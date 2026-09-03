Τραμπ: Οι νέες επιχειρήσεις στο Ιράν «δεν θα κρατήσουν πολύ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις στο Ιράν δεν θα διαρκέσουν «για πάρα πολύ καιρό», προειδοποιώντας παράλληλα ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να εξαπολύσουν νέα πλήγματα.

Γιάννης Φιλιππάκος

Τραμπ: Οι νέες επιχειρήσεις στο Ιράν «δεν θα κρατήσουν πολύ»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις στο Ιράν δεν θα διαρκέσουν πολύ.
  • Οι ΗΠΑ κατέστρεψαν έναν πύραυλο ικανό να ρίχνει νάρκες που κατασκεύαζε το Ιράν.
  • Οι αμερικανικές επιθέσεις στόχευσαν επίσης τα πυραυλικά συστήματα και τα ραντάρ του Ιράν.
  • Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να εξαπολύσουν νέα πλήγματα όποτε επιθυμούν.
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε ότι οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις στο Ιράν δεν θα συνεχιστούν «για πάρα πολύ καιρό», μετά τις σφοδρότερες ανταλλαγές πυρών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον από τον Ιούλιο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν προσπαθούσε να κατασκευάσει έναν πύραυλο που ρίχνει νάρκες και οι ΗΠΑ τον κατέστρεψαν. Είπε επίσης ότι το Ιράν εργαζόταν για να αποκαταστήσει τα πυραυλικά συστήματα και τα ραντάρ του, τα οποία αποτέλεσαν επίσης στόχο των αμερικανικών πληγμάτων.

«Εξουδετερώσαμε όλο τον νέο εξοπλισμό που προσπάθησαν να κατασκευάσουν κατά μήκος των Στενών του Ορμούζ - κάποιον αμυντικό, κάποιον επιθετικό... Ήταν μια πολύ σφοδρή επίθεση χθες το βράδυ, και είμαστε προετοιμασμένοι να πραγματοποιήσουμε άλλη μία όποτε θέλουμε», πρόσθεσε.

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