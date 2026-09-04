Στο «κόκκινο» ξανά η ένταση για τα Φώκλαντ: Ο Μιλέι απειλεί με πετρελαϊκό «μπλόκο»

Snapshot Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι απείλησε με οικονομικές κυρώσεις κατά πετρελαϊκών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στα αμφισβητούμενα ύδατα των Νήσων Φώκλαντ.

Η διαμάχη εστιάζει στο κοίτασμα Sea Lion, όπου η βρετανική Rockhopper Exploration και η ισραηλινή Navitas Petroleum σχεδιάζουν εξόρυξη πετρελαίου εντός δύο ετών.

Ο Μιλέι ανακοίνωσε σχέδια για ναυτική βάση στη Γη του Πυρός και υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να αναθεωρήσουν την ουδέτερη στάση τους υπέρ της Αργεντινής.

Η βρετανική κυβέρνηση διατήρησε αμετακίνητη τη δέσμευσή της για τα Νησιά Φώκλαντ, ενώ οι κάτοικοι έχουν ψηφίσει υπέρ της παραμονής υπό βρετανική κυριαρχία.

Οι πετρελαϊκές εταιρείες συνεχίζουν κανονικά τα σχέδια εξόρυξης στο κοίτασμα Sea Lion, το οποίο περιέχει περίπου 1,7 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Snapshot powered by AI

Σε τροχιά κλιμάκωσης εισέρχονται εκ νέου οι διπλωματικές σχέσεις Αργεντινής και Βρετανίας, καθώς ο Χαβιέρ Μιλέι επανέφερε στο προσκήνιο τις διεκδικήσεις του Μπουένος Άιρες για τα Νησιά Φώκλαντ. Ο Αργεντινός πρόεδρος εξαπέλυσε ευθείες απειλές για την επιβολή αυστηρών οικονομικών κυρώσεων σε πετρελαϊκές εταιρείες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στα αμφισβητούμενα ύδατα, σηματοδοτώντας μια επιθετική στροφή στη στρατηγική της χώρας του.

«Τα νησιά είναι δικά μας, μας τα πήραν και είναι απαραίτητα για την Αργεντινή τις επόμενες δεκαετίες», δήλωσε ο Αργεντινός πρόεδρος σε τηλεοπτικό διάγγελμα. «Η Αργεντινή δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια».είπε μεταξύ άλλων. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η στροφή αυτή έρχεται σε μια εξαιρετικά δύσκολη πολιτική στιγμή για τον Μιλέι, καθώς η οικονομική του μεταρρύθμιση έχει αρχίσει να χάνει δυναμική και η υποστήριξή του έχει υποχωρήσει σημαντικά ενόψει των εκλογών της επόμενης χρονιάς.

Στο επίκεντρο της διαμάχης βρίσκεται το θαλάσσιο κοίτασμα Sea Lion, μια περιοχή εξαιρετικά πλούσια σε υδρογονάνθρακες, όπου η βρετανική Rockhopper Exploration και η ισραηλινή Navitas Petroleum προγραμματίζουν εργασίες εξόρυξης μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Ο Μιλέι χαρακτήρισε το συγκεκριμένο εγχείρημα άμεση απειλή για την εθνική κυριαρχία της Αργεντινής, διαμηνύοντας ότι το κοινοβούλιο θα προχωρήσει στην αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου ώστε να παρεμποδιστεί οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της περιοχής.

Η ρητορική του προέδρου της Αργεντινής τροφοδοτείται και από τις διεθνείς ισορροπίες, καθώς ο ίδιος υποστήριξε ότι πνέουν «άνεμοι αλλαγής» υπέρ των θέσεων της χώρας του. Αφορμή στάθηκαν οι υπαινιγμοί του Ντόναλντ Τραμπ περί πιθανής αναθεώρησης της ουδέτερης στάσης των ΗΠΑ, σε συνδυασμό με την ψυχρότητα στις σχέσεις Ουάσινγκτον και Λονδίνου.

