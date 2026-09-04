«Θαύμα» στο Νεπάλ: Βρέθηκαν δύο επιζώντες 10 ημέρες μετά τις φονικές πλημμύρες

Μία και πλέον εβδομάδα μετά από μια καταστροφική ξαφνική πλημμύρα που έπληξε τα σύνορα Νεπάλ-Κίνας, οι προσπάθειες διάσωσης στο υδροηλεκτρικό έργο Trishuli 3A συνεχίζονται εντατικά. Σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργείου Ενέργειας στο BBC Nepali, οι διασώστες άκουσαν φωνές από το εσωτερικό μιας σήραγγας, με αποτέλεσμα να εκτιμάται ότι τουλάχιστον 42 άνθρωποι θα καταφέρουν να σωθούν.

Σημειώνεται ότι χιλιάδες άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται, μεταξυ των οποίων πολλοί εργάτες που δούλευαν στο εκτεταμένο δίκτυο σηράγγων των υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά μήκος του ποταμού. Στο πλαίσιο της τεράστιας επιχείρησης διάσωσης, οι μηχανικοί διοχετεύουν συνεχώς αέρα μέσα στις σήραγκες για να ενισχύσουν τις πιθανότητες επιβίωσης των εγκλωβισμένων.

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