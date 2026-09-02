ΗΠΑ: Ο Ντοναλντ Τραμπ προτείνει να μετονομαστούν τα Στενά του Ορμούζ σε «Στενά Τραμπ»

Σε μια νέα τοποθέτηση, με εμφανή διάθεση «τρολαρίσματος» προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο του μπρα-ντε-φερ με το Ιράν, σχετικά με το ποιος ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ αναρωτήθηκε εάν θα πρέπει να προχωρήσει σε μετονομασία των Στενών του Ορμούζ σε «Στενά Τραμπ» (Trump Strait), υποστηρίζοντας πως η συγκεκριμένη δίοδος τελεί πλέον υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Τώρα που τα έχουμε υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, μήπως πρέπει να αλλάξουμε το όνομα των Στενών του Ορμούζ σε Στενά Τραμπ; Όπως η ίδια η Αμερική, θα γίνουν πιο “καυτά” από ποτέ! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα», ανέφερε στο κείμενό του.

Κι όμως, τα δεδομένα στο στενό υδάτινο πέρασμα διαψεύδουν τους ισχυρισμούς περί αμερικανικής κυριαρχίας. Τα Στενά του Ορμούζ οριοθετούνται αποκλειστικά από τα χωρικά ύδατα του Ιράν στα βόρεια και του Ομάν και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στα νότια. Στο στενότερο σημείο τους, το πλάτος δεν ξεπερνά τα 21 ναυτικά μίλια. Σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, τα πλοία κινούνται μέσω του καθεστώτος της «πλου διελεύσεως», χωρίς κανένα τρίτο κράτος να έχει δικαίωμα διοίκησης ή μεταβολής του καθεστώτος.

Στρατηγικοί κίνδυνοι και διεθνές δίκαιο

Την ίδια ώρα, η αναφορά αυτή αγγίζει το πιο ευαίσθητο νεύρο της παγκόσμιας ενεργειακής αγοράς. Από τα Στενά του Ορμούζ διακινείται καθημερινά περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου, με την Τεχεράνη να χρησιμοποιεί παραδοσιακά την απειλή κλεισίματος της διόδου ως βασικό μοχλό πίεσης απέναντι στη Δύση.

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