπείας.

Την προηγούμενη εβδομάδα έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνιση του μετά από καιρό, μέσω προηχογραφημένου βιντεοσκοπημένου μηνύματος για τον πρώην επαγγελματία παίκτη, Νότα Μπεγκέι III, ο οποίος τιμήθηκε με το βραβείο Πέιν Στιούαρτ.

Το βίντεο προβλήθηκε από το Golf Channel και σύντομα άρχισε να κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα, προκαλώντας ανησυχία σε πολλούς χρήστες του διαδικτύου με την εμφάνιση του.