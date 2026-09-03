Axios: Η μυστική συνάντηση ΗΠΑ – ΗΑΕ στη Σαρδηνία για τον οικονομικό «στραγγαλισμό» του Ιράν

Snapshot Ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ συναντήθηκε μυστικά στη Σαρδηνία με τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας των ΗΑΕ, Σεΐχη Ταχνούν αλ Ναχιάν, για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα σχετικά με το Ιράν.

Τα ΗΑΕ σταμάτησαν όλες τις εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές με το Ιράν, μετά από ιρανικές επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια των Εμιράτων στα Στενά του Ορμούζ.

Η κυβέρνηση Τραμπ ξεκίνησε την «Επιχείρηση Οικονομικός Παρίας» για την επιβολή κυρώσεων σε χώρες και οντότητες που συνεργάζονται με το Ιράν, με στόχο τον οικονομικό στραγγαλισμό της χώρας.

Οι αμερικανικές πρεσβείες σε όλο τον κόσμο έλαβαν εντολή να ζητήσουν από τις χώρες να διακόψουν άμεσα το εμπόριο με το Ιράν και να κλείσουν τα υποκαταστήματα των ιρανικών τραπεζών Melli και Saderat.

Μυστικές διπλωματικές συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΑΕ δείχνουν προσπάθειες αποκλιμάκωσης, αλλά το αίτημα του Ιράν να μην συνεργαστούν τα Εμιράτα με τις κυρώσεις των ΗΠΑ απορρίφθηκε. Snapshot powered by AI

Ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, συναντήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο με τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας των ΗΑΕΕ για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα σχετικά με το Ιράν, όπως αποκαλύπτει το Axios.Οι συνομιλίες, οι οποίες δεν ανακοινώθηκαν από τον Λευκό Οίκο και δεν έχουν αναφερθεί μέχρι σήμερα, πραγματοποιήθηκαν εν μέσω των πιέσεων της κυβέρνησης Τραμπ για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, ενώ παράλληλα θα πνίγει οικονομικά το Ιράν. Ο Γουίτκοφ συναντήθηκε με τον Σεΐχη Ταχνούν Μπιν Ζαγιέντ αλ Ναχιάν (TBZ) στο νησί της Σαρδηνίας.

Τα ΗΑΕ ήταν ο βασικός εταίρος στην επιχείρηση υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για το άνοιγμα και τη συνοδεία των πετρελαιοφόρων μέσω των Στενών.Θεωρείται επίσης σημαντικό για την επιτυχία της εκστρατείας οικονομικής πίεσης των ΗΠΑ κατά του Ιράν.Ο σεϊχης αλ Ναχιάν μια από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες των ΗΑΕ είναι αδελφός του προέδρου Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της χώρας και αναπληρωτής κυβερνήτη του Άμπου Ντάμπι, και επιβλέπει τα τεράστια επενδυτικά και τεχνολογικά συμφέροντα των ΗΑΕ. Μαζι με τον Γουίτκοφ συζήτησαν τα επόμενα βήματα στην ιρανική κρίση και άλλα ζητήματα, ανέφεραν οι πηγές.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε αρκετές ημέρες αφότου ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ ανακοίνωσε την «Επιχείρηση Οικονομικός Παρίας» με στόχο την επιβολή κυρώσεων σε χώρες και οντότητες που συνεργάζονται με την Ισλαμική Δημοκρατία. Ο Μπέσεντ μίλησε στον σεϊχη των ΗΑΕ πριν από την ανακοίνωση, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει την κλήση.

Την ημέρα της συνάντησής τους, το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε στην αποκοπή των υποκαταστημάτων της αιγυπτιακής Banque Misr στα ΗΑΕ από το χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ λόγω των συναλλαγών της με το Ιράν. Η προτεινόμενη ενέργεια θα μπλοκάρει τις συναλλαγές της τράπεζας σε δολάρια.Η κεντρική τράπεζα των ΗΑΕ δήλωσε ότι θα διενεργήσει «επείγουσα εξέταση» των συναλλαγών που είχαν τα υποκαταστήματα της αιγυπτιακής τράπεζας με το Ιράν.

Λίγες ημέρες πριν από την ανακοίνωση κυρώσεων από την κυβέρνηση Τραμπ, τα ΗΑΕ αποφάσισαν να σταματήσουν όλες τις εμπορικές, εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές με το Ιράν. Ήταν μια δραματική κίνηση επειδή τα ΗΑΕ — κυρίως το Ντουμπάι — είχαν χρησιμεύσει ως σημαντικός εμπορικός κόμβος για το Ιράν. Το εμπόριο μεταξύ των χωρών το 2024 έφτασε τα 28 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στις 11 Αυγούστου, μια ιρανική αντιπροσωπεία επισκέφθηκε το Άμπου Ντάμπι για χαμηλών τόνων διπλωματικές συνομιλίες με αξιωματούχους των Εμιράτων, ανέφεραν πηγές.Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ανέφεραν οι πηγές, οι Ιρανοί δήλωσαν ότι ήθελαν να αποκλιμακώσουν και να βελτιώσουν τις σχέσεις τους - αφότου το Ιράν είχε εκτοξεύσει χιλιάδες πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στα ΗΑΕ κατά τη διάρκεια του πολέμου.Οι Ιρανοί ζήτησαν ακόμη και βοήθεια από τα ΗΑΕ για την εξασφάλιση τροφίμων και φαρμάκων και προέτρεψαν το Άμπου Ντάμπι να μην συνεργαστεί με τις κυρώσεις των ΗΠΑ - ένα αίτημα που απορρίφθηκε αμέσως, ανέφεραν οι πηγές. Αλλά τις επόμενες ημέρες, το IRGC ενέτεινε τις επιθέσεις του σε δεξαμενόπλοια της εθνικής πετρελαϊκής εταιρείας των ΗΑΕ που προσπάθησαν να διέλθουν από το Ορμούζ.Οι αρχές στα ΗΑΕ εξοργίστηκαν και αποφάσισαν να αναστείλουν όλες τις συναλλαγές με το Ιράν, ανέφεραν οι πηγές.

Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έδωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα εντολή στις αμερικανικές πρεσβείες σε όλο τον κόσμο να στείλουν επίσημο διπλωματικό διάβημα σχετικά με την Επιχείρηση «Οικονομικός Παρίας» στο ανώτερο επίπεδο των κυβερνήσεων που τις φιλοξενούν, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Οι αμερικανικές πρεσβείες κλήθηκαν να απαιτήσουν από τις χώρες να διακόψουν «άμεσα και συστηματικά» κάθε εμπόριο με το Ιράν και να εντοπίσουν την παράνομη ιρανική επιχειρηματική δραστηριότητα.Το αμερικανικό διάβημα τόνισε ότι οι χώρες, οι εταιρείες και τα άτομα που συνεχίζουν να συνεργάζονται με το Ιράν κινδυνεύουν να υποστούν κυρώσεις και να αποσυνδεθούν από το σύστημα του δολαρίου, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι.Ένας από τους αξιωματούχους δήλωσε ότι εστάλη ειδικό μήνυμα στις διπλωματικές αποστολές των ΗΠΑ στο Άμπου Ντάμπι, το Μουσκάτ, το Χονγκ Κονγκ, τη Ντόχα, το Λονδίνο, το Βερολίνο και αρκετές πρωτεύουσες της Κεντρικής Ασίας. Η επιστολή τους έδινε οδηγίες να απαιτήσουν από τις κυβερνήσεις υποδοχής τους να κλείσουν όλα τα υποκαταστήματα των τραπεζών Melli και Saderat του Ιράν που συνδέονται με το IRGC.

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