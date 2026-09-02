Το Apple Maps μετονόμασε την Λίμνη Οντάριο σε Λίμνη Αμερική κατόπιν εντολή του Τραμπ

Η αλλαγή αφορά τους χρήστες που βρίσκονται στις ΗΠΑ, ενώ οι χρήστες στον Καναδά θα συνεχίσουν να βλέπουν την ονομασία «Λίμνη Οντάριο»

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Το Apple Maps μετονόμασε την Λίμνη Οντάριο σε Λίμνη Αμερική κατόπιν εντολή του Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ
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Η Apple μετονόμασε τη Λίμνη Οντάριο σε «Λίμνη Αμερική» στην εφαρμογή «Χάρτες» της, κατόπιν εντολής του Αμερικανού πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της εμπορικής διαμάχης της Ουάσινγκτον με τον Καναδά.

Η αλλαγή αφορά τους χρήστες που βρίσκονται στις ΗΠΑ, ενώ οι χρήστες στον Καναδά θα συνεχίσουν να βλέπουν την ονομασία «Λίμνη Οντάριο».

Η κίνηση του κατασκευαστή του iPhone ακολουθεί την εκτελεστική εντολή του Τραμπ για την αλλαγή του ονόματος της λίμνης, μετά την κατάρρευση των εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Καναδά στα τέλη του περασμένου μήνα, με την Ουάσινγκτον να επιβάλλει νέους δασμούς 50% σε καναδικά προϊόντα αξίας 20 δισ. δολαρίων (17,2 δισ. ευρώ).

Ο ανταγωνιστικός τεχνολογικός γίγαντας Google προέβη σε παρόμοια αλλαγή για τους χρήστες του στις ΗΠΑ τις τελευταίες ημέρες, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Καναδάς ανταποκρίθηκε στους δασμούς της Ουάσιγκτον, δηλώνοντας ότι θα επιβάλει αντι-δασμούς «δολάριο προς δολάριο».

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνι αποχώρησε από τις εμπορικές διαπραγματεύσεις, λόγω απαιτήσεων που το γραφείο του χαρακτήρισε ως «απαράδεκτες». Ο Κάρνι κάλεσε την κυβέρνηση Τραμπ να «αρχίσει να συμπεριφέρεται σοβαρά» και να σταματήσει να προσπαθεί να δείξει σκληρότητα, προτού μπορέσουν να ξαναρχίσουν οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Το εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ δίνει στο υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ 30 ημέρες για να καταχωρίσει την αλλαγή στην Υπηρεσία Πληροφοριών Γεωγραφικών Ονομάτων — την επίσημη βάση δεδομένων με τις ονομασίες των τοποθεσιών της χώρας.

Η Apple κλήθηκε συγκεκριμένα από τον Τραμπ να μετονομάσει τη λίμνη Οντάριο στην πλατφόρμα «Χάρτες» της, προκειμένου να συμμορφωθεί με το εκτελεστικό διάταγμα που υπογράφηκε, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επίσης δημοσιεύσει αρκετά βίντεο που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη στα social media, μεταξύ των οποίων ένα απόσπασμα όπου φαίνεται να κλωτσάει μια πινακίδα της λίμνης Οντάριο και να την αντικαθιστά με μια άλλη που γράφει «Καλώς ήρθατε στη Λίμνη Αμερική».

Στην ίδια τη λίμνη, ο Καναδάς έχει τοποθετήσει μια νέα πινακίδα με τη φράση «Λίμνη Οντάριο. Τώρα και πάντα».

«Για την περίπτωση που ο πρόεδρος Τραμπ ή οποιοσδήποτε άλλος το ξεχάσει, έχουμε τοποθετήσει αυτή την πινακίδα για να τους υπενθυμίσουμε ότι αυτή είναι η Λίμνη Οντάριο, τώρα και για πάντα», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Οντάριο, Νταγκ Φορντ.

Τα ονόματα τριών από τις πέντε Μεγάλες ΛίμνεςΟντάριο, Μίσιγκαν και Έρι — προέρχονται από λέξεις των αυτοχθόνων πληθυσμών. Η λίμνη Σουπίριορ πήρε το όνομά της από μια αγγλοποιημένη γαλλική λέξη.

Η λίμνη Οντάριο, η μικρότερη από τις Μεγάλες Λίμνες, βρίσκεται μεταξύ της καναδικής επαρχίας και της αμερικανικής πολιτείας της Νέας Υόρκης.

Δεν έχουν υιοθετήσει όλοι οι πάροχοι χαρτών τη νέα ονομασία.

Η MapQuest, μια δωρεάν διαδικτυακή υπηρεσία χαρτογράφησης, δήλωσε ότι «δεν πρόκειται να το αλλάξουμε» σε μια σύντομη ανάρτηση στο Facebook την Παρασκευή.

Η πλατφόρμα ανέβηκε στην κορυφή των πιο κατεβασμένων δωρεάν εφαρμογών νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στο καναδικό Apple App Store.

Την περασμένη εβδομάδα, η Google ανέφερε σε ανάρτηση στο blog της ότι είχε αλλάξει την ονομασία στην υπηρεσία «Χάρτες» για τους χρήστες που βρίσκονται στις ΗΠΑ.

Η εφαρμογή Maps έχει ενημερωθεί ώστε να «αντανακλά τις αλλαγές ονομάτων σε επίσημες κυβερνητικές πηγές», πράγμα που σημαίνει ότι οι χρήστες στις ΗΠΑ θα βλέπουν τη Λίμνη Αμερική, ενώ εκείνοι στον Καναδά θα βλέπουν τη Λίμνη Οντάριο, ανέφερε η Google.

Η εταιρεία είχε λάβει παρόμοια απόφαση το 2025 για να μετονομάσει τον Κόλπο του Μεξικού, αφού ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα ονομαζόταν «Κόλπος της Αμερικής».

Η Google δέχτηκε αγωγή από το Μεξικό, με την κατηγορία ότι αγνόησε τα αιτήματα της χώρας να μην μετονομάσει τον Κόλπο για τους χρήστες των ΗΠΑ. Η Apple άλλαξε επίσης το όνομα του Κόλπου του Μεξικού σε «Κόλπος της Αμερικής» στην υπηρεσία χαρτών της για τους χρήστες των ΗΠΑ.

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