Νεπάλ: Κραυγή μέσα από τη λάσπη 10 ημέρες μετά τον όλεθρο – Έσωσαν γυναίκα που όλοι θεωρούσαν νεκρή

Η 64άχρονη Τσαντίκα Σρέστα είχε εγκλωβιστεί σε σπίτι που είχε σχεδόν θαφτεί από τη λάσπη – Οι διασώστες άκουσαν τις φωνές της και κατάφεραν να την απεγκλωβίσουν

Γιάννης Νικηφοράκης, Επιμέλεια

Νεπάλ: Κραυγή μέσα από τη λάσπη 10 ημέρες μετά τον όλεθρο – Έσωσαν γυναίκα που όλοι θεωρούσαν νεκρή
ΚΟΣΜΟΣ
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Μέσα στην απόλυτη καταστροφή που άφησαν πίσω οι φονικές πλημμύρες στο Νεπάλ, δύο διασώσεις έδωσαν ξανά ελπίδα στους χιλιάδες ανθρώπους που εξακολουθούν να περιμένουν νέα για τους δικούς τους.

Δέκα ημέρες μετά την καταστροφή, οι διασώστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν ζωντανούς έναν Κινέζο εργάτη που είχε εγκλωβιστεί σε σήραγγα υδροηλεκτρικού έργου και μία 64άχρονη γυναίκα, η οποία βρέθηκε κάτω από τόνους λάσπης και συντρίμμια στο κατεστραμμένο Μπετραβάτι, στην περιοχή Νουβακότ.

Η περίπτωση της Τσαντίκα Σρέστα είναι εκείνη που συγκλονίζει περισσότερο.

Η οικογένειά της την είχε θεωρήσει νεκρή, είχε περάσει τόσος χρόνος από τις πλημμύρες, ενώ το σπίτι της είχε σχεδόν εξαφανιστεί κάτω από τη λάσπη, ώστε οι συγγενείς της είχαν ήδη προχωρήσει σε συμβολική τελετή αποτέφρωσης, έχοντας αποδεχτεί ότι πιθανότατα δεν θα έβρισκαν ποτέ το σώμα της.

Τότε, όταν όλα έμοιαζαν να έχουν τελειώσει, ακούστηκε μία αμυδρή φωνή.

Μία κραυγή μέσα από τη λάσπη

Το σπίτι όπου βρισκόταν η Σρέστα είχε σχεδόν θαφτεί ολοκληρωτικά. Μόνο η στέγη κι ένα μικρό τμήμα των επάνω παραθύρων παρέμεναν ορατά πάνω από το παχύ στρώμα λάσπης.

Κάτοικοι που βρίσκονταν στην περιοχή, άκουσαν έναν αμυδρό ήχο και έσπευσαν να ειδοποιήσουν τους διασώστες. Αρχικά, ήταν δύσκολο ακόμη και να πιστέψουν ότι κάποιος μπορούσε να έχει επιβιώσει μέσα σε αυτό το σημείο.

Σύμφωνα με την οικογένεια της γυναίκας, ακούστηκαν όχι μόνο φωνές αλλά και ήχοι από πιάτα που χτυπούσαν. Η πιθανότητα να υπήρχε άνθρωπος ζωντανός μέσα στο κτήριο ήταν τόσο απίθανη, ώστε κάποιοι κάτοικοι πίστεψαν αρχικά ότι επρόκειτο ακόμη και για ήχους από «φάντασμα».

Οι διασώστες σταμάτησαν τα βαριά μηχανήματα και άρχισαν να επιχειρούν με ιδιαίτερη προσοχή. Κάποιοι κινήθηκαν μέσα στη λάσπη για να προσεγγίσουν ένα άνοιγμα, ενώ άλλοι απομάκρυναν χώμα και συντρίμμια με φτυάρια.

Τελικά, η γυναίκα εντοπίστηκε ζωντανή.

Οι εικόνες από την επιχείρηση δείχνουν τους διασώστες να τη βγάζουν από το σπίτι, καλυμμένη από λάσπη. Της έδωσαν νερό και τις πρώτες βοήθειες, ενώ, στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο του Κατμαντού. Σύμφωνα με την οικογένειά της, αντιμετωπίζει λοίμωξη στο ένα πόδι.

Η διάσωσή της προκάλεσε συγκίνηση στο Μπετραβάτι, μία πόλη που έχει σχεδόν σβήσει από τον χάρτη μετά τη φονική πλημμύρα.

Το σπίτι παρασύρθηκε από τα νερά

Η Σρέστα βρισκόταν στο σπίτι της, όταν τα νερά και η λάσπη κατέκλυσαν την περιοχή.

Ο άνδρας της, Ανάντα Λαλ Σρέστα, βγήκε στους δρόμους προειδοποιώντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή κι εκείνη κατάφερε να ανέβει σε υψηλότερο όροφο του σπιτιού. Ο σύζυγός της, όμως, δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί και εξακολουθεί να αγνοείται.

