Νέα Υόρκη: Ατύχημα κατά την διάρκεια ανεφοδιασμού αεροσκάφους προκάλεσε μεγάλη διαρροή καυσίμων

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, το Boeing υπέστη ζημιά αφού το βυτιοφόρο απομακρύνθηκε ενώ ο σωλήνας τροφοδοσίας παρέμενε συνδεδεμένος με το αεροσκάφος, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε εξαρτήματα του αεροσκάφους, ενώ το καύσιμο διέρρεε στο έδαφος

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Νέα Υόρκη: Ατύχημα κατά την διάρκεια ανεφοδιασμού αεροσκάφους προκάλεσε μεγάλη διαρροή καυσίμων
ΚΟΣΜΟΣ
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Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στο αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης, όταν ένα Boeing 747-8 της Air China υπέστη βλάβη κατά την διάρκεια της διαδικασίας ανεφοδιασμού καυσίμων.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, το Boeing υπέστη ζημιά αφού το βυτιοφόρο που το ανεφοδίαζε απομακρύνθηκε ενώ ο σωλήνας τροφοδοσίας παρέμενε συνδεδεμένος με το αεροσκάφος, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε εξαρτήματα του, ενώ το καύσιμο διέρρεε στο έδαφος.

Δείτε βίντεο:

Από περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, 31 Αυγούστου, πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση του αεροσκάφους από την Νέα Υόρκη στις 02:05 π.μ. (τοπική ώρα) με προορισμό το Πεκίνο, δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί.

Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας δείχνει την στιγμή που το βυτιοφόρο κουνιέται ενώ ακόμη ανεφοδιάσει το αεροσκάφος, και στην συνέχεια μεγάλη ποσότητα καυσίμων πέφτει στο έδαφος.

Λόγω του περιστατικού, η πτήση προς το Πεκίνο ακυρώθηκε και το αεροσκάφος παραμένει στο αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης, για εργασίες συντήρησης.

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