Ο Μιλέι ανακοίνωσε επίσης σχέδια για μια ναυτική βάση στη Γη του Πυρός, στα νότια της Αργεντινής, λέγοντας ότι ο Τραμπ και οι ΗΠΑ «αξιολογούν την ιστορική τους θέση σε σχέση με τα Φώκλαντ», τα οποία η Αργεντινή αποκαλεί Λας Μαλβίνας.«Αυτά δεν είναι κενά λόγια, καθώς κατανοούν ότι η Αργεντινή είναι ένας αξιόπιστος εταίρος και ένας πολύτιμος σύμμαχος για τις επόμενες δεκαετίες», είπε , περιγράφοντας το Ηνωμένο Βασίλειο ως ένα έθνος «σε παρακμή».

«Υπάρχουν άνεμοι αλλαγής στον κόσμο που είναι ευνοϊκοί για την αξίωσή μας», πρόσθεσε ο Μιλέι. Όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξή του στο GB News νωρίτερα την Πέμπτη αν οι ΗΠΑ θα «προσέτρεχαν σε βοήθεια του Ηνωμένου Βασιλείου» κατά τη διάρκεια μιας πιθανής εδαφικής διαμάχης, ο Τραμπ απάντησε ότι η Βρετανία «δεν ήταν εκεί για να με βοηθήσει» στον πόλεμο της χώρας του με το Ιράν.

Η αντίδραση του Λονδίνου υπήρξε άμεση με τη βρετανική κυβέρνηση να διακηρύσσει ότι η δέσμευσή της προς τους κατοίκους των νησιών παραμένει αμετακίνητη. Ο υπουργός Άμυνας Γουές Στρίτινγκ δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η δέσμευση της Βρετανίας στα Νησιά Φώκλαντ είναι «απόλυτη και ακλόνητη».

«Η δήλωση του Μιλέι από τη μια μέρα στην άλλη μας λέει περισσότερα για την εσωτερική πολιτική στην Αργεντινή παρά για τα Νησιά Φώκλαντ», έγραψε στο X. Σε δημοψήφισμα του 2013, οι κάτοικοι των νησιών ψήφισαν με συντριπτική πλειοψηφία υπέρ της παραμονής ως βρετανικό υπερπόντιο έδαφος - με το 99,8% να ψηφίζει υπέρ και μόνο τρεις να ψηφίζουν κατά.

Οι πετρελαϊκές εταιρείες την ίδια ώρα δηλώνουν ότι το χρονοδιάγραμμα των εργασιών τους συνεχίζεται κανονικά, παρά τις λεκτικές εξάρσεις της Αργεντινής. Το πετρελαϊκό κοίτασμα Sea Lion , περίπου 130 μίλια από τα νησιά, περιέχει περίπου 1,7 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου - μια σημαντική ποσότητα.Συγκριτικά, το πετρελαϊκό κοίτασμα Rosebank, 80 μίλια δυτικά των νησιών Shetland στη Βόρεια Θάλασσα, περιέχει περίπου 300 εκατομμύρια βαρέλια .

Η βρετανική Rockhopper Exploration και η ισραηλινή Navitas Petroleum - πρόκειται να ξεκινήσουν την εξόρυξη πετρελαίου στα ανοικτά των νησιών Φώκλαντ εντός δύο ετών, κάτι που ο Μιλέι είπε ότι η Αργεντινή δεν μπορεί να επιτρέψει. Εκπρόσωπος της Rockhopper περιέγραψε το κοίτασμα ως πετρέλαιο που περιέχει «εξαιρετικά εμπορεύσιμο αργό πετρέλαιο».Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε νωρίτερα φέτος, η Navitas τόνισε το έργο που ήδη εκτελεί στα Φώκλαντ, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής μιας αποβάθρας, ενός ελικοδρομίου και καταλυμάτων για τους εργάτες πετρελαίου.