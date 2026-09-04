Παραπέμπονται σε δίκη τα αδέρφια Τέιτ στην Ρουμανία: Η υπόθεση της 15χρονης και τα πολυτελή αμάξια

Στο νέο κατηγορητήριο, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην υπόθεση ενός κοριτσιού που ήταν 15 ετών όταν γνώρισε τον τότε 25χρονο Άντριου στην Βρετανία το 2012

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Παραπέμπονται σε δίκη τα αδέρφια Τέιτ στην Ρουμανία: Η υπόθεση της 15χρονης και τα πολυτελή αμάξια
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι αδελφοί Άντριου και Τρίσταν Τέιτ παραπέμπονται σε δίκη στη Ρουμανία για κατηγορίες που περιλαμβάνουν εμπορία ανηλίκων, ξέπλυμα χρήματος και σεξουαλική πράξη με ανήλικη.
  • Στο νέο κατηγορητήριο συμπεριλαμβάνεται η υπόθεση ενός 15χρονου κοριτσιού που γνώρισε τον τότε 25χρονο Άντριου στη Βρετανία και φέρεται να εξαναγκάστηκε να παράγει πορνογραφικό υλικό στο Βουκουρέστι μέσω βίας και ψυχολογικού εκφοβισμού.
  • Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι τα αδέλφια Τέιτ κράτησαν 1,25 εκατομμύρια δολάρια από τα έσοδα της δραστηριότητας της ανήλικης και προσπάθησαν να ξεπλύνουν τα χρήματα αγοράζοντας τέσσερα πολυτελή αυτοκίνητα.
  • Η δίκη θα ξεκινήσει μετά το προκαταρκτικό δικαστικό στάδιο των 60 ημερών, όπου θα ελεγχθούν τα αποδεικτικά στοιχεία και η νομιμότητα της διαδικασίας.
  • Οι αδελφοί Τέιτ αρνούνται τις κατηγορίες και αντιμετωπίζουν παράλληλες δικαστικές υποθέσεις σε άλλες χώρες, ενώ συνελήφθησαν στο Μαϊάμι μετά από βρετανικό αίτημα έκδοσης.
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Οι αρχές της Ρουμανίας παρέπεμψαν επίσημα τον influencer Άντριου Τέιτ σε δίκη για υπόθεση που περιλαμβάνει κατηγορίες για εμπορία ανηλίκων, ξέπλυμα χρήματος, σεξουαλική πράξη με ανήλικη και παρεμπόδιση μάρτυρα. Στο ίδιο κατηγορητήριο περιλαμβάνεται και ο αδελφός του, Τρίσταν Τέιτ, ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια.

Τα δύο αδέλφια, που έχουν αμερικανική και βρετανική υπηκοότητα, αρνούνται κάθε παράνομη πράξη.

Στο νέο κατηγορητήριο, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην υπόθεση ενός κοριτσιού που ήταν 15 ετών όταν γνώρισε τον τότε 25χρονο Άντριου στην Βρετανία το 2012. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Τέιτ προσέγγισε την ανήλικη ερωτικά και στη συνέχεια τη μετέφερε στο Βουκουρέστι.

Η ρουμανική μονάδα καταπολέμησης οργανωμένου εγκλήματος DIICOT υποστηρίζει ότι στη συνέχεια, ο Άντριου χρησιμοποίησε σωματική βία και ψυχολογικό εκφοβισμό προκειμένου να εξαναγκάσει την ανήλικη να παράγει πορνογραφικό περιεχόμενο για διαδικτυακές πλατφόρμες. Ο Τρίσταν Τέιτ κατηγορείται ότι συνέδραμε στην υπόθεση και χρησιμοποίησε σωματική βία για να την εξαναγκάσει.

Andrew Tate

Ο Andrew Tate δίπλα στον αδελφό του Tristan, έξω από το Δικαστήριο του Βουκουρεστίου στη Ρουμανία, την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2025

AP

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, οι αδελφοί Τέιτ κράτησαν 1,25 εκατομμύρια δολάρια από τα έσοδα που δημιουργήθηκαν μέσω της δραστηριότητας της συγκεκριμένης κοπέλας, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου το 80% των συνολικών κερδών της. Στη συνέχεια, προσπάθησαν να ξεπλύνουν τα χρήματα αγοράζοντας τέσσερα πολυτελή αυτοκίνητα.

Να σημειωθεί ότι επειδή τους αποδόθηκαν επίσημες κατηγορίες θα ξεκινήσει άμεσα η ακροαματική διαδικασία, καθώς το κατηγορητήριο θα περάσει πρώτα από το λεγόμενο «προκαταρκτικό δικαστικό στάδιο», όπου ο δικαστής θα εξετάσει τον φάκελο της υπόθεσης για να διαπιστώσει εάν τα αποδεικτικά στοιχεία και ο τρόπος που αποκτήθηκαν είναι νόμιμα.

Σύμφωνα με την ρουμάνικη νομοθεσία, η προθεσμία για αυτήν την εξέταση είναι οι 60 ημέρες, αν και στην πράξη, η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει περισσότερο.

«Θα εξετάσουμε κάθε πτυχή [του κατηγορητηρίου] και θα αμφισβητήσουμε τυχόν αποδεικτικές, διαδικαστικές ή νομικές ελλείψεις μέσω της κατάλληλης δικαστικής διαδικασίας», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Ρουμάνος δικηγόρος των αδελφών Τέιτ, Ιουτζίν Βιντινιάκ.

Οι νέες κατηγορίες προστίθενται στις υπάρχουσες δικαστικές υποθέσεις των δύο αδελφών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ξεχωριστές διαδικασίες και σε άλλες χώρες. Στα τέλη Ιουλίου συνελήφθησαν στο Μαϊάμι, μετά από βρετανικό αίτημα έκδοσης.

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