Οι κάτοικοι εκτιμούν ότι το σπίτι παρασύρθηκε περίπου 200 μέτρα από την αρχική του θέση.

Η οικογένεια αναζητούσε επί ημέρες οιοδήποτε ίχνος της, είχε ελέγξει ακόμη και νεκροτομεία δεκάδες χιλιόμετρα μακριά, χωρίς αποτέλεσμα.

Όταν πέρασαν οι ημέρες και άρχισαν να εντοπίζονται νεκροί στην περιοχή, οι συγγενείς της έχασαν κάθε ελπίδα. Την Πέμπτη, συγκεντρώθηκαν περίπου 60 μέλη της οικογένειας και πραγματοποίησαν συμβολική τελετή αποτέφρωσης, χρησιμοποιώντας ιερά ομοιώματα αντί για το σώμα της.

Μόλις δύο ημέρες αργότερα, η γυναίκα βρέθηκε ζωντανή.

«Τώρα πρέπει να κάνουμε άλλες τελετουργίες για να την εξαγνίσουμε ξανά και να αναιρέσουμε τις συνέπειες του ότι είχαμε ήδη κάνει την κηδεία της», ανέφερε ο ανιψιός της.

Δεύτερη διάσωση μέσα από σήραγγα

Την ίδια ημέρα, οι διασώστες πέτυχαν ακόμη μία εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση. Κοινή ομάδα του στρατού του Νεπάλ και Νοτιοκορεατών ειδικών εντόπισε ζωντανό έναν Κινέζο εργάτη μέσα σε σήραγγα μήκους περίπου 225 μέτρων στο υδροηλεκτρικό έργο Upper Trishuli–1.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε έξω από τη σήραγγα και στη συνέχεια, με ελικόπτερο σε νοσοκομείο για ιατρικό έλεγχο.

Αυτή η διάσωση ήρθε μία ημέρα μετά την ανάσυρση δύο Νεπαλέζων εργατών από άλλη σήραγγα στην ευρύτερη περιοχή. Οι επιχειρήσεις στα υδροηλεκτρικά έργα έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για τις αρχές, καθώς εκτιμάται ότι εκατοντάδες εργαζόμενοι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Περίπου 900 εργαζόμενοι σε υδροηλεκτρικά έργα έχουν καταγραφεί ως αγνοούμενοι και περίπου 500 από αυτούς εκτιμάται ότι μπορεί να βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε σήραγγες.

Διεθνείς ομάδες από την Ινδία, την Κίνα, τη Νότια Κορέα και τις Ηνωμένες Πολιτείες συμμετέχουν στις επιχειρήσεις αναζήτησης.

Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι όσο περνούν οι ημέρες, μειώνονται οι πιθανότητες να βρεθούν ζωντανοί άνθρωποι μέσα στις σήραγγες.

Μία καταστροφή τεράστιας κλίμακας

Ο όλεθρος ξεκίνησε την 26η Αυγούστου, όταν κατάρρευση παγετώνα και βράχων στα Ιμαλάια προκάλεσε τεράστια ροή νερού, λάσπης και βράχων. Οι ορμητικοί όγκοι νερού κατέβηκαν μέσα από τις κοιλάδες, παρασύροντας σπίτια, δρόμους, γέφυρες και ολόκληρες περιοχές.

Το Μπετραβάτι ήταν ανάμεσα στις περιοχές που υπέστησαν τη μεγαλύτερη καταστροφή. Η τοπική αγορά, όπου υπήρχαν περίπου 200 καταστήματα, έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Γέφυρες που συνέδεαν τις δύο πλευρές της περιοχής καταστράφηκαν, ενώ, κτήρια παρασύρθηκαν από τα θεμέλια.

Περισσότερες από 40 γέφυρες έχουν καταρρεύσει, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης δυσκολεύονται λόγω της τεράστιας ποσότητας λάσπης και των απρόβλεπτων μεταβολών στη στάθμη των ποταμών.

Στις δύο περιοχές εκατέρωθεν του ποταμού στο Μπετραβάτι, σχεδόν 300 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Παράλληλα, οι Αρχές στρέφουν μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων στα υδροηλεκτρικά έργα, καθώς οι σήραγγες μπορεί να προσέφεραν μεγαλύτερη προστασία από την ορμή των νερών σε σχέση με τα σπίτια που βρίσκονταν δίπλα στους ποταμούς.

«Μαύρος» απολογισμός

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα επίσημα στοιχεία που μεταδίδονται σήμερα, ο συνολικός αριθμός των νεκρών από την καταστροφή στο Νεπάλ και το Θιβέτ έχει φτάσει τουλάχιστον τους 1.375, ενώ, περισσότεροι από 5.500 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Από τους νεκρούς, 1.344 έχουν καταγραφεί στο Νεπάλ και 31 στο Θιβέτ.

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