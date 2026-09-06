Jeep: Νέες εκδόσεις για το ηλεκτρικό Compass - Πόσο κοστίζουν

Η ηλεκτρική γκάμα του νέου Jeep Compass διευρύνεται με τη νέα έκδοση Long Range και την τετρακίνητη 4xe, καλύπτοντας πλέον ένα ευρύτερο φάσμα αναγκών σε αυτονομία, ισχύ και δυνατότητες κίνησης εκτός δρόμου.

Η βασική ηλεκτρική έκδοση διαθέτει έναν κινητήρα 213 ίππων και μπαταρία χωρητικότητας 74,0 kWh, εξασφαλίζοντας αυτονομία έως 500 χιλιόμετρα. Η τιμή της με το επίπεδο εξοπλισμού Altitude ξεκινά από τις 37.990 ευρώ, συνυπολογίζοντας την κρατική επιδότηση.

Πάνω από αυτήν τοποθετείται η νέα Compass Long Range, η οποία συνδυάζει μπαταρία 96,0 kWh με ηλεκτροκινητήρα 231 ίππων. Η μεγαλύτερη χωρητικότητα αυξάνει την αυτονομία στα 660 χιλιόμετρα, περιορίζοντας σημαντικά την ανάγκη για ενδιάμεση φόρτιση στα μεγάλα ταξίδια. Η τιμή της έκδοσης Altitude διαμορφώνεται στις 43.990 ευρώ.

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