Γιαν Μάζαρικ: Μυστήριο με τον θάνατο του πρώην υπουργού Εξωτερικών της Τσεχοσλοβακίας το 1948

Snapshot Ο Γιαν Μάζαρικ βρέθηκε νεκρός κάτω από το παράθυρο του διαμερίσματός του στην Πράγα στις 10 Μαρτίου 1948, με αρχική αιτία θανάτου την αυτοκτονία, αλλά υπάρχουν αμφιβολίες για τα αίτια του θανάτου του.

Η τσεχική αστυνομία, μέσω ειδικής μονάδας για τα εγκλήματα του κομμουνισμού, διερευνά από το 2023 το ενδεχόμενο δολοφονίας του Μάζαρικ.

Ξεκίνησε η εκταφή των λειψάνων του πρώην υπουργού Εξωτερικών για περαιτέρω εξέταση και ανάλυση.

Νέα διπλωματικά και μυστικά έγγραφα από ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία έχουν αναζωπυρώσει την έρευνα για τον θάνατό του μετά τη Βελούδινη Επανάσταση του 1989.

Ο Γιαν Μάζαρικ ήταν γιος του πρώτου προέδρου της Τσεχοσλοβακίας και αρνήθηκε να παραιτηθεί κατά τις μαζικές παραιτήσεις μη κομμουνιστών υπουργών το 1948, γεγονός που οδήγησε στην κομμουνιστική κυβέρνηση. Snapshot powered by AI

Οι αρχές της Τσεχίας ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησε η εκταφή των λειψάνων του πρώην υπουργού Εξωτερικών της Τσεχοσλοβακίας, Γιαν Μάζαρικ, ο οποίος πέθανε υπό ύποπτες συνθήκες λίγο μετά το πραξικόπημα του 1948 στη χώρα, αφού είχαν αναλάβει την εξουσία οι κομμουνιστές.

Ο Μάζαρικ, ο οποίος ήταν ένθερμος υποστηρικτής της Δύσης, εντοπίστηκε νεκρός στις 10 Μαρτίου 1948, κάτω από το παράθυρο του επίσημου διαμερίσματός του στην Πράγα. Εκείνη την εποχή, οι αρχές απέδωσαν τον θάνατό του σε αυτοκτονία, αλλά επί δεκαετίες συνεχίζουν να υπάρχουν αμφιβολίες για τα αίτια θανάτου του.

Το Γραφείο για την Τεκμηρίωση και την Έρευνα των Εγκλημάτων του Κομμουνισμού, μια εξειδικευμένη μονάδα της τσεχικής αστυνομίας, διερευνά από πέρυσι την υπόθεση, εξετάζοντας το σενάριο της πιθανής δολοφονίας.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου, ο Γιάκουμπ Βίντσαλεκ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι θα προσπαθήσουν να εξετάσουν «το συντομότερο δυνατό» τα λείψανα, τα οποία είχαν ταφεί σε ένα νεκροταφείο δυτικά της Πράγας.

Η ανακάλυψη νέων διπλωματικών και μυστικών εγγράφων από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία δίνει ελπίδα για πρόοδο στην έρευνα, η οποία έχει ανοίξει ξανά πολλές φορές μετά τη Βελούδινη Επανάσταση του 1989, η οποία οδήγησε στην πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος τέσσερα χρόνια πριν η Τσεχοσλοβακία διαλυθεί ειρηνικά και διαχωριστεί στην Τσεχική Δημοκρατία και τη Σλοβακία.

Ο Γιαν Μάζαρικ ήταν γιος του πρώτου προέδρου της Τσεχοσλοβακίας, Τόμας Μάζαρικ. Είχε υπηρετήσει ως υπουργός Εξωτερικών στην εξόριστη τσεχοσλοβακική κυβέρνηση στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και διατήρησε αυτή τη θέση και μετά τον πόλεμο.

Αρνήθηκε να συμμετάσχει στις μαζικές παραιτήσεις μη κομμουνιστών υπουργών που άνοιξαν το δρόμο για την κυβέρνηση που υποστηρίχθηκε από τη Μόσχα τον Φεβρουάριο του 1948.