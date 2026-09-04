«Θαύμα» στο Νεπάλ: Βρέθηκαν δύο επιζώντες 10 ημέρες μετά τις φονικές πλημμύρες

Δύο άνθρωποι διασώθηκαν από σήραγγα υδροηλεκτρικής ενέργειας στο Νεπάλ, δήλωσαν διασώστες στο BBC

Νατάσα Παυλοπούλου

«Θαύμα» στο Νεπάλ: Βρέθηκαν δύο επιζώντες 10 ημέρες μετά τις φονικές πλημμύρες
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μία και πλέον εβδομάδα μετά από μια καταστροφική ξαφνική πλημμύρα που έπληξε τα σύνορα Νεπάλ-Κίνας, οι προσπάθειες διάσωσης στο υδροηλεκτρικό έργο Trishuli 3A συνεχίζονται εντατικά. Σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργείου Ενέργειας στο BBC Nepali, οι διασώστες άκουσαν φωνές από το εσωτερικό μιας σήραγγας, με αποτέλεσμα να εκτιμάται ότι τουλάχιστον 42 άνθρωποι θα καταφέρουν να σωθούν.

nepal.jpg

Σημειώνεται ότι χιλιάδες άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται, μεταξυ των οποίων πολλοί εργάτες που δούλευαν στο εκτεταμένο δίκτυο σηράγγων των υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά μήκος του ποταμού. Στο πλαίσιο της τεράστιας επιχείρησης διάσωσης, οι μηχανικοί διοχετεύουν συνεχώς αέρα μέσα στις σήραγκες για να ενισχύσουν τις πιθανότητες επιβίωσης των εγκλωβισμένων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:31ΜΑΝΤΕΙΟ

Γιαπωνέζικος μινιμαλισμός στο πρόγραμμα του Αλέξη προκαλεί αμηχανία, το ΠΑΣΟΚ δεν είναι η παρέα του Ανδρουλάκη

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Πώς οι ΗΠΑ ξέμειναν από πυραύλους και πυρομαχικά - Το πρόβλημα της δυτικής αμυντικής βιομηχανίας

07:24ΚΟΣΜΟΣ

«Θαύμα» στο Νεπάλ: Βρέθηκαν δύο επιζώντες 10 ημέρες μετά τις φονικές πλημμύρες

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Σμύρνη: Επιτήδειοι βανδάλισαν νηπιαγωγείο - Έσπασαν υπολογιστές και αναποδογύρισαν θρανία

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Νέες μαρτυρίες για τη δολοφονία της διασώστριας - «Κάποιο πρόβλημα υπήρχε από παλιά»

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αυξήσεις στο επίδομα των συνταξιούχων τον Νοέμβριο - Θα διευρυνθούν οι δικαιούχοι

07:08ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Η Κιμ Τζου Έι θα διαδεχτεί τον Κιμ Γιονγκ Ουν - Η ζωή της «σιδηράς κόρης» της Ασίας

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μηνύματα Κόστα, Μητσοτάκη σε Ερντογάν: «Διάλογος με την Τουρκία, αλλά πρώτα η ασφάλεια της Ελλάδας»

07:05ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο κοντά στο ΑΤ Λαγκαδά - Πυροβόλησαν αστυνομικό

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Η ζωή του 43χρονου - Τα παιδικά χρόνια στη Γερμανία, τα ναρκωτικά και το άγνωστο 5ο παιδί

06:54ΕΥ ΖΗΝ

Δεν χρειάζεται να πετάτε τα φυλλαράκια από τις φράουλες - Δείτε γιατί

06:53ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με τις νέες ταυτότητες - Τα SMS που αδειάζουν λογαριασμούς

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή (4/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα στην Ελλάδα - Η πρόγνωση του ECMWF

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 4 Σεπτεμβρίου

06:17ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της χρονιάς

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Περιορίζεται την Παρασκευή η αστάθεια – Από Κυριακή επιστρέφει το καλοκαίρι

05:52ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν: «Έσωσα τη Βρετανία από πυρηνική απειλή»

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 4 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:12ΠΑΙΔΕΙΑ

Μέχρι σήμερα η προθεσμία για την ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα στην Ελλάδα - Η πρόγνωση του ECMWF

19:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για βιβλίο Β’ Δημοτικού: «Ο πατέρας είναι πατέρας, η μητέρα είναι μητέρα, ούτε γονέας 1 υπάρχει, ούτε γονέας 2»

16:20ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Έριξαν στη θάλασσα το αυτοκίνητο που έκανε τη δολοφονική προσπέραση στον ΒΟΑΚ;

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (3/9): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 6,2 εκατ. ευρώ

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Η ζωή του 43χρονου - Τα παιδικά χρόνια στη Γερμανία, τα ναρκωτικά και το άγνωστο 5ο παιδί

20:02LIFESTYLE

Survivor: Ο Σταύρος Φλώρος μηνύει την παραγωγή και αξιώνει $100 εκατ. μετά τον ακρωτηριασμό του ποδιού του

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 4 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

01:10ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 5Κ/2026 : Από σήμερα η ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών για τις 51 θέσεις στο Δημόσιο

12:20ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολικό βιβλίο Β’ Δημοτικού παρουσιάζει στα παιδιά τις «διαφορετικές μορφές οικογένειας»

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αυξήσεις στο επίδομα των συνταξιούχων τον Νοέμβριο - Θα διευρυνθούν οι δικαιούχοι

09:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ξανά αφρικανική ζέστη - Η ημέρα που ξεκινούν ξανά τα 37άρια

19:52ΕΛΛΑΔΑ

«Γελοιότητες»: Η δασκάλα στη Φουρνά Ευρυτανίας διαψεύδει τις καταγγελίες ότι είχε αρουραίους στο σπίτι της πολύτεκνης οικογένειας

07:24ΚΟΣΜΟΣ

«Θαύμα» στο Νεπάλ: Βρέθηκαν δύο επιζώντες 10 ημέρες μετά τις φονικές πλημμύρες

03:38ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις επίσημες αργίες μέχρι το τέλος του 2026: Ποιες μέρες «πέφτουν»

21:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τραγωδία στον Δήμο Αρχανών στην Κρήτη: Αυτοκτόνησε δημοτικός σύμβουλος και πρώην αντιδήμαρχος

18:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μετά τα μπουρίνια επιστρέφει το καλοκαίρι - Σαββατοκύριακο με ζέστη και λιακάδα

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεκτρονική απάτη στο Ηράκλειο: Άρπαξαν σχεδόν 20.000 ευρώ από λογαριασμό εταιρείας

06:53ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με τις νέες ταυτότητες - Τα SMS που αδειάζουν λογαριασμούς

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Περιορίζεται την Παρασκευή η αστάθεια – Από Κυριακή επιστρέφει το καλοκαίρι

13:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκάλυψη: «Θα τα ξεράσω όλα στην Ασφάλεια!» - Όταν το θύμα μαστροπείας απειλούσε το σατανικό ζεύγος της Κυψέλης, πριν δεχθεί τον απόλυτο εκβιασμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